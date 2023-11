Lettera di padre Daniel dal Monastero di Mar Yakub. Ora Pro Siria.

Lettera dalla Siria di padre Daniel

( Facendo seguito alle catechesi settimanali che padre Daniel invia agli amici dal monastero Mar Yakub nel deserto siriano a nord di Damasco)

Qara, 17 novembre 2023

Cari amici,

della dignità della nostra umanità abbiamo finora considerato due qualità importanti. Siamo creati a immagine di Dio e portiamo nel profondo di noi un desiderio insaziabile per la felicità perfetta che possiamo ottenere solo in Dio e quindi alla fine desideriamo Dio. Queste sono le due radici prime e vivificanti della nostra umanità, che possono ispirare anche tutta la nostra vita. Li abbiamo spiegati in dettaglio e fornito alcuni approfondimenti.

Prima di discutere la terza caratteristica, vorrei soffermarmi ancora. Sono gli avvenimenti attuali che mi costringono a farlo. A Gaza è in corso un massacro senza precedenti, con masse di uomini, donne e bambini uccisi, non accidentalmente ma deliberatamente. Bambini, ospedali, ambulanze vengono incessantemente bombardati. E questo orrore continua.

Alcuni ritengono che sia la guerra in Ucraina che questa follia in Israele-Palestina siano parte di un importante cambiamento negli eventi mondiali. Fino a poco tempo fa, il mondo era governato in modo “unipolare”. Un’unica potenza mondiale (USA, Israele, insieme all’Occidente collettivo) potrebbe dominare il mondo intero secondo le proprie regole, indipendenti dal diritto e dalla giustizia internazionali. Di conseguenza, gli altri paesi erano essenzialmente solo vassalli o colonie. Nel frattempo, però, sono emerse altre potenze mondiali, che hanno creato un mondo “multipolare” (Russia, Cina, India, mondo islamico, e forse africano, sudamericano). L’obiettivo è rispettare la sovranità degli altri paesi e concludere accordi per il benessere reciproco. La guerra in Ucraina contro la Russia e il tentativo di sterminio del popolo palestinese sarebbero allora un tentativo disperato, fallito in anticipo, del vecchio dominio mondiale “unipolare”, che vuole sopravvivere.

Comunque sia, diamo ora una considerazione religiosa all’evento israelo-palestinese.

Il popolo palestinese, la pupilla degli occhi di Dio

I leader politici ebrei di oggi vogliono giustificare la lotta in Israele da una prospettiva biblica. Il popolo ebraico è quindi la pupilla degli occhi di Dio che avrebbe il diritto di sterminare i propri nemici (Amalek nella Bibbia) fino all’ultimo uomo, donna e bambino.

Tuttavia, i cristiani dovrebbero leggere l’Antico Testamento a partire dal Nuovo Testamento e comprendere il Nuovo Testamento sullo sfondo dell’Antico. Gesù Cristo ha portato un rinnovamento profondo e definitivo. Egli è il compimento, l’approfondimento, l’ampliamento della rivelazione di Dio. Egli stesso è la pienezza della Parola di Dio. Dalla sua morte e risurrezione, ogni luogo della terra è uguale a Betlemme, Nazareth, Golgota e Gerusalemme. Non c’è più differenza tra la chiamata di un ebreo o di un gentile. Ogni popolo è in Cristo “il popolo eletto di Dio” e la sua “pupilla degli occhi”. Allo stesso modo, Gesù ha rivelato il giusto significato del matrimonio tra uomo e donna, adempiendo e trascendendo la Legge di Mosè. Ogni popolo della terra e ogni essere umano è invitato ad assumersi la propria responsabilità per essere salvato, cioè attraverso la fede in Gesù Cristo.

Gesù pianse su Gerusalemme perché non riconosceva Lui, il suo Messia e la sua salvezza e perché i leader religiosi rifiutavano il loro compito di essere “ luce delle nazioni ” in Cristo. Predisse anche la rovina di questa onoratissima città e del suo santissimo tempio. I leader religiosi ebrei risposero con derisione. Erano sicuri della loro gloria divina e dell’inviolabilità dei loro luoghi santi. Tuttavia, Gerusalemme e il tempio furono terribilmente distrutti nell’anno 70 e la popolazione massacrata. Rimase un trauma per il popolo ebraico. Gran parte del popolo ebraico non ha imparato la lezione da questo.

Paolo, autentico ebreo circonciso, inveì contro coloro che ancora cercano la salvezza nella circoncisione invece che nella fede soltanto in Gesù. Anche gli altri apostoli capirono che Dio ha scelto tutti i popoli, le razze e le lingue in Cristo perché fossero la pupilla dei Suoi occhi e popolo amato per condividere tutte le promesse una volta fatte al popolo ebraico. Per questo nel Primo Concilio di Gerusalemme si è deciso che la circoncisione e la Legge di Mosè non sono più necessarie. La fede in Gesù è necessaria e sufficiente per partecipare alla salvezza di Dio. Il popolo palestinese e tutte le altre nazioni sono in Cristo allo stesso modo del popolo ebraico, popolo eletto da Dio.

Come finirà questa terribile guerra? Anche su questo Gesù ci dà un indizio: chiunque maneggia la spada, di spada morirà (Matteo 26:52). Ciò vale per tutti i partiti, ma ovviamente soprattutto per quelli la cui “spada” è una prepotente superpotenza militare dotata delle più sofisticate armi di distruzione e armi atomiche per sterminare deliberatamente uomini, donne e bambini con un orrore senza precedenti. Gli israeliani credono che ciò garantisca la loro sicurezza. Vediamo che in realtà è vero il contrario. Con la loro eccessiva violenza mettono se stessi e tutti i loro concittadini in tutto il mondo in grave pericolo. Israele può sopravvivere solo se rinuncia a ogni violenza, persegue la giustizia e riconosce Cristo. Nel 1948, i nuovi residenti ebrei furono accolti con ospitalità nei villaggi palestinesi, ma ne approfittarono per registrare meticolosamente tutti i dettagli importanti dei villaggi e successivamente per razziarli uno per uno. Israele può sopravvivere nella giustizia e nell’amore solo se riconosce anche il popolo palestinese come la pupilla degli occhi di Dio e vuole vivere insieme a lui in pace, come chiedono espressamente molti ebrei pii e ortodossi. La parola di Gesù vale ora in modo speciale per il popolo palestinese: “ Tutto ciò che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me ” (Mt 25,40).

Preghiamo per il popolo ebraico affinché riconosca Gesù Cristo, il suo più grande Rabbino, come il suo Messia, il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo. Preghiamo affinché i musulmani accettino Gesù, il Signore morto e risorto, come loro unico Salvatore. Preghiamo per tutti gli uomini, di qualunque fede, affinché, vivendo con coscienza sincera, scoprano e riconoscano Gesù Cristo come loro Salvatore. Preghiamo per i cristiani affinché diventiamo degni seguaci di Gesù Cristo e annunciatori della sua salvezza.

In Siria oggi

Dodici anni fa siamo arrivati in Siria, un Paese di grande prosperità e sicurezza, con una popolazione che viveva in armonia. La vita era molto economica. La Siria produceva il 20% di cibo in più del necessario. Aveva abbondanza di gas e petrolio. Quasi nessuna porta d’ingresso di una casa era chiusa a chiave. Poi vennero gli Stati Uniti e l’Occidente collettivo, che si autodefinirono “amici della Siria”. Hanno creato gruppi terroristici che hanno addestrato e pagato e hanno invaso la Siria, apparentemente per liberare la popolazione dai terroristi. Hanno rubato i raccolti, il petrolio e il gas. E continuano a farlo. Sempre più persone soffrono la fame e il freddo. Adesso non abbiamo più nemmeno il gas per preparare il pranzo. Ci accontentiamo di una stufa a legna.

Tuttavia, non possiamo non condividere un’altra storia che scalda il cuore. Questa settimana, tre di noi si sono recati da un otorino. La sala d’attesa era affollata. I testi calligrafici del Corano erano incollati ovunque sul muro. Alla fine siamo riusciti a entrare. Quando ha saputo che eravamo di Mar Yakub, ha tirato fuori il suo smartphone e ci ha mostrato la linea su cui si trovano tutti i monasteri della Siria. Pieno di entusiasmo, ci ha raccontato dei monasteri che aveva già visitato. Poi ha iniziato l’esame, che ha svolto con molta attenzione. Dalle domande che poneva di volta in volta, abbiamo capito che sapeva esattamente cosa c’era di malato. È stata una lunga indagine. Tutti hanno ricevuto le prescrizioni o le diagnosi necessarie e uno è stato sollevato dalla sua sordità temporanea. Mentre volevamo pagare, ci ha raggiunto per salutarci, con un ampio sorriso. Ha detto di conoscere Madre Agnes-Mariam e ci ha detto chiaramente che non voleva soldi!

In verità, vi dico che questo musulmano è molto vicino al Regno di Dio.

Daniel, Monastero di San Giacomo in Siria, Qara, 17.11.2023

www.maryakub.net

§§§

