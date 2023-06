Bergoglio, come Jacques de La Palice, è ancora vivo. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste considerazioni sulla recente esternazione del Pontefice regnante. Buona lettura e condivisione.

§§§

Mastro Titta: Bergoglio, come Jacques de La Palice, è ancora vivo

La notizia del giorno la dà il papa stesso uscendo dal Gemelli. Gli chiedono “come sta” e lui risponde: “Sono ancora vivo”. Non è la prima volta che in presenza di un malanno o un ricovero il Santo Padre sbotta di essere in vita, brutti gufacci spennacchiati che la peste aviaria vi colga. La qual cosa non può che farci enorme piacere.

Ci sarebbe, è vero, la leggenda del capitano dell’esercito francese Jacques de La Palice, morto in battaglia a Pavia all’inizio del 1500. Sembra che lo scalpellino che ne scolpì la lapide dovesse scrivere la frase “un minuto prima di morire, era ancora invitto”, che in francese si traduce envie.

L’improvvido artigiano scrisse invece en vie, in vita. Dunque l’epitaffio suonava come “un minuto prima di morire, era ancora vivo”. Non sappiamo se il lavoro fu rifatto, l’artigiano fu pagato e non punito, fatto sta che il valoroso La Palice passò alla storia da morto, senza colpe e a sua insaputa, come l’emblema stesso dell’ovvietà. Lapalissiano, appunto.

Un lancio d’agenzia non restituisce il mood del momento: il tono, l’espressione del volto, il contesto. Non sappiamo se il papa gongoli per averla scampata un’altra volta, se alluda alla gravità della malattia, o esprima la sottile disperazione che assale il miscredente che sente sorella morte corporale bussare alla porta e si attarda per aprirle, consapevole che la sua ora è scoccata. Il che, parlando del romano pontefice, è lapalissianamente da escludere.

Quale che sia lo stato d’animo del vicario storico di Nostro Signore, si possono fare due osservazioni.

La prima, di carattere particolare, è che il papa ha eluso la domanda. Ha cioè risposto un’ovvietà – sono vivo – ad una persona che vedendolo uscire da un ospedale gli ha chiesto come stesse.

Anche una pianta di basilico o un paramecio sono tecnicamente vivi e perfettamente in grado, attraverso segni particolari – colore delle foglie, movimento – di comunicare il pregevole fatto al mondo. Su un piano appena più elevato di quello dei rampicanti, non è il materialismo da salumificio a decretare se uno sia vivo o meno.

In generale, Bergoglio mostra una spiccata sensibilità verso l’ovvietà, tutta riassunta in frasi ad effetto come “la guerra è follia”, “la cultura dello scarto”, “salviamo il pianeta”, “accogliere i poveri, gli ultimi, gli esclusi”, “il vaccino è un atto d’amore”, e via dicendo.

Nessuna di queste espressioni è di per sé né ovvia, né immune da implicazioni nefaste e legittime critiche. In compenso suonano bene e sono comprensibili anche ai bambini.

L’ovvio in effetti è il linguaggio dei bambini, perfettamente aderenti a ciò che appare, sempre pronti a sottolineare che l’acqua è trasparente e la neve fredda. Il bambino però non ha idea della morte: vive con naturalezza capricciosa come non dovesse morire mai. E fa bene, perché è un bambino.

Un adulto, come insegna Dante, si può perdere nella selva oscura – le cose umane – e perdere la diritta via, quella che passa attraverso la jungla e conduce in piena luce. Tanto per campare, si campa anche nel bosco raccogliendo bacche e parlando coi cinghiali.

Mi sarei aspettato almeno un “sono vivo, grazie a Dio”. Formulette conversazionali che scappano anche agli atei al bar. Niente.

D’altra parte pronunciare ovvietà ha il pregio di accontentare molti, e scontentare un piccolo resto di rompiscatole. Ha ragione lui.

Viva il papa vivo. Vivo un papa, se ne fa un altro. Il che è pure avvenuto di recente. Ha ragione lui.

§§§

