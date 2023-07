Disney. La svolta LGBTQ+ non fa bene alle azioni. Declassate.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Breitbart che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Le azioni della Walt Disney Co. @disney sono state declassate dagli analisti che ritengono che la crescita dello streaming dello studio si sia arrestata, portando potenzialmente a tempi duri in futuro, mentre Disney continua a versare miliardi di dollari nel pozzo dei soldi digitali.

Gli analisti di KeyBanc hanno abbassato il rating su Disney a “Sector Weight” da “Overweight” (sovrappeso) e hanno assegnato al titolo un obiettivo di prezzo di 85 dollari. Le azioni Disney hanno chiuso giovedì intorno agli 89 dollari.

Keybanc ha dichiarato di ritenere che l’affluenza ai parchi a tema della Disney sia stata debole.

“La crescita di Disneyland dovuta alla celebrazione del suo 100° anniversario è più che compensata dalla contrazione di [Disney World] dovuta ai confronti con la celebrazione del suo 50° anniversario. Temiamo che i ‘confronti difficili’ non si riflettano adeguatamente nel consenso”, si legge nel rapporto. Gli analisti hanno anche fatto riferimento al disastroso hotel Galactic Starcruiser di Disney, a tema Guerre Stellari, che sta chiudendo dopo un solo anno di attività. L’attrazione aveva un prezzo elevato, a partire da 4.800 dollari per due ospiti e 6.000 dollari per una famiglia di quattro persone.

KeyBanc ha dichiarato di aspettarsi ulteriori perdite da Disney+ e Hulu, poiché la crescita rallenta a causa della crescente concorrenza. Come ha riportato Breitbart News, negli ultimi mesi gli abbonamenti nazionali a Disney+ si sono bloccati, costringendo lo studio a fare maggiore affidamento sui mercati esteri per alimentare nuovi abbonamenti.

Gli abbonamenti a Disney+ hanno subito un forte calo nei primi tre mesi del 2023, con una perdita di ben 4 milioni di clienti a livello globale.

Mentre la maggior parte delle perdite di Disney+ è dovuta alla fine dell’accordo con Hotstar in India, lo streamer ha registrato un’inaspettata perdita di 300.000 abbonati negli Stati Uniti e in Canada, in quanto un maggior numero di consumatori si è reso conto dell’incessante spinta di Disney verso contenuti transgender e drag queen nell’intrattenimento per bambini.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: azioni, DISNEY, lgbtq, trans



Categoria: Generale