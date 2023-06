Utero in affitto reato universale. Firmate per difendere la legge! Ora!

Marco ho urgente bisogno del tuo aiuto,

La Commissione giustizia della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge per rendere l’aberrante pratica dell’utero in affitto reato universale (cioè punibile anche se commesso fuori dai confini italiani, a differenza di quanto accade oggi). E proprio IN QUESTO MOMENTO sta avendo inizio la discussione alla Camera. Marco, nonostante la maggioranza del centro destra si sia detta “compatta”, c’è il serio rischio che il disegno di legge non venga approvato. Mentre stai leggendo queste righe, la lobby LGBTQ e i radicali si stanno mobilitando in piazza per manifestare (assieme ad un massiccio supporto della stampa progressista) con l’intento di fomentare l’odio e le pressioni dell’opinione pubblica contro i singoli parlamentari di centro destra.

Dobbiamo rispondere immediatamente contrattaccando l’azione dei radicali inviando migliaia di messaggi dei cittadini ai parlamentari affinché sentano di non essere soli e non cedano di un solo centimetro! Marco AGISCI ORA! Non permettere che i parlamentari del centro destra cedano alle pressioni dei radicali e della lobby LGBTQ: firma la petizione per inviare un messaggio alla Camera per chiedere di rendere l’utero in affitto un reato universale!

La Lobby LGBTQ, la stampa progressista, i radicali e il Partito Democratico di ultra-sinistra a guida Elly Schlein stanno bombardando da mesi l’opinione pubblica italiana di menzogne ideologiche per sdoganare l’utero in affitto e la procreazione artificiale tra due donne. Grazie al tuo costante sostegno, Pro Vita & Famiglia è riuscita a contrastare i loro continui attacchi e la divulgazione delle loro falsa propaganda Abbiamo lanciato campagne nazionali, abbiamo subito subdoli attacchi legali contro le nostre affissioni, abbiamo affrontato i sindaci di sinistra in piazza, abbiamo sfidato i progressisti nei programmi tv, abbiamo resistito alle violenze contro la nostra sede… siamo rimasti in piedi e non abbiamo ceduto di un singolo passo. Ma non ti mentirò al riguardo: il disegno di legge per rendere l’utero in affitto reato universale potrebbe essere bocciato. Marco siamo a un passo dal fermare l’orribile tratta di bambini una volta per tutte… siamo ad un passo dalla vittoria. Ma se non agirai immediatamente, tutti i nostri sforzi e tutto il nostro lavoro saranno stati vani. Ho bisogno di aiuto, Marco: firma adesso la petizione con cui chiediamo al Parlamento di punire l’utero in affitto anche se commesso fuori dai confini italiani!

Ci rimangono solo poche ore per fermare l’orribile “turismo procreativo”. Solo poche ore per rendere l’Italia un faro di civiltà contro l’aberrante pratica dell’utero in affitto. È il momento del coraggio, è il momento di alzarci in piedi ancora una volta e insieme gridare il nostro NO contro chi pretende di violare la legge, contro chi pretende di sfruttare il ventre delle donne, contro chi vorrebbe trasformare i propri desideri in diritti al punto di mercificare la vita di un bambino, commissionandolo e strappandolo dal seno della sua mamma. È giunto il momento: fermiamo il mercato dei bambini e delle mamme una volta per tutte! FIRMA

ATTENZIONE: ci rimangono solo poche ore per inondare il parlamento con il nostro messaggio. Per aumentare l’impatto della nostra azione, è di fondamentale importanza firmare la petizione e poi CONDIVIDERLA con almeno 10 dei tuoi contatti Whatsapp. Quindi, una volta firmato, non esitare: condividi subito la petizione con i tuoi parenti e amici. Aiutaci a vincere questa importantissima battaglia! In alto i cuori!