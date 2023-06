I testimoni del Concilio. Rileggere, per capire.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione questa riflessione sul Concilio, e su chi vi ha giocato un ruolo determinante. Buona lettura e diffusione.

§§§

Testimoni del Concilio

Negli ultimi decenni si è tornato a parlare molto del Concilio Vaticano II. Certamente questo evento storico ha segnato il cammino della Chiesa in modo decisivo e oggi la questione fondamentale che l’ecclesiologia affronta è sul modo in cui il Concilio deve essere recepito e interpretato. Alcuni lo vedono come una nuova primavera, altri come un buio inverno, una questione è certa: il Concilio non può essere ignorato.

Accanto alla trattazione di alcuni che cercano di identificare i nodi principali dell’assise conciliare, molta importanza hanno le testimonianze personali di coloro che il Concilio lo hanno attraversato, a volte da protagonisti.

Tra questi, un ruolo di primo piano lo ha certo avuto il teologo domenicano Yves Congar (1904-1995), studioso di grande influenza proprio per quello che riguarda il discorso ecclesiologico, liturgico ed ecumenico. Anche qui, alcuni lo esaltano, altri lo avversano.

Certo non può essere ignorato, ed è per questo che è importante leggere il suo Diario del Concilio, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Il testo, ripubblicato di recente, conta più di 1000 pagine e riguarda un periodo che va dal 1960 al 1966. Quindi coinvolge anche gli anni immediatamente prima ed immediatamente dopo il Concilio.

Quale che sia la propria opinione sul Concilio o su Congar, questo è un testo che merita essere letto, perché il futuro Cardinale è una delle chiavi essenziali per comprendere gli sviluppi postconciliari nella Chiesa cattolica. Non dimentichiamo che egli si occupò anche del tema della tradizione della Chiesa e che cercò il confronto con l’arcivescovo Marcel Lefebvre, al tempo dello strappo.

Nell’introduzione riportata al testo viene riportata una annotazione di Congar che ben ci fa comprendere il suo ruolo durante il Concilio: ““Sont de moi”: Lumen gentium: la prima redazione di molti numeri del I capitolo e i numeri 9, 13, 16, 17, più alcuni passaggi specifici. De Revelatione: ho lavorato al cap. II, e il n. 21 deriva da una mia prima redazione. De oecumenismo: vi ho lavorato; il Proemium e la conclusione sono più o meno miei. Dichiarazione sulle religioni non cristiane: vi ho lavorato; l’introduzione e le conclusioni sono mie. Schema XIII – Gaudium et spes: ho lavorato ai capitoli I e IV. De missionibus: il capitolo primo è mio dall’A alla Z, con prestiti di Ratzinger per il n. 8. De libertate religiosa: ho collaborato a tutto, in modo più specifico ai numeri della parte teologica e al Proemium, che ho scritto io. De presbyteris: per tre quarti è una redazione di Lécuyer/Onclin/Congar. Ho rifatto il Proemium, i numeri 2-3; ho scritto la prima redazione dei nn. 4-6, ho rivisto i nn. 7-9, 12-14, e la conclusione, della quale ho redatto il secondo capoverso. Così, stamattina quanto è stato letto era in gran parte mio. Servi inutiles sumus”.

Insomma, si comprende che è un teologo che non si può ignorare. Io credo che sulla scia della Égo Histoire, il cui massimo esponente è lo storico francese Pierre Nora (1931) sia utile non solo consultate le sintesi su determinati avvenimenti storici, ma anche sondare le emozioni, aspirazioni e fallimenti di coloro che questi avvenimenti li hanno vissuti in prima persona.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: concilio, contar, porfiri



Categoria: Generale