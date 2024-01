“Tucho” Fernández escritor. La Pasión Mística. Estudio sobre el org*smo masculino y femenino

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, de las brumas del pasado ha emergido un libro escrito por Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, protegido del pontífice reinante. A continuación encontrarán una publicación en X (ex Twitter), del arzobispo Carlo Maria Viganò, y el de un amigo estadounidense de nuestro sitio web, a quien agradecemos de corazón lo que nos ha enviado, junto al PDF del libro. A continuación se muestran algunos extractos de la obra, referidos al orgasmo masculino y femenino y al misticismo. Aquí está su mensaje:

Pasión Mística: Espiritualidad y sensualidad – por monseñor Víctor Manuel Fernández

El Tucho publicó este libro en 1998, pero lo hizo desaparecer de la faz de la tierra hace muchos años; sin embargo, algunas personas confiables finalmente lograron obtener una copia que fue rápidamente estudiada y escaneada (ver archivos adjuntos). Pudieron leer el texto e identificar los capítulos más escandalosos (7, 8, 9) que fueron rápidamente traducidos al inglés.

El libro es blasfemo y escandaloso. Es una interpretación exegética pornográfica de los místicos y sus experiencias espirituales de éxtasis. Además, se atrevió a añadir el testimonio de una joven de 16 años (¡16 años!) que le reveló su “experiencia mística erótica” con Jesús… (capítulo 6 – ver versión en español).

Los hispanos que están publicando el libro preguntan esto:

“Estamos desenmascarando al Tucho publicando este libro en diversas plataformas el lunes 8 de enero a las 7 a.m. hora del Pacífico. Necesitamos una exposición simultánea. Consulten su hora local para conocer este esfuerzo conjunto”.

La fuente del esfuerzo conjunto desea permanecer en el anonimato.

Dios nos bendiga

Los blasfemos vómitos de cloaca del repugnante panfleto de Tucho muestran tal nivel de perversión y alienación de la Fe que requieren la expulsión del argentino y de sus cómplices por la fuerza militar. Los guardias suizos han jurado defender la sede de Pedro, no a quien la está demoliendo sistemáticamente. ¡Dios quiera que sean fieles al juramento y arresten a estos herejes pervertidos!

Diane Montagna

@dianemontagna

ULTIMO MOMENTO: Un libro perverso y pornográfico escrito por el cardenal prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Fernández, en 1998, tres años después de Sáname con tu boca. El arte de besar, ha sido descubierto en Argentina. Titulado la Pasión Mística: espiritualidad y sensualidad, sus capítulos 7, 8 y 9 son demasiado explícitos para publicarlos aquí (1/2):

Capitulo 7. Orgasmo masculino y femenino

Para eso, veamos primero cómo viven el orgasmo el varón y la mujer, y cuál es la diferencia entre un orgasmo masculino y un orgasmo femenino.

[…]

[Ella] disfruta más con las caricias y los besos, y necesita que el varón juegue un poco antes de penetrarla. Pero a él, en pocas palabras, le interesa más la vagina que el clítoris.

[…]

En los momentos del orgasmo, él suele emitir gruñidos agresivos; ella, un balbuceo infantil o suspiro.

No olvidemos que la mujer tiene un rico plexo venoso alrededor de la vagina, que mantiene un buen flujo sanguíneo después del orgasmo. Por eso suele ser insaciable

[…]

Pero no olvidemos que a nivel hormonal y psicológico no existe el macho puro ni la hembra pura

Preguntémonos ahora si estas particularidades del varón y de la mujer en el orgasmo, se dan también de algún modo en la relación mística con Dios.

Podríamos decir que la mujer, por ser más receptiva, también está mejor dispuesta a dejarse tomar por Dios, está más abierta a la experiencia religiosa. Será por eso que en los templos predominan las mujeres.

[…]

De hecho, Carlo Carretto, un hombre de características marcadamente masculinas, nos cuenta que en su encuentro más maravilloso con Dios, se sintió como una muchachita confiada,

[…]

Pero digamos, más precisamente, que en la experiencia mística Dios toca el centro más íntimo del amor y del placer, un centro donde no interesa demasiado si somos varón o mujer. Y en ese centro, todos somos receptivos y vivimos una experiencia en la que no somos plenamente dueños de nosotros mismos. Por eso, los científicos suelen decir que las diferencias entre el varón y la mujer se viven en la etapa previa al orgasmo, pero no tanto en el orgasmo mismo, donde las diferencias entre lo femenino y lo masculino ya no son tan claras y parecen desaparecer.

[…]

en la experiencia mística el eminentemente activo es Dios, y la creatura, sea varón o mujer, se goza en depender completamente del Dios amante, en “dejarse amar” por él confiadamente.

Capítulo 8: el camino hacia el orgasmo

Todo lo que hemos visto nos muestra que Dios no es enemigo de nuestra felicidad, que no mutila nuestra capacidad de amar, porque es amor, amor apasionado, amor que hace bien, que libera, que sana.

[…]

Algunos santos comenzaron a tener experiencias embriagantes de Dios poco tiempo después de haberse convertido, o en la misma conversión; otros, como santa Teresa de Ávila, lograron esas experiencias después de muchos años de sequedad espiritual. Santa Teresita de Jesús, aunque se sentía tiernamente amada por Dios, nunca tuvo experiencias muy “sensuales” de su amor, y parece que sólo alcanzó un gozo desbordante y apasionado en el instante de su muerte,

[…]

todos los atractivos de este mundo deberían elevarnos, ya desde ahora, al encuentro con la fuente divina, a beber de ese surgente inagotable de bien y de belleza. De lo contrario, sería como si nos pasáramos ochenta años sintiendo el aroma de una deliciosa comida en lugar de sentarnos a la mesa y disfrutarla felices. Pero, además, esperar la muerte para tener la experiencia de Dios va contra la lógica del amor

[…]

Pero esto tampoco significa necesariamente que esa experiencia gozosa del amor divino, si la alcanzo, me liberará de todas mis debilidades psicológicas. No significa, por ejemplo, que un homosexual necesariamente dejará de serlo. Recordemos que la gracia de Dios puede coexistir con debilidades y también con pecados, cuando hay un condicionamiento muy fuerte. En esos casos, la persona puede hacer cosas que objetivamente son pecado, pero no ser culpable,

[…]

[…] Puede haber una religiosa que tenga que hacer grandes sacrificios para ser fiel a su virginidad, porque su psicología tiene algún fuerte condicionamiento en ese orden, y, sin embargo, tener al mismo tiempo una hermosa vivencia del amor de Dios muy auténtica, que la haga feliz.

Capítulo 9: DIOS en el orgasmo de la pareja

Hasta ahora hemos hablado sobre la posibilidad de llegar a una especie de orgasmo plenificante en nuestra relación con Dios.

[…]

si Dios puede hacerse presente en ese nivel de nuestra existencia, también puede hacerse presente cuando dos seres humanos se aman y llegan al orgasmo; y ese orgasmo, vivido en la presencia de Dios, puede ser también un sublime acto de culto a Dios

[…]

Vemos así que el placer también es algo religioso, porque “es un don de Dios”. Por eso, el que es capaz de disfrutar en la presencia de Dios, puede ser más fácilmente consciente del amor de Dios, y así abrirse a amar a los demás. El que no es capaz de disfrutar de los placeres de la vida, porque no se ama o no se acepta a sí mismo, difícilmente podrá amar generosamente a los demás.

[…]

no tenemos que escapar o escondernos de Dios cuando gozamos, porque es él quien “creó todas las cosas para que las disfrutemos” (1Tim 6, 17).

[…]

Todo esto puede decirse también del placer sexual, que ha sido creado por Dios para la felicidad del hombre.

[…]

Además, el placer sexual tiene una nobleza particular por encima de los demás placeres del cuerpo, porque el placer sexual es vivido por dos, es compartido,

[…]

el placer del orgasmo se convierte en un anticipo de la maravillosa fiesta de amor que es el cielo.

[…]

El placer sexual no dificulta la espiritualidad ni la contemplación, porque si la unión sexual es un acto de amor, éste no hace más que abrir el corazón, y facilita así la contemplación de Dios. Ya decía san Buenaventura que “nadie llega a la contemplación si no se ejercita en el amor al otro” (III S., 27, 2, 4; IV S, 37, 1, 3, ad 6), y según santo Tomás de Aquino “el afecto humanó se dilata con el placer” (Summa Th., I-IIae, 31, 3).

[…]

El sexo sólo por el sexo es de hecho la forma de sexualidad más común del adolescente que se masturba, porque en la masturbación alcanza placer y escapa del compromiso con el otro, se protege de los demás y no da nada de sí. De esa manera, sigue ligado a sus padres y no se desprende del cascarón familiar.

[…]

Y tan unido está el placer con la santidad que, según santo Tomás, si el hombre estuviera libre del pe­ cado habría mucho más placer en las relaciones sexuales (Summa Th., I, 98, 2).

[…]

[…] Y un venerable teólogo egipcio del siglo XV hacía la siguiente alabanza a Dios: Alabado sea Alá, que afirma los penes duros y rectos como las lanzas para hacer la guerra en las vaginas (Al Sonuouti).

Publicado originalmente en italiano el 8 de enero de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/01/08/tucho-fernandez- scrittore-la-pasion-mistica- studio-sullorgsmo-maschile-e- femminile/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

