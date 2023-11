Femministe Anti-Violenza Devastano Sede di Pro Vita. Trovato Ordigno Esplosivo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, a seguito del post pubblicato sabato, vi offriamo qualche aggiornamento sull’aggressione subita da Pro Vita & Famiglia nel corso della manifestazione – contro la violenza!!! – di sabato a Roma.

đź”´LIVE: STANNO DEVASTANDO LA NOSTRA SEDE Quelli “contro ogni violenza” stanno perpetrando una violenza inaudita contro la nostra sede di @ProVitaFamiglia. Stanno rompendo i vetri delle nostre vetrine, stanno dando fuoco alle serrande. Un odio cieco e una violenza furiosa.… pic.twitter.com/8MHfdgXuaW — Jacopo Coghe (@jacopocoghe) November 25, 2023

Siamo profondamente scioccati e turbati dalla violenza inaudita di quanti oggi durante la manifestazione contro ogni violenza, svoltasi a Roma, hanno accerchiato e poi assaltato la nostra sede. In assetto da guerra, manifestanti hanno lanciato bottiglie, pietre e fumogeni, serrande divelte, vetri spaccati con spranghe, abbattimento delle telecamere e vari tentativi di incendiare la sede, nonostante il presidio delle forze dell’ordine. Fortunatamente, i nostri collaboratori oggi non erano fisicamente presenti all’interno dell’ufficio. La maschera è caduta mostrando il vero volto del transfemminismo: un movimento aggressivo, violento, pericoloso e ideologico che non tollera chi la pensa diversamente da loro e a cui non interessa nulla delle povere donne vittime di femminicidio. L’assalto alla sede di

rappresenta un attacco alla libertà di tutte le donne che non si riconoscono nei vaneggiamenti e nella violenza di questi movimenti, gli stessi che pretenderebbero di entrare all’interno delle scuole per promuovere corsi di educazione al rispetto contro la violenza, il bullismo, educazione all’affettività e sessuale. Ci aspettiamo dai politici che hanno partecipato alla manifestazione, #Schlein e #Gualtieri una presa di distanza netta e di condanna delle violenze perpetrate non solo nei confronti di Pro Vita & Famiglia ma anche nei confronti di tutte quelle centinaia di migliaia di famiglie che sostengono e credono nei nostri valori. Se pensano di poterci intimidire con la loro brutale violenza, si sbagliano. Continueremo a lavorare a testa alta per promuovere il valore della vita, della famiglia e della sacrosanta libertà di educazione. #25Novembre2023 #Violenzacontroledonne #nonunadimeno

