Perché è giusto e opportuno dire basta alla Disney. Pro Vita & Famiglia.

“C’era una volta” la Walt Disney, un’azienda che realizzava cartoni animati e film per intrattenere e divertire le famiglie e i loro figli… C’era una volta, ma oggi la Disney che io e te conoscevamo non esiste più. Al suo posto adesso c’è la Walt Disney “politicamente corretta”, un’azienda d’intrattenimento non più al servizio delle famiglie ma serva dell’agenda ideologica delle lobby omosessuali e transgender il quale principale interesse è stato (più volte) spudoratamente dichiarato: plagiare le menti dei più piccoli e indifesi (i bambini) per cambiare la loro percezione della società in chiave LGBTQ. Un tentativo di vero e proprio lavaggio del cervello globale, contro cui i genitori di tutto il mondo si sono ribellati. Ed ora le basi della Disney cominciano a scricchiolare… Ne parlo oggi in questa nuova puntata della mia rubrica online settimanale, Restiamo Liberi, in cui approfondisco alcuni punti essenziali per capire a che punto siamo nella nostra campagna contro l’indottrinamento dei bambini della Disney. Clicca sull’immagine qui sotto per ascoltare l’approfondimento: