Sallusti, Speranza e l’Omertà dei Giornali. YouTube Censura Pastorelli, Rea di Dire la Verità.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qualche giorno fa su Stilum Curiae avevo sollevato un problema: quello dell’informazione al tempo del Covid, delle violazioni della libertà costituzione, e del silenzio complice della grandissima maggioranza dei giornali e dei giornalisti. Parlavo di questione morale.

Purtroppo è un problema che persiste ancora adesso: nel silenzio che circonda il problema degli effetti avversi, dei malori improvvisi, della rivelazioni che provengono dall’estero, in particolare dall’EMA, l’ente europeo di medicina, dall’indifferenza che i giornali mostrano verso gli studi – ormai si contano a decine – che dimostrano l’inutilità, anzi il pericolo, dell’uso delle mascherine, dei rischi legati all’uso del mRNA e così via.

Persiste nell’indifferenza dei giornali a rivelare la trama di interessi – che dalla finanza si è estesa alla gestione dei social, alla politica, agli ordini professionali, per avallare la più colossale forse che l’umanità abbia mai conosciuto.

Persiste nel non raccontare la realtà, così come ce la descrive il nostro Arrendersi All’Evidenza:

La gente ricorre al tampone meno dello scorso anno.

Tra quanti vanno a farsi tamponare più del 50% è positivo. A che cosa? Anche chi ha una classica influenza può aver contratto un coronavirus.

I sintomi si somigliano. Febbre, tosse, mal di gola, dolori vari, stanchezza, naso chiuso o che gocciola. Si dice che il Covid dia un senso di fatica più estremo, ma vai a distinguerlo nella differente sensibilità individuale. Oppure la maggior difficoltà respiratoria…

Vaccinarsi ancora? Il virus muta rapidissimamente.

Attualmente muta così in fretta che sono in circolazione contemporaneamente più varianti nella stessa stagione. Inoltre prima, contratto il virus, si diventava immuni anche alle varianti successive e adesso non succede. Queste cose sono strane. La situazione è sfavorevole e i pluridosati sono cagionevoli più degli altri, essendo venuta meno l’immunità naturale.

Come mai? Sarà un effetto delle politiche sanitarie adottate negli ultimi anni?

E sostenere le difese immunitarie? Sarebbe meglio, dopo averle indebolite! Eppure se ne parla pochissimo.

Per nostra fortuna il malanno non sembra particolarmente fatale, ma per star male ti fa star male. A naso ci si mette più tempo del solito a guarire.

Un cantante può far fatica con il suo lavoro e anche uno sportivo, oltre alle persone più deboli.

E che strascichi lascia? Lo chiameranno ancora long-Covid per mescolare le carte e potervi mascherare altre patologie similari che si sa crescenti nei sierati?

Cresce il diabete, i tumori, le epatiti, abbondano pericarditi e miocarditi, problemi embolici e coagulativi, neurologici, intestinali, infiammazioni croniche e malattie autoimmuni: che cosa diavolo sta succedendo?

E’ come se fossimo diventati più suscettibili ai virus.

In questo contesto i fragili sono sempre più soli, perché chi li dovrebbe aiutare ha le sue gatte da pelare.

Di questo, forse, dei giornali che non siano complici ombrosamente dovrebbero interessarsi. E di chi, per avere fatto onestamente il proprio mestiere, viene censurato e tacitato da YouTube, uno degli strumenti della grande menzogna:

Adesso c’è una Commissione Parlamentare sulla gestione del Covid, a cui già l’inquilino del Quirinale ha posto ostacoli e paletti, per coprire le sue e di altri responsabilità nella violazione dei diritti costituzionali. E guardate che cosa scrive, incredibilmente, il direttore de Il Giornale:

Se non fosse irreale sarebbe incredibile! Va bene che Forza Italia è stata ed è invischiata fino alle ascelle nell’operazione vaccini (pensate alla Ronzulli, a Gasparri ecc.), ma come fa un direttore di giornale a dire che le scelte politiche non si processano?…neanche se hanno causato disastri e morti e devastato un Paese? Ma per favore!

