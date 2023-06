“Potete cantare un mottetto all’offertorio”? No grazie!

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un tema che gli sta particolarmente a cuore, la musica nella messa. Buona lettura e condivisione.

§§§

“Potete cantare un mottetto all’offertorio”? No grazie!

Devo fare una leggera correzione su qualcosa che pensavo in passato ma che ora non penso più. Cioè che il coro si possa e debba accontentare, quando fosse presente nella liturgia, di cantare un mottetto all’offertorio o alla comunione lasciando il resto al cosiddetto “canto del popolo”; e così tutti si mettono a posto con la coscienza.

Prima pensavo potesse essere una situazione di compromesso ma ora ho proprio un problema con il compromesso come idea.

Già, questa idea che venga fatta una concessione a quei disgraziati del coro ora mi infastidisce molto.

Sembra come se il canto gregoriano o la polifonia abbiano bisogno di sottostare a questa sorta di atteggiamento paternalistico.

Il messaggio è: “visto come siamo buoni che vi facciamo cantare un pezzo? Per il resto fateci fare il comodo nostro!”. È proprio di comodo loro si deve parlare, visto che il Concilio a cui si richiamano (a parole) dice tutt’altro per quello che riguarda la musica sacra.

Poi onestamente, cantare un brano polifonico o in gregoriano mentre per il resto si fanno porcherie non serve a niente. Se non si capisce che la musica sacra non è un’aggiunta alla liturgia ma parte integrante, non si è nemmeno cominciata a capire la musica sacra.

Dire che si può fare un brano di polifonia o canto gregoriano mentre per il resto si può fare ogni porcheria sarebbe come nelle Messe si concedsse una lettura dalla Sacra Scrittura e poi ci si abbandonasse a brani estrapolati da Marx o da scrittori nichilisti.

Non serve a niente.

In questo modo si aiuta il coro?

A fare cosa?

Chi non comprende che in questo modo sta veramente avvilendo il ruolo del coro nella liturgia non ha capito nulla. Si è passati dal dire che bisogna aiutare le persone dell’assemblea a partecipare al canto (il che è giusto) alla dittatura del proletariato, che come sanno coloro attenti ai processi storici, è dittatura ma di cui il proletariato più che artefice è vittima.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: coro, gregoriano, porfiri



Categoria: Generale