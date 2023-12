Viganò: Cattolici, non Date più Soldi alla Chiesa che Lucra sui Clandestini.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò sul suo profiloX (già Twitter) che giustamente stigmatizza il comportamento della Chiesa Italiana, complice nel traffico di esseri umani. Buona lettura e condivisione.

§§§

Scoprire che la CEI, per il tramite del presidente Zuppi e di altri faccendieri, finanzia l’immigrazione clandestina di maomettani, in gran parte criminali e violenti, conferma che la chiesa bergogliana è totalmente asservita all’Agenda 2030 e al Great Reset. I Cattolici italiani si troveranno invasi da nuovi barbari, i loro anziani rapinati, le loro figlie stuprate, i loro figli spinti sulla strada della tossicodipendenza: tutto questo in nome dell’inclusione, dell’accoglienza, del meticciato.

E non dovranno ringraziare solo i politici e i governanti, ma anche i loro Vescovi, che usano le offerte dei fedeli non per aiutare gli Italiani sempre più poveri, ma per incoraggiare l’immigrazione.

Perché se da una parte la CEI finanzia gli scafisti, dall’altra si assicura una cospicua fetta del lucroso business dei centri di accoglienza, finanziati dall’erario. Cosa serve ancora per capire che la corruzione e il tradimento dell’Autorità sono giunti a livelli inauditi di arroganza e di minaccia per la sicurezza e la stessa sopravvivenza dei cittadini? Esorto i fedeli a non sostenere economicamente le parrocchie e le Diocesi, finché non verrà posto fine a questo scandalo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cei, clandestini, migranti, vigano, zuppi



Categoria: Generale