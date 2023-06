Roccella e l’adozione nelle coppie omosessuali. Non più un problema?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di stilum Curiae, l’utero in affitto – o gestazione per altri, come preferiscono chiamarlo, con la ripugnanza tipica di definire le cose e gli atti con il loro nome di certo progressismo ipocrita, tine banco in questi giorni.

La Procura di Padova ha chiesto al Comune di annullare i 33 atti di nascita, dal 2017 ad oggi, che indicano due madri per i bambini; e come commenta Jacopo Coghe, di Pro Vita & Famiglia, “Le anagrafi italiane non sono il laboratorio per le sperimentazioni sociali delle Famiglie Arcobaleno e dei sindaci del Partito Democratico: impugnando atti di nascita che attestano il falso, perché nessuno è mai nato da due donne, la Procura di Padova ha difeso lo Stato di Diritto e la realtà delle cose. Ad aver messo quei bambini in una situazione di disagio sociale non è stata la Procura che fa rispettare la legge richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ma le coppie che hanno deciso di privarli per sempre del papà che avevano il diritto di conoscere e dei Sindaci del Pd che hanno manipolato ideologicamente i loro atti di nascita per gratificare un loro segmento elettorale. Basta mettere al mondo bambini orfani di padri e madri vivi, basta uteri in affitto, basta commercio di gameti umani, basta mercato dei figli”.

Sul tema si è espressa la ministra Roccella: ecco il commento di Luca Del Pozzo:

“Intervistata ieri dal Corriere della Sera a proposito dell’impugnazione da parte della Procura di Padova di trentatrè trascrizioni sui registri comunali di bambini di coppie samesex, la ministra Roccella dopo aver ricordato che esiste una sentenza della Cassazione alla quale si sono rifatti i magistrati, ha detto che le coppie in questione possono ricorrere all’adozione: “Stiamo parlando della stepchild adoption, che qualche anno fa veniva richiesta a gran voce. Perché adesso non va bene più?”.

Gioverà allora ricordare alla cattolica ministra Roccella che quando nel 2016 fu varata la legge Cirinnà sulle unioni civili samesex, il testo approvato venne giudicato dalle gerarchie della chiesa italiana di allora un compromesso accettabile a motivo del fatto che rispetto alla versione originale era stata espunta proprio la stepchild adoption. Ora al netto del fatto che con buona pace delle gerarchie per moltissimi cattolici quella legge anche così era (e resta) una legge sbagliata tout court, il punto che qui interessa è un altro. Ed è che contrariamente a quanto la chiesa pensava (e pensa) della stepchild adoption, una ministra dichiaratamente cattolica fa esplicito riferimento alla stepchild adoption “che qualche anno fa veniva richiesta a gran voce” e domandandosi addirittura “perchè adesso non va bene più?”. Ne dobbiamo dedurre che per la cattolica ministra Roccella la stepchild adoption da parte di coppie samesex non fa problema”?

