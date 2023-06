Sette milioni di americani hanno avuto danni al cuore dal siero. Dott. Levy.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

I vaccini causano lesioni cardiache in almeno il 2,8% delle persone che ricevono le iniezioni di Covid-19.

Secondo il dottor Thomas Levy, almeno 7 milioni di americani hanno ora il cuore danneggiato dai “vaccini” Covid.

E, anche se al momento non c’è modo di esserne certi, ha detto, è possibile che oltre 100 milioni di persone in America abbiano alcuni danni al cuore causati dalle iniezioni – non miocardite, ma danni al cuore rilevabili con un test della troponina.

Durante un’intervista rilasciata martedì a Steve Kirsch, quest’ultimo ha parlato degli effetti che la proteina spike ha sul cuore. Recentemente ha pubblicato un saggio intitolato “Miocardite: Once Rare, Now Common”, che ha costituito la base della discussione.

In un articolo scritto dopo l’intervista, Kirsch ha evidenziato un altro argomento discusso, ovvero i danni cardiaci nei piloti vaccinati, come rivelato da una modifica delle linee guida della Federal Aviation Administration (“FAA”).

Nell’ottobre del 2022, la FAA ha modificato silenziosamente i parametri dell’elettrocardiogramma (“ECG”) per i piloti, al fine di accogliere le persone con lesioni cardiache, suggerendo che il vaccino aveva causato il fallimento dello screening di un numero enorme di piloti.

Nella sua “Guida per gli esaminatori medici dell’aviazione” aggiornata, la FAA ha ampliato i parametri dell’ECG al di là dell’intervallo normale, passando da un PR massimo di 0,2.

E non hanno allargato il range di poco, ha scritto Kirsch, ma di molto.

Si tratta di una tacita ammissione da parte del governo statunitense che il vaccino Covid ha danneggiato il cuore dei piloti americani. Non solo alcuni piloti, scrive Kirsch, ma molti piloti e molti danni. “Il danno cardiaco non è ovviamente limitato ai piloti. La mia ipotesi migliore è che oltre 50 milioni di americani abbiano subito alcuni danni al cuore a causa dell’iniezione”, ha spiegato Kirsch nel suo articolo, spiegando come è arrivato a questa stima.

Potete leggere l’articolo di Kirsch QUI e guardare la sua intervista con il Dr. Levy nell’articolo originale.

I seguenti sono estratti da “Miocardite: Once Rare, Now Common” del dottor Thomas Levy. In qualità di cardiologo clinico che ha praticato attivamente per molti anni in tre diverse comunità, il Dr. Levy sapeva dell’esistenza della miocardite, ma non l’aveva mai vista. Letteralmente, ricorda di aver visto UNO, un solo caso. Ora i cardiologi clinici attivi vedono regolarmente pazienti affetti da miocardite: è diventata davvero comune.

Covid e miocarditeLa letteratura scientifica indica che la miocardite si verifica con una certa frequenza nei pazienti con presenza cronica della proteina spike correlata a covid.

Ciò si verifica in molti individui con covid cronico persistente, molti dei quali sono stati vaccinati, così come in un numero sostanziale di individui che sono stati vaccinati e non hanno mai contratto il covid.

Uno studio sui topi ha dimostrato che l’iniezione del vaccino con mRNA, che produce la proteina spike, induce in modo affidabile la miopericardite. Indipendentemente dalla fonte iniziale di esposizione alla proteina spike, questa sembra essere la causa della patologia e dei sintomi riscontrati nella covida cronica. Anche se non è ancora chiaramente documentato da studi ben disegnati nella letteratura medica, molte informazioni aneddotiche indicano che può verificarsi lo spargimento dell’mRNA del vaccino.

Una volta trasmesso, l’mRNA porta direttamente alla produzione della proteina spike. Questo spargimento di mRNA significa che la proteina spike è indirettamente, se non direttamente, trasmissibile da un individuo all’altro attraverso l’inalazione o varie forme di contatto con la pelle. Sebbene molti cerchino di liquidare tale “esposizione” come troppo minima per avere conseguenze cliniche, tale affermazione non può essere considerata vera quando si ha a che fare con un agente – la proteina spike – che sembra in grado di replicarsi una volta ottenuto l’accesso all’organismo.

La miocardite, che significa semplicemente infiammazione di alcune o di tutte le cellule muscolari del cuore, può verificarsi quando la proteina spike si lega ai vasi sanguigni del cuore, alle cellule muscolari stesse o a entrambe le cose.

Un livello elevato di troponina nelle analisi del sangue è estremamente sensibile nel rilevare qualsiasi danno in corso alle cellule del muscolo cardiaco e alcuni aumenti di questo test saranno sempre riscontrati se è presente un’infiammazione significativa nelle cellule muscolari.

L’altissima sensibilità del test della troponina ha rivelato che ci sono innumerevoli persone che, dopo l’infezione da covirus e/o dopo la vaccinazione, continuano a presentare gradi subclinici di infiammazione miocardica. Per quanto minimo sia l’innalzamento del test, qualsiasi aumento significa che nel tempo si verificherà una perdita graduale e continua della funzione del muscolo cardiaco. Significa anche che il cuore è altamente suscettibile a un peggioramento acuto e potenzialmente grave della funzione cardiaca quando si verifica un’ulteriore esposizione a una maggiore quantità di proteina spike, come si vede con le iniezioni di richiamo che vengono ora promosse con forza.

Molti test della troponina anormali alla fine si risolvono completamente, altri no. La qualità dell’alimentazione, la forza del sistema immunitario e la qualità dell’integrazione di nutrienti/vitamine/minerali sono tutti fattori critici nel determinare se un grado minimo e subclinico di infiammazione nel cuore è in grado di risolversi completamente con un ritorno del livello di troponina nell’intervallo di riferimento o normale.

In un recente studio svizzero, non ancora pubblicato al momento in cui scriviamo [5 gennaio 2023], i livelli di troponina sono stati misurati su 777 dipendenti ospedalieri che hanno ricevuto un’iniezione di richiamo dopo aver ricevuto due iniezioni in precedenza.

Il terzo giorno dopo il richiamo, nel 2,8% dei soggetti sono stati riscontrati livelli di troponina superiori ai limiti superiori della norma. Il giorno successivo, la metà dei livelli elevati di troponina era rientrata nell’intervallo di normalità. Non erano disponibili dati di follow-up a lungo termine. Invece di preoccuparsi del fatto che il vaccino abbia provocato alcuni danni al miocardio, come è stato apertamente riconosciuto nello studio, si è preferito liquidare il problema come non importante, dal momento che la metà delle troponine elevate si è risolta 24 ore dopo.

E, come in tutti gli articoli attuali che sminuiscono l’importanza di qualsiasi effetto collaterale del vaccino, per quanto significativo, gli autori concludono sempre che il vaccino sta facendo molto più bene che male, senza ulteriori qualificazioni sul perché tale conclusione sia valida. L’innalzamento anche minimo della troponina non solo solleva la preoccupazione di alcuni danni cardiaci collettivi a lungo termine, o la facilità di un “riaccendersi” dell’infiammazione con nuove esposizioni alla proteina spike, come nel caso di un richiamo, ma solleva anche la preoccupazione di un’instabilità elettrica in alcune delle cellule miocardiche infiammate.C’è sempre la possibilità di un’instabilità elettrica in alcune cellule muscolari miocardiche infiammate, poiché è la loro normale natura fisiologica quella di trasmettere impulsi elettrici da una cellula all’altra. Per questo motivo, gli eventi stressanti che rilasciano in circolo picchi di adrenalina e catecolamine, come avviene in caso di sforzo fisico massimale, possono facilmente provocare l’avvio e il mantenimento di un ritmo cardiaco anomalo da parte di queste cellule elettricamente instabili.

Negli ultimi due anni, centinaia di calciatori europei sono morti o sono collassati sul campo di gioco. Da notare che non sono stati visti collassare mentre erano in piedi o seduti a bordo campo. Allo stesso modo, qualsiasi pilota con un innalzamento della troponina anche minimo, ma altrimenti privo di sintomi, può potenzialmente incorrere in un’aritmia potenzialmente pericolosa per la vita quando si verifica un’emergenza significativa che provoca stress nella cabina di pilotaggio.

Covid, aritmie, blocco cardiaco e piloti

L’intervallo PR è il tempo che il battito cardiaco impiega per attraversare le camere atriali del cuore prima di raggiungere il nodo AV, che accelera la conduzione. L’intervallo PR normale varia da 0,12 a 0,2 secondi. Nel contesto della pandemia, è particolarmente preoccupante quando il prolungamento dell’intervallo PR viene osservato per la prima volta dopo un attacco di covirus e/o dopo una vaccinazione. Questo è un chiaro indicatore di una nuova infiammazione in almeno alcune cellule cardiache, per quanto minima possa essere. In ogni caso, non si deve dare per scontato che non sia importante.

Tuttavia, ignorare la patologia intrinseca di un intervallo PR prolungato indotto da una pandemia è esattamente ciò che sembra aver fatto la Federal Aviation Administration (FAA). La FAA ha deciso di cambiare le regole, ignorando i parametri di normalità di lunga data basati sulla scienza medica e non sulla convenienza. La FAA ha ora dichiarato che un intervallo PR di 0,3 secondi è la “nuova normalità” nella Guida FAA per gli esaminatori medici dell’aviazione a partire dall’ottobre 2022. Gli standard dell’ottobre 2021 affermavano che l’intervallo PR era normale solo a 0,2 secondi o meno. Un intervallo di 0,3 secondi rappresenta un aumento “ammissibile” di questo intervallo di oltre il 100% rispetto all’intervallo normale di 0,12 secondi. Non si tratta di un aumento nominale dell’intervallo PR, ma di un aumento molto consistente.

Covid, coaguli di sangue e livelli di D-dimeroUn test del D-dimero elevato è sempre motivo di grande preoccupazione. Si tratta di una prova evidente della presenza di un picco proteico che lega i recettori dell’ACE2 nel rivestimento interno – l’endotelio – dei vasi sanguigni dell’organismo, con conseguente attivazione delle piastrine e conseguente coagulazione del sangue. I coaguli di sangue possono essere da microscopici a enormi.

Tali coaguli possono anche far parte di una presentazione di miocardite, anche se non necessariamente.

È stato documentato che sia il vaccino covid che l’infezione covid causano un aumento della coagulazione del sangue e della trombosi. Anche le infezioni virali in generale sono state riscontrate come causa di coagulazione sanguigna anomala. Nei pazienti covidi ricoverati in ospedale in condizioni critiche, sono stati riscontrati livelli elevati di D-dimero circa il 60% delle volte. Quando l’infezione o altra patologia di base può essere risolta, in genere anche i livelli di D-dimero si risolvono.

Sebbene la pandemia abbia dato maggiore attenzione al test del D-dimero rispetto al passato, altre condizioni possono causare un innalzamento del D-dimero. Tuttavia, chi oggi non è malato in modo acuto ma presenta un innalzamento dei livelli di D-dimero, è probabile che soffra delle conseguenze della presenza persistente della proteina spike nei suoi vasi, dovuta a un’infezione persistente da covidone e/o al fatto di aver ricevuto una o più vaccinazioni da covidone.

Anche se questo individuo non ha mai avuto il covidone o non ha mai ricevuto una vaccinazione, è giustificata una valutazione medica approfondita, poiché un aumento del D-dimero non è mai normale. Un livello persistentemente elevato di D-dimero non dovrebbe mai essere considerato irrilevante solo perché il paziente si sente bene.Raccomandazioni terapeuticheL’obiettivo è semplicemente quello di normalizzare i livelli di troponina e D-dimero in tutti i soggetti in trattamento. Non esiste un protocollo unico per trattare una sindrome da picco proteico persistente con livelli elevati di troponina e/o D-dimero.

Quasi tutti i livelli elevati di troponina e D-dimero a questo punto della pandemia saranno secondari alla presenza persistente della proteina spike nell’organismo a seguito di un’infezione da covid, di una o più vaccinazioni da covid o di entrambe. La probabile facilità di trasmissione della proteina spike significa anche che alcuni individui avranno livelli elevati di test senza sapere di essere stati infettati e senza una storia di vaccinazione. In altre parole, questi test dovrebbero essere eseguiti su tutti in questo momento, e qualsiasi valore elevato dovrebbe essere trattato in modo aggressivo.

Le seguenti raccomandazioni si applicano a un individuo con livelli elevati di troponina e D-dimero, o con uno dei due elevati e l’altro normale. Questo protocollo, e tutte le sue variazioni, devono essere somministrati con la guida di un professionista sanitario autorizzato. Di seguito è riportato uno schema del protocollo; per una descrizione più dettagliata dei dosaggi, ecc. si rimanda all’articolo originale QUI.

Vitamina C e idrocortisone per via endovenosa. In alternativa, vitamina C per via orale e idrocortisone o ascorbato di sodio in succo tre volte al giorno e idrocortisone.

Far seguire a ogni infusione di vitamina C un’infusione separata di blu di metilene.

Nebulizzazioni di perossido di idrogeno come tollerato.

Uno o tutti i seguenti integratori di nutrienti/vitamine/minerali per il supporto generale della salute a lungo termine:

Vitamina C

Cloruro di magnesio

Zinco e quercetina

Vitamina D

Vitamina K2

Estratto di foglie di olivo

Preparato multivitaminico e multiminerale senza aggiunta di calcio, ferro o rame

Nattokinase, lumbrokinase e/o serrapeptase per ridurre al minimo eventuali futuri problemi di coagulazione del sangue.

A discrezione dell’operatore sanitario, è possibile aggiungere una qualsiasi delle seguenti misure:

Infusioni di sangue ozonizzato o di soluzione fisiologica ozonizzata

Trattamenti di irradiazione ultravioletta del sangue

Infusioni endovenose di perossido di idrogeno

Trattamenti con ossigeno iperbarico

Trattamenti con biossido di cloro

Idrossiclorochina o clorochinaIvermectina

Eventuali modifiche di questi trattamenti, così come la decisione sulla loro durata, devono essere stabilite su base individuale con l’aiuto del professionista sanitario scelto che lavora con il paziente.

