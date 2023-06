Migliaia di cattolici a L.A. protestano contro i Dodgers. E intanto il papa…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione un aggiornamento sulla questione dei Dodgers e delle Sorelle della Perpetua Indulgenza, di cui abbiamo scritto ieri, a questo collegamento e a questo. Con una piccola aggiunta finale. In cauda venenum…

§§§

Migliaia di manifestanti cattolici si sono riuniti venerdì fuori dal Dodger Stadium per protestare contro la celebrazione della “Pride Night” della squadra, in cui si intende onorare il gruppo anticattolico delle Sorelle della Perpetua Indulgenza.

Non è passato molto tempo prima che la folla di manifestanti diventasse così numerosa da bloccare uno degli ingressi principali dello stadio. La decima celebrazione annuale della “Pride Night” dei Dodgers ha onorato il gruppo di drag queen anti-cattoliche con il “Community Hero Award” venerdì sera durante la partita contro i San Francisco Giants.

Le Sorelle della Perpetua Indulgenza sono un “Ordine all’avanguardia di suore queer e trans”, secondo il sito web dell’organizzazione.

Dopo aver ricevuto le reazioni dei gruppi religiosi, i Dodgers hanno revocato l’invito all’organizzazione radicale anticristiana. Tuttavia, i Dodgers hanno ritrattato la loro decisione e hanno annunciato che il gruppo di drag queen sarà nuovamente invitato alla Pride Night della squadra.

I Dodgers hanno offerto le loro “più sincere scuse alle Sorelle della Perpetua Indulgenza, ai membri della comunità LGBTQ+, ai loro amici e alle loro famiglie” in una dichiarazione rilasciata dopo l’annuncio.

“Lo staff dei Dodgers ci ha fornito scuse e spiegazioni complete che accettiamo”, hanno dichiarato le Suore della Perpetua Indulgenza in un comunicato. “Crediamo che le scuse siano sincere perché i Dodgers hanno lavorato per 10 anni con la nostra comunità e ci hanno chiesto di continuare un rapporto continuativo con loro”.

Una folla di oltre 1.000 manifestanti si è riunita fuori dallo stadio ore prima dell’inizio della partita per protestare contro la decisione della squadra di onorare il gruppo anticattolico.

Si sentiva la folla pregare “Gesù, confido in te”, secondo un video caricato su Twitter dalla reporter di Turning Point USA Savanah Hernandez.

***

Ma nel frattempo guardate che cosa combinava il Pontefice regnante…la fonte a questo collegamento.

Con una lettera datata 6 maggio 2023, Papa Francesco ha inviato i suoi saluti ai partecipanti alla conferenza del ministero cattolico LGBTQ Outreach, che si terrà alla Fordham University di New York dal 16 al 18 giugno. La lettera scritta a mano, inviata a James Martin, S.J., direttore di Outreach, lo ringrazia per “tutto il bene che state facendo” e promette le sue “preghiere e i suoi auguri” a tutti i partecipanti alla conferenza.

“Mando i miei migliori saluti ai membri dell’incontro alla Fordham University”, ha scritto il Santo Padre. “Grazie per averli consegnati a loro. Nelle mie preghiere e nei miei auguri ci siete voi e tutti coloro che stanno lavorando alla Outreach Conference”.

Questa è la terza lettera che Papa Francesco ha inviato in relazione a una conferenza Outreach. Nel giugno 2021, alla vigilia di una conferenza online, aveva scritto una lettera per ringraziare padre Martin per il suo “zelo pastorale”, per aver imitato lo “stile di Dio” e per lodarlo per la cura dei “suoi fedeli, dei suoi parrocchiani”. Nel 2022, dopo aver ricevuto una copia del programma della seconda conferenza, ha scritto a padre Martin chiedendogli di continuare a lavorare “nella cultura dell’incontro, che accorcia le distanze e ci arricchisce di differenze”.

Lo scorso novembre, Papa Francesco ha incontrato padre Martin per la seconda volta in un’udienza privata al Palazzo Apostolico, dove i due hanno discusso del ministero verso i cattolici LGBTQ.

“Nelle mie preghiere e nei miei auguri ci siete voi e tutti coloro che lavorano alla Outreach Conference”.

“Sono grato per la calorosa lettera del Santo Padre, che è una meravigliosa benedizione per tutti coloro che si uniranno a noi questo fine settimana alla conferenza”, ha detto padre Martin. “Ed è una grazia speciale per i cattolici LGBTQ sapere che il Papa sta pregando per loro”.

La conferenza Outreach di quest’anno riunisce alcuni 250 cattolici LGBTQ, coloro che svolgono il loro ministero e i loro familiari e amici, per costruire una comunità, condividere le migliori pratiche e celebrare insieme. Tra i partecipanti figurano teologi, scrittori, collaboratori pastorali, clero, membri di ordini religiosi, donne e uomini laici provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno i relatori principali sono Tania Tetlow, presidente della Fordham University, Juan Carlos Cruz, membro della Pontificia Commissione Vaticana per la Tutela dei Minori, e Marianne Duddy-Burke, direttore esecutivo di DignityUSA. La Messa di chiusura di domenica sarà celebrata dall’arcivescovo John C. Wester di Santa Fe (N.M.).

L’elenco completo dei gruppi di discussione e dei relatori è disponibile qui.

In un’altra lettera ai partecipanti alla conferenza, il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, ha dato il benvenuto ai partecipanti nella sua arcidiocesi e, facendo eco al Santo Padre, ha scritto: “È sacro dovere della Chiesa e dei suoi ministri raggiungere coloro che sono alla periferia e attirarli a un rapporto più stretto con Gesù Cristo e la Sua Chiesa. Il vostro ministero vitale e importante è un contributo prezioso e necessario a questo sforzo”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: dodgers, lgbtq, martin, papa



Categoria: Generale