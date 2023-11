Suero, la gente empieza a entender. Pero el Sistema no hace nada. Y la gente muere

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención este comentario de Arrendersi All’Evidenza a este artículo publicado por Stilum hace dos días. Y lo acompañamos con algunas imágenes que nos parecen apropiadas. Por lo que oímos en la calle, a amigos y conocidos y en encuentros casuales, parece que poco a poco se está abriendo camino en la gente común que hay algo que no funciona en el relato oficial, propagandizado por políticos (empezando por el inquilino del Quirinal…), jerarquías eclesiásticas (recordemos el “Acto de Amor…”), la mafia médica y LorServi de LorSignori en los medios de comunicación (y aquí sólo hay para elegir… ha habido demasiados y los hay). Y que diablos -como me dijo una pariente que se aplicó tres dosis, que de repente tuvo un cáncer de colon, el despertar de un pequeño tumor en la cara y el descubrimiento de una tiroiditis autoinmune- como diablos me voy a aplicar una cuarta, y si me lo dicen les diré que se vayan al infierno… Pero la omertà en los políticos -también en el gobierno, basta pensar en la Liga y Forza Italia- es muy fuerte, quién sabe qué esqueletos en qué armarios… Incluso periódicos como Il Fatto albergan -en defensa de Conte, probablemente- artículos pro-vacunas… Feliz lectura y compartir.

La inoculación del suero inserta en el cuerpo una instrucción genética (ARNm) que sirve para que nuestras células produzcan la proteína de la espiga del virus del SARS-Cov y, en consecuencia, una respuesta de anticuerpos.

Para obtener este ARNm (que no es el ARN mensajero que existe en la naturaleza, sino un ARN especialmente modificado), primero hay que obtener el ARNm, purificarlo y formularlo para que llegue al interior de las células sin que antes sea interceptado y destruido por nuestro sistema inmunitario.

Una vez obtenida esta formulación, es necesario el envasado y almacenamiento para preservar las características del suero durante el tiempo estipulado de uso, hasta su caducidad. Además, es importante un suministro correcto.

En esta breve lista, muy simplificada, se pueden ver todos los puntos potencialmente críticos, por ejemplo, los reactivos o los equipos utilizados para sintetizar y formular el producto.

Un punto fundamental de las buenas prácticas de producción farmacéutica se refiere a la limpieza, es decir, a los procesos de limpieza de los equipos (por ejemplo, los filtros).

¿Habrán sido validados? ¿Se habrán respetado siempre los procedimientos?

Un buen control de calidad serviría para eso, pero si hay prisa por producir los escrúpulos necesarios pueden caer en la categoría de caprichos excesivos.

Cuantos más puntos críticos sean delicados y poco monitoreados, menos robusto podrá decirse que es un proceso, es decir, libre de variaciones significativas de un lote a otro.

Resulta que los mismos documentos publicados por Pfizer reconocen la presencia de óxido de grafeno (OG) en el proceso de producción. No se dice que permanece en el producto final (si la purificación está bien hecha), pero no se puede excluir a priori que pueda estar presente y, de hecho, esto explicaría por qué de un lote a otro el contaminante puede variar en cantidad. Explicaría también por qué la mayoría de los efectos adversos se concentran en un número relativamente pequeño de lotes (en torno al 5%).

Luego está la cuestión de la sacarosa, el azúcar, un excipiente farmacéutico habitual (por ejemplo, en jarabes): combinada con el óxido de grafeno, la sacarosa presenta la propiedad de hacer transparente un líquido (que si contuviera cantidades significativas de OG sería turbio y oscuro). En el ARNm del suero, su presencia tiene una acción conservante y estabilizadora. ¿O “enmascarar” cualquier exceso de GO que quede en el preciado líquido que entra en los viales? Un efecto que también pueden conseguir otros excipientes presentes en el suero… No son pocos.

No hay certezas para vender, sólo hay que prestar atención, siempre, meticulosamente, en cada lote. ¿Lo habrán hecho? ¿Es licito dudar, visto lo que está pasando? ¿O no hay que hablar de ello?

La corriente dominante, los expertos y los políticos aseguraron dogmáticamente (sin base científica) que todo era seguro y al mismo tiempo muy eficaz. Contrataron testimonios tomados de artistas, deportistas y gente corriente.

Ahora sabemos que los sueros son escasamente eficaces y desgraciadamente inseguros.

¿Se limitaron a presentarnos una visión interesada del asunto o nos mintieron deliberadamente ocultándonos datos que son conocidos y que cuentan una realidad distinta a la de ellos?

Todo lo dicho aquí sobre el OG, lo repetimos para el ADNds, que hay razones para creer que puede estar presente, como contaminante de un proceso no bien purificado.

Está claro que el daño es en función de la contaminación, del tipo que sea, tanto del OG como del ADN. Sin olvidar que la espiga es inflamatoria de por sí y que los nano lípidos catiónicos constituyen un primer uso (¡por vía parental!) en el hombre, con el agravante de que pueden superar la barrera hematoencefálica y acumularse en ciertos órganos.

Por mucho menos una industria farmacéutica sana que activara la farmacovigilancia (que es una ciencia) se vería obligada a retirar del mercado los productos que provocan efectos adversos. Y si no lo hiciera por iniciativa propia, se vería obligada a hacerlo por orden de las autoridades competentes.

Aquí está ocurriendo algo anómalo (y bárbaro): es todo el sistema el que hace oídos sordos, minimizando o negando los riesgos, sin aceptar el desafío y la carga.

Publicado originalmente en Italiano el 4 de noviembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/11/04/siero-la-gente- comincia-a-capire-ma-il- sistema-fa-finta-di-nulla-e- si-muore/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

