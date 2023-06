“Sorelle della Perpetua Indulgenza” ospiti d’onore a Los Angeles. Bigottismo anticristiano.

Carissimi StilumCuriali, forse non tutti sono al corrente della polemica che è divampata negli Stati Uniti dopo che i Los Angeles Dodgers, una società professionistica di baseball, ha deciso di invitare come ospiti di onore alla partita che si disputerà oggi per il Gay Pride le “Sorelle della Perpetua Indulgenza”, un gruppo di attivisti LGBTQ+ operante da anni in California. Ecco un background esplicativo del messaggio dell’arcivescovo Viganò ai partecipanti della processione di riparazione.

§§§

I leader cattolici hanno reagito con disgusto lunedì sera dopo che i Los Angeles Dodgers hanno reinvitato le Sorelle della Perpetua Indulgenza come ospiti d’onore alla partita LGBTQ+ Pride Night del 16 giugno, nonostante il gruppo di drag queen si sia fatto beffe della fede cattolica.

“Quando prendere in giro le suore cattoliche è diventato il passatempo dell’America?”, ha twittato il gruppo di difesa cattolico CatholicVote.

“Vergognosamente (ma non sorprendentemente) i @dodgers sono stati costretti a scusarsi e a ‘re-invitare’ un gruppo di bigotti anti-cattolici”, ha twittato il senatore Marco Rubio, R-Florida, che ha scritto una lettera al commissario della Major League Baseball Robert Manfred per protestare contro l’invito originale dei Dodgers.

“Oggi il nostro grande Paese è controllato da élite socio-politiche al potere che non solo tollerano il bigottismo anticristiano, ma lo incoraggiano”. La Major League Baseball ha annunciato il 4 maggio che i Dodgers avevano intenzione di onorare la sezione di Los Angeles delle Sorelle della Perpetua Indulgenza, un gruppo di difesa dei gay e dei transessuali noto per la sua satira provocatoria a tema cattolico, ma la squadra ha cambiato rotta il 17 maggio dopo le proteste dei leader cattolici e dei gruppi di difesa.

“Visti i forti sentimenti delle persone che si sono sentite offese dall’inclusione delle suore nella nostra serata, e nel tentativo di non distrarre i grandi benefici che abbiamo riscontrato negli anni della Pride Night, abbiamo deciso di rimuoverle dal gruppo di premiati di quest’anno”, hanno dichiarato i Dodgers all’epoca.

La prima retromarcia della squadra ha suscitato aspre critiche da parte dei sostenitori LGBTQ, dei gruppi per i diritti civili e dei leader politici di Los Angeles, inducendo la squadra a riconsiderare la propria decisione.

In un post su Facebook, le suore hanno dichiarato che la loro “badessa” e un membro del consiglio di amministrazione del gruppo si sono incontrati lunedì mattina con il presidente e proprietario dei Dodgers Stan Kasten e con i rappresentanti della comunità LGBTQ+ e i funzionari eletti.

“Lo staff dei Dodgers ci ha fornito scuse e spiegazioni complete che accettiamo”, ha dichiarato il gruppo. “Crediamo che le scuse siano sincere perché i Dodgers hanno lavorato per 10 anni con la nostra comunità e… ci hanno chiesto di continuare a collaborare con loro”.

Più tardi, i Dodgers hanno annunciato di aver reinvitato il gruppo a unirsi agli altri premiati in occasione della partita della Pride Night contro i San Francisco Giants.

“I Dodgers desiderano offrire le nostre più sincere scuse alle Sorelle della Perpetua Indulgenza, ai membri della comunità LGBTQ+ e ai loro amici e famiglie”, hanno dichiarato i Dodgers in un comunicato. “Abbiamo chiesto alle Sorelle della Perpetua Indulgenza di prendere il loro posto in campo in occasione della nostra decima edizione della LGBTQ+ Pride Night”.

In risposta alla notizia, CatholicVote ha twittato: “Simon e Garfunkel l’hanno detto bene. Abbiamo perso la strada: ‘Dove sei andato Joe DiMaggio. La nostra nazione rivolge i suoi occhi solitari a te””.

§§§

