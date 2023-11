Nuovo Studio, un Anno Dopo. Oltre 50% dei Sierati Ha Problemi di Salute. Epoch Times.

Marco Tosatti

Carissimi amici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Epoch Times nella nostra traduzione. E lo facciamo precedere da una serie di considerazioni che ci ha inviato un medico, amico del nostro sito, M.P., che ringraziamo di cuore. Buona lettura e diffusione.

***

Riepilogo il contenuto dei 3 documenti originali, ora a disposizione di tutti, che inchiodano le Istituzioni italiane alle loro responsabilità .

1) contratto firmato da Pfizer e Comunita’ Europea nel Novembre 2020. Nel contratto Pfizer specifica che i farmaci ad RNA da iniettare in doppia dose non hanno alcuna sperimentazione specifica e non se ne conoscono gli effetti collaterali a breve medio e lungo termine. Si impegna a monitorare strettamente gli affetti avversi e via via comunicarli ma fa ricadere le responsabilità sull’ acquirente.

2) il Ministro Speranza il 2 Gennaio 2021,a neanche un mese dalle affermazioni della Pfizer, emana un decreto ministeriale in cui raccomanda di presentare il farmaco in modo proattivo, sottolineando che non vi è stata alcuna deroga alla sicurezza, quindi il farmaco sarebbe da ritenersi sicuro ed efficace (esattamente il contrario di quanto affermato dalla Pfizer).

3) Pochi giorni or sono l’EMA , rispondendo ufficialmente ad una richiesta della comunità europea, ha affermato testualmente che nel 2020 l’autorizzazione provvisoria all’uso di questo farmaco genico poi chiamato vaccino era concesso a causa di una riferita mancanza assoluta di terapie e nell’ ipotesi che il farmaco rendesse più favorevole il decorso della malattia. L’ EMA afferma poi di aver sempre escluso che questo farmaco potesse interferire con il contagio, sottolineando che i “vaccinati” potevano infettare ed infettarsi come i non “vaccinati”.

La responsabilità di quanto hanno sofferto tanti italiani con gli obblighi vaccinali, le ritorsioni sino alla perdita del lavoro, la menzogna che il green pass ti protegesse dall’infettare e dall’essere infettato, sono tutte della politica e dei media che hanno tenuto nascosto la verità medico-scientifica. Qualcuno si sorprende che chi ha imposto questo imbroglio veda con terrore una commissione d’inchiesta parlamentare che indagasse veramente su queste mistificazioni? Come diceva Falcone: segui il denaro e capirai tante cose. Compreso l’annientamento morale e professionale patito da Giuseppe De Donno.

***

Aggiungiamo un minuscolo post scriptum nostro: si capisce perché Marco Travaglio direttore de Il Fatto Quotidiano, legato a triplo filo a Giuseppe Conte e ai 5 Stelle, non voglia che ci sia una Commissione Covid; che per quanto monca e azzoppata per proteggere Mattarella, Draghi Speranza e altri della banda, qualche cosa potrebbe nonostante tutto dire…che schifo.

***

Oltre la metà dei soggetti che hanno ricevuto il vaccino COVID-19 in un recente studio è risultata affetta da qualche forma di complicazione di salute un anno dopo l’assunzione del vaccino.

Lo studio, pubblicato su ScienceDirect il 10 novembre, ha esaminato la potenziale sindrome post-vaccinazione COVID-19 (PCVS) tra i soggetti vaccinati e ha valutato la loro qualità di vita (QoL). Lo studio è stato condotto tra gli adulti indiani di età superiore ai 18 anni che avevano ricevuto il vaccino COVAXIN di Bharat Biotech o il COVID-19 di AstraZeneca.

Tra i destinatari del vaccino, il 52,8% degli individui è risultato avere almeno 1 PCVS un mese dopo la vaccinazione primaria. A 12 mesi, il 64,6% ha riportato almeno 1 PCVS. Sebbene la qualità della vita sia aumentata a sei mesi dalla vaccinazione, è poi diminuita a 12 mesi.

La prevalenza complessiva di PCVS tra i soggetti vaccinati con AstraZeneca è stata del 65,59% rispetto al 59,4% di COVAXIN.

Tra i soggetti che hanno effettuato il richiamo, più di otto su dieci hanno riportato almeno una PCVS, una percentuale di gran lunga superiore a quella di cinque persone su dieci del gruppo dei non vaccinati che hanno riportato una sindrome simile.

La prevalenza della PCVS “è stata simile a quella della COVID a lungo termine; è diminuita nel tempo ed è aumentata dopo il richiamo. Contrariamente alla prevalenza della PCVS, la QoL aumenta nel tempo e diminuisce dopo le dosi di richiamo”, conclude lo studio.

“C’è stata una differenza statisticamente significativa nella prevalenza della PCVS e della QoL tra chi ha ricevuto la dose di richiamo e chi non l’ha ricevuta”. Lo studio è stato condotto tra settembre 2021 e maggio 2023.

Gli autori dello studio hanno sottolineato che la ricerca sugli effetti dell’immunizzazione e i suoi effetti sulle persone affette da COVID a lungo termine hanno causato “un dibattito in quanto hanno dato luogo a risultati diversi”.

“Alcune prove indicano un cambiamento, un miglioramento, una continuazione o addirittura un peggioramento dei sintomi della COVID a lungo termine dopo la vaccinazione. Il rapporto di variazione dei titoli anticorpali era sensibilmente maggiore nel gruppo di persone la cui malattia è peggiorata”. Il titolo anticorpale è un test di laboratorio che misura il livello di anticorpi in un campione di sangue.

Lo studio è stato finanziato dal Consiglio indiano per la ricerca medica. I due autori dello studio, Yogendra Shrestha e Rajesh Venkataraman, provengono dal Dipartimento di Farmacia, Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy, India.

Hanno riferito di “non avere conflitti finanziari o interpersonali” che possano aver influenzato i risultati dello studio. The Epoch Times ha contattato gli autori per un commento.

Problemi di salute post-vaccino

Altri nuovi studi stanno fornendo ulteriori prove che collegano le iniezioni di COVID-19 a complicazioni per la salute.

Una revisione del marzo 2023 pubblicata nella National Library of Medicine ha analizzato 81 articoli che hanno confermato complicazioni cardiovascolari in 17.636 persone che avevano assunto un’iniezione di mRNA. Gli articoli riportavano anche 284 decessi.

Dei 17.636 individui, 17.192 avevano assunto l’iniezione COVID-19 di Pfizer, mentre i restanti 444 avevano ricevuto il vaccino Moderna.

“La trombosi è stata segnalata frequentemente con qualsiasi vaccino mRNA, seguita da ictus, miocardite, infarto miocardico, embolia polmonare e aritmia”, si legge.

La trombosi è risultata comune tra coloro che avevano assunto il vaccino Pfizer. L’ictus era comune tra i destinatari del vaccino Moderna. Mentre Pfizer ha riportato 228 decessi, il gruppo Moderna ha registrato 56 decessi.

“Il tempo trascorso tra la dose di vaccinazione e la comparsa dei primi sintomi è stato in media di 5,6 e 4,8 giorni con il vaccino mRNA-1273 (Moderna) e BNT162b2 (Pfizer)”.

Il Segretario alla Sanità degli Stati Uniti Xavier Becerra, con il CEO di Pfizer Albert Bourla (al centro), riceve uno dei nuovi vaccini COVID-19 presso un CVS di Washington, il 20 settembre 2023. (Drew Angerer/Getty Images)

In un post su Substack dell’11 novembre, il cardiologo Peter A. McCullough ha affermato che lo studio indicava “un disastro per la sicurezza cardiovascolare”. Ha affermato che 50 o più decessi con un prodotto nuovo e ampiamente utilizzato di solito “inducono a un richiamo a livello mondiale”.

“Il fatto che ci siano 284 decessi ben descritti a causa di complicazioni cardiovascolari o trombotiche è un dato sorprendente nella letteratura medica per prodotti che sono ancora sul mercato e promossi dalle agenzie di salute pubblica di tutto il mondo”.

Uno studio preprint pubblicato questo mese su medRxiv ha rilevato che i sintomi cronici più comuni tra le persone che hanno ricevuto il vaccino COVID-19 sono stati affaticamento eccessivo, nebbia cerebrale, intorpidimento, neuropatia e intolleranza all’esercizio fisico.

Almeno la metà dei partecipanti ha riferito anche vertigini, sensazione di bruciore, acufeni, mal di testa, insonnia, palpitazioni e mialgie (dolori muscolari e dolori). I partecipanti allo studio hanno riportato una media di 22 sintomi.

Lo studio è stato finanziato dal National Institutes of Health (NIH) statunitense e dall’Howard Hughes Medical Institute Collaborative COVID-19 Initiative.

Rischi di genotossicità

Le preoccupazioni sugli effetti nocivi dei vaccini COVID-19 hanno raggiunto il Congresso. In un’udienza del 13 novembre a Washington, convocata dal rappresentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), il dottor Robert Malone ha testimoniato che nel vaccino Pfizer sono stati rilevati frammenti di DNA.

Il Dr. Malone ha contribuito a inventare la tecnologia mRNA utilizzata nei vaccini mRNA COVID-19 come quello di Pfizer. Ha rivelato che il vaccino contiene una sequenza di DNA chiamata SV40 e che questa informazione non è stata divulgata ad almeno alcune autorità di regolamentazione.

La presenza di SV40 nel vaccino è un “rischio di genotossicità comprovato”, ha avvertito. La genotossicità si riferisce alla capacità delle sostanze nocive di danneggiare le informazioni genetiche delle cellule.

Ha suggerito che i tumori insoliti che sono spuntati dopo l’introduzione dei vaccini potrebbero essere dovuti alla presenza di questi frammenti di DNA.

“Inoltre, questi frammenti di DNA potrebbero anche contribuire ad anomalie genetiche nei feti, una delle cause principali di aborto prematuro”.

Nel frattempo, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) raccomandano i vaccini COVID-19 aggiornati al 2023-2024 di Pfizer, Moderna e Novavax ai bambini a partire dai sei mesi di età, insistendo sul fatto che sono necessari per “proteggere da gravi malattie causate dal COVID-19”.

Anche con la vaccinazione, non c’è garanzia che una persona possa evitare l’infezione. I file del governo statunitense recentemente ottenuti da The Epoch Times hanno mostrato che più di 5 milioni di infezioni da COVID-19 nel 2021 si sono effettivamente verificate tra individui vaccinati.

§§§

