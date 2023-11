Siero, la Gente Comincia a Capire. Ma il Sistema Fa Finta di Nulla. E si Muore.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo commento di Arrendersi All’Evidenza a questo articolo pubblicato da Stilum due giorni fa. E lo corrediamo di qualche immagine che ci sembra appropriata. Da quello che sentiamo in giro, da amici e conoscenti e incontri casuali, sembra che piano piano nella gente comune si stia facendo strada l’idea che c’è qualcosa che non funziona nella narrativa ufficiale, propagandata da politici (a cominciare dall’inquilino del Quirinale…) gerarchie ecclesiastiche (ricordiamo l’Atto di Amore…) mafia medica e LorServi di LorSignori nei media (e qui avete solo da scegliere…troppi ce ne sono stati e ce ne sono). E col cavolo – come mi ha detto una parente tridosata, che ha avuto all’improvviso tumore al colon, risveglio di un tumorino al volto e scoperta di una tiroidite autoimmune – col cavolo che mi faccio la quarta, e se me lo chiedono li mando al quel Paese…Ma l’omertà nei politici – anche nel Governo, basta pensare alla Lega e a Forza Italia – è fortissima, chissà che scheletri in quali armadi…Anche quotidiani come il Fatto ospitano, – a difesa di Conte, probabilmente – articoli pro-van…Buona lettura e condivisione.

L’inoculo di siero inserisce nel corpo un’istruzione genetica (mRNA) che serve a far produrre alle nostre cellule la proteina Spike del SARS-Cov-virus e di conseguenza una risposta anticorpale.

Per giungere a disporre di questo mRNA (che non è l’RNA messaggero esistente in natura, ma un RNA appositamente modificato) si deve prima ottenere l’mRNA, purificarlo e formularlo perchè arrivi dentro le cellule senza essere prima intercettato e distrutto dal nostro sistema immunitario.

Ottenuta tale formulazione sono necessari il confezionamento e la conservazione atti a preservare le caratteristiche del siero per il tempo stabilito di utilizzo, fino alla scadenza. Inoltre è importante una corretta somministrazione.

In questo breve elenco, molto semplificato, si possono scorgere tutti i punti potenzialmente critici, ad esempio i reagenti o le attrezzature utilizzati per sintetizzare e formulare il prodotto.

Un punto fondamentale della buona prassi di produzione farmaceutica riguarda la cleaning, ovvero i processi di pulizia degli impianti (es. i filtri).

Saranno stati convalidati? Saranno state sempre rispettate le procedure?

Un buon controllo di qualità servirebbe a quello, ma se c’è la fretta di produrre i dovuti scrupoli possono entrare nel novero delle fisime eccessive.

Più i punti critici sono delicati e poco monitorati e meno un processo può dirsi robusto, ovvero scevro da significative variazioni da lotto a lotto.

Si dà il caso che gli stessi documenti resi noti da Pfizer affermano della presenza dell’ossido di grafene (GO) nel processo produttivo.

Non è detto che esso rimanga nel prodotto finale (se la purificazione è ben fatta), ma non si può escludere a priori che possa essercene ed anzi questo spiegherebbe perchè da lotto a lotto il contaminante possa variare per quantità.

Spiegherebbe anche come mai la gran parte degli eventi avversi si concentra in un numero relativamente piccolo di lotti (circa il 5%).

Poi c’è la faccenda del saccarosio, lo zucchero, un comune eccipiente farmaceutico (ad es negli sciroppi): unito all’ossido di grafene il saccarosio mostra la proprietà di rendere trasparente il liquido (che se contenesse quantità rilevanti di GO sarebbe torbido e scuro). Nel siero mRNA la sua presenza ha un’azione conservante e stabilizzante.

O “mascherante” qualche eccesso di GO rimasto nel prezioso liquido che entra nelle fiale?

Effetto tra l’altro ottenibile anche grazie ad altri eccipienti presenti nel siero… Non sono pochi.

Non ci sono certezze da vendere, solo attenzioni da prestare, sempre, minuziosamente, ogni lotto.

L’avranno fatto? E’ lecito dubitarne, visto quel che accade? O non si deve parlarne?

Il mainstream, gli esperti e i politici hanno assicurato dogmaticamente (poco scientificamente) che tutto fosse sicuro e insieme altamente efficace. Hanno assoldato testimonial presi tra artisti, sportivi e gente comune.

Adesso sappiamo che i sieri sono scarsamente efficaci e purtroppo poco sicuri.

Ci hanno soltanto presentato una visione interessata della faccenda, oppure ci hanno deliberatamente mentito tacendo dati che sono noti e dicono una realtà differente dalla loro?

Tutto quanto si qui detto del GO, ripetiamolo per il dsDNA, che c’è motivo di ritenere che possa essere presente, come contaminante di un processo non ben purificato.

E’ chiaro che il danno è in funzione di quanto è la contaminazione, di qualunque genere, del GO come del DNA. Senza dimenticare che la Spike è infiammogena di suo e che i nanolipidi cationici costituiscono una prima di utilizzo (per via parenterale!) nell’uomo, con l’aggravante che sanno superare la barriera ematoencefalica e possono accumularsi in certi organi.

Per molto meno un’industria farmaceutica sana attivando la farmacovigilanza (che è una scienza) si vedrebbe costretta a ritirare dal mercato prodotti che provocano degli effetti avversi. E se non lo facesse di propria iniziativa, si vedrebbe costretta a farlo per ingiunzione delle Autorità competenti.

Qui sta succedendo qualcosa di anomalo (e barbaro): è tutto il sistema a fare orecchie da mercante, minimizzando o negando i rischi, senza accettarne la sfida e l’onere.

