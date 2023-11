Gaza, e il Sogno del Canale Ben Gurion fra Mediterraneo e Eilat. Eurasia Review.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Antonello Cannarozzo, che ringraziamo di cuore, ci segnala questo articolo apparso su EurasiaReview, a cui va il nostro grazie. La traduzione è nostra. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il canale di Ben Gurion: La potenziale alternativa rivoluzionaria di Israele a Suez – Analisi 17 novembre 2023 5 Commenti Di Matija Šerić

Nelle ultime settimane, l’opinione pubblica mondiale si è trovata di fronte alla brutale guerra tra Israele e Hamas. La comunità internazionale, nonostante il suo grande potere e le massicce proteste contro la guerra a Gaza, si è trasformata in un semplice spettatore permettendo alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) di attuare lentamente ma inesorabilmente la politica della terra bruciata e di trasformare la Striscia di Gaza in macerie e cenere.

Sebbene la guerra sia iniziata con l’incursione dei militanti di Hamas nel sud di Israele, che hanno commesso massacri, è diventato presto evidente che le vittime palestinesi sarebbero state molto più numerose, come previsto.

Alcuni analisti avanzano la teoria che il Mossad e altri servizi israeliani abbiano deliberatamente ritardato e permesso l’incursione di Hamas per dare a Israele mano libera per distruggere Hamas e conquistare la Striscia di Gaza. Sebbene non vi siano prove concrete di tali affermazioni, è chiaro che Israele sta inequivocabilmente utilizzando l’intervento a Gaza per i suoi (grandi) piani nazionali.

Una nuova opportunità per una vecchia idea

Recentemente, grazie alla guerra, l’idea del progetto del Canale Ben Gurion è stata ripresa dai media. Il canale collegherebbe il Golfo di Aqaba (Eilat) nel Mar Rosso con il Mar Mediterraneo e passerebbe attraverso Israele per terminare nella Striscia di Gaza o nelle sue vicinanze (Ashkelon). Si tratta di un’alternativa israeliana al Canale di Suez, che divenne realtà negli anni ’60 dopo la nazionalizzazione di Suez da parte di Nasser. Le prime idee sul collegamento tra il Mar Rosso e il Mediterraneo sono apparse a metà del XIX secolo, ad opera degli inglesi che volevano collegare i tre mari: Rosso, Morto e Mediterraneo. Poiché il Mar Morto si trova a 430,5 metri sotto il livello del mare, un’idea del genere non era realizzabile, ma può essere portata avanti in un’altra direzione. Incoraggiati dalla nazionalizzazione di Suez da parte di Nasser, gli americani considerarono l’opzione del canale israeliano, che era il loro fedele alleato in Medio Oriente. Nel luglio 1963, H. D. Maccabee del Lawrence Livermore National Laboratory, sotto contratto con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, scrisse un memorandum che esplorava la possibilità di utilizzare 520 esplosioni nucleari sotterranee per aiutare a scavare circa 250 chilometri di canali attraverso il deserto del Negev. Il documento è stato classificato come segreto fino al 1993. “Un tale canale sarebbe un’alternativa strategicamente valida all’attuale Canale di Suez e probabilmente contribuirebbe notevolmente allo sviluppo economico dell’area circostante”, si legge nel documento declassificato.

L’idea del Canale di Ben Gurion si è ripresentata nel momento in cui sono stati firmati i cosiddetti Accordi abramitici tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Marocco e il Sudan. Il 20 ottobre 2020 è accaduto l’impensabile: la società statale israeliana Europe Asia Pipeline Company (EAPC) e la società emiratina MED-RED Land Bridge hanno firmato un accordo sull’uso dell’oleodotto Eilat-Ashkelon per trasportare il petrolio dal Mar Rosso al Mediterraneo.

Il 2 aprile 2021, Israele ha annunciato che i lavori per il Canale Ben Gurion sarebbero dovuti iniziare entro giugno 2021. Tuttavia, ciò non è avvenuto. Molti analisti interpretano l’attuale rioccupazione israeliana della Striscia di Gaza come qualcosa che molti politici israeliani stavano aspettando per far rivivere un vecchio progetto. Il progetto prende il nome dal primo primo ministro di Israele, il “padre fondatore dello Stato di Israele”, David Ben-Gurion.

Se si considera il percorso previsto in modo più dettagliato, si può notare che il canale inizia al margine meridionale del Golfo di Aqaba, dalla città portuale di Eilat vicino al confine israelo-giordano, e prosegue attraverso la Valle dell’Arabah per circa 100 km tra le montagne del Negev e gli altopiani giordani. Poi gira a ovest prima del Mar Morto, prosegue attraverso una valle della catena montuosa del Negev e poi gira di nuovo a nord per aggirare la Striscia di Gaza e raggiungere il Mar Mediterraneo nella regione di Ashkelon.

Il significato del Canale di Suez

L’importanza del Canale di Suez per l’economia mondiale è inestimabile. Aperto nel 1867, il Canale di Suez permette di abbreviare la rotta di navigazione tra Europa, Africa e Asia. Invece di navigare intorno alla costa meridionale dell’Africa (Capo di Buona Speranza), le navi possono utilizzare il Canale di Suez come rotta più veloce ed economica. Il canale è fondamentale per il trasporto di petrolio e gas dalla regione del Medio Oriente ai mercati europei e dell’Estremo Oriente. Circa 25.000 navi passano da Suez ogni anno e trasportano il 12-13% del commercio mondiale. Il trasporto marittimo attraverso Suez svolge un ruolo chiave nell’economia mondiale: sostiene le catene di approvvigionamento internazionali e stimola la crescita economica.

Il Canale di Suez è il progetto economico di maggior valore dell’Egitto, che solo nell’anno fiscale 2022-23. ha raggiunto ricavi record – ben 9,4 miliardi di dollari, circa il 2% del PIL egiziano.

Caratteristiche del canale

Il Canale Ben-Gurion sarebbe più efficiente del Canale di Suez perché, oltre a poter ospitare un numero maggiore di navi, permetterebbe la navigazione simultanea bidirezionale di grandi navi grazie alla progettazione di due bracci del canale.

A differenza del canale di Suez, che si trova lungo coste sabbiose, il canale israeliano avrebbe pareti rocciose che non richiedono quasi nessuna manutenzione. Israele prevede di costruire piccole città, alberghi, ristoranti e caffè lungo il canale.

Ogni ramo del canale proposto avrebbe una profondità di 50 metri e una larghezza di circa 200 metri. Sarebbe più profondo di 10 metri rispetto a Suez. Potrebbero passare attraverso il canale navi di 300 metri di lunghezza e 110 metri di larghezza, ovvero le dimensioni delle navi più grandi del mondo. Se realizzato, il Canale di Ben Gurion sarà quasi un terzo più lungo del Canale di Suez, lungo 193,3 km – 292,9 km. La costruzione del canale richiederà 5 anni e coinvolgerà 300.000 ingegneri e tecnici da tutto il mondo. Il costo stimato della costruzione è tra i 16 e i 55 miliardi di dollari. Israele dovrebbe guadagnare 6 miliardi di dollari all’anno. Chiunque controlli il canale, e a quanto pare non può che essere Israele e i suoi alleati (in primis Stati Uniti e Gran Bretagna), avrà un’enorme influenza sulle catene di approvvigionamento internazionali di petrolio, gas, cereali, ma anche sul commercio mondiale in generale.

Il significato della Striscia di Gaza per il canale

Anche se non era l’idea originale, secondo i desideri di alcuni politici israeliani, l’ultimo porto del canale potrebbe essere a Gaza. Se Gaza dovesse essere rasa al suolo e i palestinesi sfollati, uno scenario che si sta verificando in autunno, i progettisti potrebbero tagliare i costi e accorciare il percorso del canale deviandolo nella Striscia di Gaza. Il progetto non è mai stato realizzato perché gli israeliani e gli americani sapevano che nessuna nazione araba avrebbe accettato una simile confisca di terra palestinese, che nella Striscia di Gaza era tra le più popolate al mondo. Inoltre, anche se il canale non sarebbe terminato nella Striscia di Gaza, è difficile credere che gli israeliani lo avrebbero costruito vicino a un territorio palestinese nemico come Ashkelon. La distanza di poche decine di chilometri dalla Striscia di Gaza renderebbe il canale molto vulnerabile e soggetto agli attacchi palestinesi con razzi, obici, droni e altri dispositivi. Ecco perché il prerequisito fondamentale per la costruzione del canale è il controllo militare israeliano dell’area di Gaza.

Motivazioni israeliane per la creazione del Canale Ben-Gurion

Israele ha forti motivazioni per scavare un proprio canale tra il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo perché l’Egitto gli ha ripetutamente negato l’uso del Canale di Suez. Dalla creazione dello Stato di Israele nel 1948 e dalla sconfitta degli Stati arabi nella Prima guerra arabo-israeliana del 1948-1949 fino alla Crisi di Suez del 1956, gli Stretti di Tiran e il Canale di Suez sono rimasti chiusi alla navigazione israeliana. Il Canale di Suez fu chiuso nel 1956-1957 a causa della Seconda guerra arabo-israeliana e della nazionalizzazione del canale, portata avanti con successo dal presidente egiziano Gamal Abdel Nasser. Nonostante l’apertura del Canale di Suez nel 1957, l’Egitto continuò a bloccare le navi israeliane perché non riconosceva lo Stato di Israele. Nei dieci anni dal 1957 al 1967, nel porto di Eilat arrivarono ogni mese solo una nave battente bandiera israeliana e quattro navi battenti bandiera straniera. Tra il 1967 e il 1975, a causa della seconda, terza e quarta guerra arabo-israeliana e del conseguente embargo petrolifero arabo, Suez fu nuovamente chiusa. La capacità di Israele di commerciare con l’Africa e l’Asia (soprattutto per quanto riguarda l’importazione di petrolio dal Golfo Persico) fu quindi fortemente ostacolata. Tuttavia, dalla fine degli anni Sessanta, gli israeliani sostituirono il petrolio arabo con quello venezuelano, che era più economico e arrivava attraverso l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo.

L’esperto politico palestinese Sami al-Aryan ha affermato che il progetto Ben Gurion è vecchio quanto la storia dell’occupazione israeliana. Ha sottolineato l’importanza militare, economica, energetica e strategica del canale. “La linea Ben Gurion accorcerà anche il percorso attraverso l’Africa di tre settimane. Questo avrà un forte impatto sulle rotte globali e giocherà inevitabilmente un ruolo crescente nelle tensioni regionali e alimenterà la guerra”. Secondo al-Aryan, lo sviluppo ha implicazioni dirette per il Mar Egeo e il Mar Mediterraneo e richiede la cooperazione tra Egitto e Turchia.

Le motivazioni economiche dell’Occidente per creare un’alternativa a Suez

Oltre a Israele, anche le potenze occidentali, Stati Uniti e Unione Europea, hanno motivi per creare alternative a Suez. Innanzitutto, il canale è stretto e poco profondo e può bloccarsi molto facilmente.

Gli ingorghi sono frequenti. Oltre al blocco egiziano del canale per motivi politici negli anni ’50, ’60 e ’70, due anni fa c’è stato un blocco naturale di una settimana. Nel marzo 2021, il Canale di Suez è stato bloccato per sei giorni a causa della nave portacontainer Ever Given, che a causa delle forti raffiche di vento è rimasta bloccata al centro della via d’acqua, bloccando così il traffico. Il blocco di una delle rotte commerciali più trafficate al mondo ha rallentato notevolmente gli scambi tra Europa, Asia e Medio Oriente. Almeno 369 navi erano in fila per attraversare il canale con merci per un valore di 9,6 miliardi di dollari. I porti, i caricatori, gli spedizionieri, le fabbriche, i supermercati, i governi e altre parti interessate hanno subito enormi perdite. Infine, anche i consumatori finali hanno dovuto attendere che i prodotti desiderati comparissero sugli scaffali dei negozi. Un’esperienza che nessuno vuole ripetere.

Motivi politici dell’Occidente per costruire un canale competitivo

Ma più che i problemi tecnici del canale, le ragioni per cui l’Occidente vorrebbe avere un’alternativa al canale di Suez sono politiche. L’Occidente non vuole dipendere da un canale controllato dall’Egitto, uno stretto alleato della Federazione Russa, che l’Occidente considera una grave minaccia per la sicurezza. La Primavera araba in Egitto ha subito un crollo inglorioso e l’esercito e il regime autoritario di Abdel Fattah el-Sisi sono saliti al potere. È l’esatto contrario della democrazia liberale auspicata da Washington. Nel 2022, le esportazioni egiziane verso la Russia sono aumentate a 595,1 milioni di dollari, con un incremento del 21,6% rispetto al 2021. Allo stesso tempo, le importazioni egiziane dalla Russia sono aumentate a 4,1 miliardi di dollari nel 2022, con un incremento del 15,5%. La Russia desidera buone relazioni con l’Egitto e i palestinesi a causa della presenza militare russa nei porti siriani di Latakia e Tartus. All’inizio di quest’anno si è saputo che l’Egitto diventerà membro a pieno titolo dei BRICS dal 1° gennaio 2024. L’Occidente non vuole che l’Egitto, né direttamente né indirettamente la Russia e la Cina, abbiano il controllo del commercio mondiale. Oltre ad essere uno stretto alleato della Russia, il Cairo è anche un importante partner della Cina. Gli americani e i loro partner vogliono bloccare il megaprogetto cinese della Nuova Via della Seta, in cui l’Egitto ha un ruolo importante. Nel 2014, Pechino e Il Cairo hanno firmato l'”Accordo di partenariato strategico”, concordando di cooperare nei settori della difesa, della tecnologia, dell’economia, della lotta al terrorismo e alla criminalità informatica. Durante la visita di Xi Jinping in Egitto nel 2016, sono stati firmati altri 21 accordi, tra cui un contratto per 15 miliardi di dollari di investimenti cinesi in vari progetti. I progetti infrastrutturali nelle città egiziane hanno attirato la particolare attenzione degli investitori cinesi. Secondo l’ambasciatore cinese al Cairo, Liao Liqiang, la Nuova Via della Seta è strettamente legata alla Visione 2030 dell’Egitto, l’ambizioso piano di sviluppo lanciato dal presidente el-Sisi. Dal 2017 al 2022, gli investimenti cinesi in Egitto sono aumentati del 317%. Nello stesso periodo, gli investimenti statunitensi in Egitto sono diminuiti del 31%. Gli scambi commerciali tra i due Paesi ammontano a circa 20 miliardi di dollari.

Tutto questo, ovviamente, è una spina nel fianco dei politici americani che stanno cercando modi alternativi per isolare l’Egitto. Se non possono già cambiare il governo egiziano, possono isolarlo attraverso altre vie commerciali, come il Canale Ben-Gurion.

L’esperto turco di Medio Oriente Ismail Numan Telci ha affermato che l’approccio della Cina alla regione è influenzato da interessi economici. “Pechino non vuole destabilizzare la regione. La Cina attribuisce grande importanza alla stabilità della regione in generale a causa della sua dipendenza energetica dal Medio Oriente”. Numan Telci aggiunge che il canale attraverso Israele avrebbe un impatto negativo diretto sul prossimo megaprogetto iracheno, la Grande Strada di Sviluppo, che intende trasportare energia sulla rotta Bassora-Europa attraverso la Turchia.

Il canale – un sogno sionista che potrebbe diventare realtà

Se realizzato, il Canale di Ben Gurion provocherebbe un cambiamento tettonico in quanto metterebbe in ombra il Canale di Suez. Il progetto lancerebbe Israele al centro della navigazione e del commercio mondiale. L’Egitto perderebbe il monopolio della rotta più breve tra Africa, Asia ed Europa. L’emergere di un canale alternativo israeliano avrebbe un impatto devastante sull’economia egiziana. Il Presidente el-Sisi potrebbe pentirsi di aver anteposto la fiducia in Israele e nei governi occidentali al benessere dei due milioni di palestinesi di Gaza. L’Egitto, oltre a condannare formalmente i crimini di massa commessi dalle forze israeliane contro la popolazione civile palestinese, ha fatto ben poco per impedire le malefatte israeliane, che alcuni chiamano genocidio.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ripetutamente espresso il suo sostegno all’idea del canale e alla costruzione di una ferrovia ad alta velocità da Eilat a Beersheba.

La realizzazione, o almeno l’avvio, di questo progetto potrebbe riscattare Netanyahu dai molti errori commessi durante il suo lungo regno, compresi i fallimenti militari e di intelligence che hanno facilitato l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. Per quanto l’idea del canale sembri ad alcuni un sogno sionista utopico, anche Israele è stato un sogno sionista che si è trasformato in realtà nel corso di diversi decenni. Il fatto che l’idea del canale venga nuovamente menzionata significa che potrebbe essere attuata sul campo dopo qualche tempo.

Il pericolo di una grande guerra

Il fattore fondamentale che impedisce al progetto di prendere vita nella pratica è la presenza dei palestinesi a Gaza. I palestinesi dovrebbero essere espulsi da quell’area o messi sotto stretto controllo, come sta avvenendo in questi giorni. Oltre ai palestinesi, l’ostacolo al canale è rappresentato dal mondo arabo e, più in generale, musulmano. Non c’è dubbio che il tentativo di costruire un canale dal Mar Rosso attraverso Israele fino alle aree di Ashkelon e Gaza potrebbe scatenare una grande guerra in Medio Oriente, perché è difficile credere che gli Stati musulmani non farebbero nulla. Se non altro, l’Iran reagirebbe sicuramente. In definitiva, l’ostacolo al canale è rappresentato dalla Russia, dalla Cina e dai loro partner. I cinesi e i russi non resterebbero a guardare mentre si arreca un danno irreparabile ai BRICS e alla Nuova Via della Seta. Se il canale israeliano prendesse vita e Suez passasse in secondo piano, taglierebbe fuori Mosca e Pechino dal Mar Mediterraneo. Proprio per questi motivi, la costruzione del canale israeliano potrebbe scatenare la Terza Guerra Mondiale, così come la dichiarazione dello Stato di Israele ha scatenato numerose guerre arabo-israeliane che durano da 75 anni.

Uno scenario positivo

Tuttavia, il canale Ben-Gurion come via di comunicazione non deve necessariamente essere una soluzione negativa. Il canale potrebbe essere una buona soluzione in uno scenario positivo in cui i Paesi di Israele e Palestina si siano precedentemente accordati sul modello dei due Stati o sull’unione di due Stati indipendenti o su una terza soluzione. In tal caso, il canale che attraverserebbe i territori israeliani e palestinesi potrebbe essere un elemento di connessione economica tra il popolo ebraico e quello palestinese, che trarrebbero profitto dal suo utilizzo. Tuttavia, guardando alla storia degli ultimi 75 anni e alle attuali terribili notizie provenienti dalla Terra Santa, un simile scenario è più vicino alla fantascienza che alla realpolitik.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ben gurion, canale, eurasia, suez



Categoria: Generale