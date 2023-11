Solo la Luce di Cristo Illumina. Tutto il Resto è Cecità. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele della nostra navicella ondeggiante come la zattera di Odisseo in acque tempestose, R.S., offre alla vostra attenzione e meditazione queste riflessioni sulla nostra fede. Buona lettura e condivisione.

§§§

Ogni essere umano aspira sempre a qualcosa di bello e di meglio.

Su che cosa fonda le sue aspettativa? In estrema sintesi, su quel che crede.

Che cosa posso credere: idee o cose. Se credo a Dio, mi fiderò di una religione. Se credo che sia un’ideologia, mi fiderò di quell’impianto teorico.

Se credo che sia una persona o un’organizzazione, mi fiderò di quel che dice.

Se credo che lo strumento sia il denaro mi fiderò di ciò che me ne procura.

Se credo che lo strumento sia la salute, mi fiderò dei medici.

Etc etc. Niente di nuovo sotto il sole: è sempre stato così.

Che cosa dice di diverso il cristianesimo? Quale è la fede del cristiano?

La luce della fede in Cristo apre lo sguardo su una realtà invisibile agli occhi materiali.

La fede in Lui è una luce che permette di vedere l’invisibile, ma che è già accanto a me e in me.

E’ una luce che va alimentata, perchè può spegnersi: il mondo non la dà e non l’apprezza.

Importantissimo: una volta compiuto ogni desiderio questa fede cesserà.

Quindi TUTTE le altre credenze sono una forma più o meno grave di cecità.

Nella finitezza umana è possibile solo una visione più o meno confusa, un riflesso, come allo specchio.

La nostra vita è un togliere ciò che impedisce (penitenza) e un comprendere e compiere la volontà di Dio.

La perfetta visione riguarda un’ulteriorità e l’ultimo nemico ad essere vinto sarà la morte.

Il nostro cuore è senza pace fino a che non riposa nell’incontro a tu per tu con Dio.

E’ quello il il fine: quella è la beatitudine eterna, all’infinito, senza più ostacoli.

Il cristianesimo, la rivelazione di Cristo, è la fede in questo.

Questa fede non poggia su idee personali, ma su Cristo: ed è una fede che dà prova affidabile di sè.

Questa fede è sostanza delle “cose che non si vedono”. Non si basa su idee mie o di altri come me.

La speranza cristiana nasce dalla fede in Cristo: spero ciò che non vedo e confido di poterlo vedere.

Dato che non posso giungere lì solo con le mie forze, confido in chi può condurmici: Gesù e la grazia.

Questa speranza non è ancora individuale o collettivamente intesa nelle misure umane: è anch’essa divina.

Se non fosse così, sarebbe l’ennesima speranza che delude, o che -se si compie- è effimera.

Raggiunta la piena visione anche la speranza, come la fede, cesserà.

La carità è ciò che resta. E’ l’unione con Dio. Possibile anche in questa vita, definitiva poi, per chi l’avrà.

La carità è qualcosa di così grande, che solo chi non è cristiano può ridurla al fare di uomini.

Uomini che non saprebbero che farsene di Cristo e della vita eterna con Lui.

Perciò il mondo è sempre più infernale, in mano al suo principe, abilissimo nel confondere le carte.

Avvento è arrivo di chi sta per tornare, secondo la sua stessa promessa.

La carità è l’unione con Dio, in Cristo, per Cristo e con Cristo.

La carità è l’approdo ultimo dell’azione dello Spirito Santo in noi.

Non è l’unione con chiunque, per ottenere la quale -se se serve nascondere Cristo- di Cristo potrei anche vergognarmene.

Beato chi non si scandalizza di me, dice Gesù: dei modi e dei tempi, che sfuggono ad ogni nostro schema.

Perchè nessun uomo può servirsi di Cristo, rinchiudendolo in una propria pretesa.

Gesù lo deve seguire e servire, avendo il coraggio e la disponibilità di perdere la propria vita.

E’ l’unico modo che abbiamo di salvarla, moltiplicando il gaudio.

§§§

