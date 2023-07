L’ombra degli abusi sul nuovo Prefetto della Fede, “Tucho” Fernandez.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione questo articolo relativo alle accuse che Bishop Accountability, un organizzazione statunitense che da vent’anni monitora gli abusi sessuali nella Chiesa e il comportamento dei prelati, alla nomina di “Turco” Fernandez a Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha fra i suoi compiti proprio quello di vigilare sugli abusi. Buona lettura e condivisione.

Un gruppo statunitense che segue il modo in cui la gerarchia cattolica affronta le accuse di abusi sessuali da parte del clero afferma che Papa Francesco ha fatto una scelta “preoccupante” nel nominare un prelato argentino a un potente ufficio vaticano che si occupa di tali casi.

Sabato il Vaticano ha annunciato che il pontefice ha scelto monsignor Victor Manuel Fernández, arcivescovo di La Plata, in Argentina, per dirigere l’ufficio di vigilanza della Santa Sede per l’ortodossia dottrinale. Il suo mandato include la gestione delle accuse di abusi sessuali presentate contro il clero.

BishopAccountability.org, un’organizzazione ventennale del Massachusetts che gestisce un archivio online sugli abusi nella Chiesa cattolica romana, ha dichiarato in un comunicato che il prelato nel 2019 si è rifiutato di credere alle vittime che hanno accusato un sacerdote dell’arcidiocesi di La Plata di aver abusato sessualmente di ragazzi.

Francesco “ha fatto una scelta sconcertante e preoccupante”, ha affermato il gruppo in una dichiarazione inviata via e-mail sabato scorso negli Stati Uniti, citando il modo in cui Fernández ha gestito il caso.

Nella sua risposta alle accuse, ha sostenuto fermamente il sacerdote accusato e si è rifiutato di credere alle vittime”, ha affermato BishopAccountability.org. Fernández “avrebbe dovuto essere indagato, non promosso a una delle più alte cariche della Chiesa globale”.

“La recente gestione da parte di Fernandez di un caso di abusi sessuali da parte del clero nella sua arcidiocesi di La Plata desta grande preoccupazione”, ha dichiarato la co-direttrice di Bishop Accountability Anne Barrett Doyle. “Nella sua risposta alle accuse, si è schierato a sostegno del sacerdote accusato e si è rifiutato di credere alle vittime”.

Il sacerdote di La Plata Eduardo Lorenzo è stato accusato di abusi sessuali su minori nel febbraio 2019. Fernandez ha sostenuto pubblicamente il presunto pervertito e ha detto che le accusatrici avevano motivazioni alternative. Mentre Lorenzo veniva indagato dalla polizia, Fernandez si recava a celebrare la Messa con lui.

Anche se nel corso dell’anno si sono presentati altri accusatori, Fernandez ha mantenuto Lorenzo al suo posto. È stato rimosso solo nell’ottobre 2019, mentre il caso penale progrediva.

Lorenzo è morto suicida nel dicembre 2019, poche ore dopo che un giudice aveva emesso un mandato di arresto. Nell’annunciare la morte di Lorenzo, Fernandez non ha fatto alcun riferimento alle accuse contro di lui.

“Per la sua gestione di questo caso, Fernandez avrebbe dovuto essere indagato, non promosso a una delle più alte cariche della Chiesa globale”, ha detto Doyle. “Nulla del suo operato suggerisce che sia adatto a guidare la battaglia del Papa contro gli abusi e gli insabbiamenti”.

Domenica le telefonate all’ufficio dell’arcidiocesi di La Plata non hanno avuto risposta. L’arcidiocesi non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento dell’arcivescovo inviata via e-mail.

In qualità di capo del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 60enne arcivescovo, che assumerà l’incarico in Vaticano a settembre, “avrà un potere immenso, soprattutto quando si tratterà di giudicare e punire i sacerdoti che abusano dei bambini”, ha affermato BishopAccountability.org.

Consigliere fidato del pontefice, Fernández è stato soprannominato “il teologo del papa” perché si ritiene che abbia contribuito all’elaborazione di alcuni dei documenti più importanti di Francesco. Il Papa lo ha nominato a capo dell’arcidiocesi di La Plata nel 2018.

BishopAccountablity.org ha affermato che, dopo che nel 2019 è riemersa una denuncia di abuso di minore del 2008 contro un parroco di La Plata, l’arcivescovo ha pubblicato una lettera del sacerdote sul sito web dell’arcidiocesi. In essa, il sacerdote negava le accuse di abuso e diceva di essere stato calunniato.

L’arcivescovo si è poi recato nella parrocchia del sacerdote accusato e ha celebrato una Messa con lui, secondo quanto riportato da BishopAccountability.org.

Nonostante siano emerse altre accuse, Fernández ha permesso al sacerdote di continuare a lavorare. Alla fine l’arcivescovo lo ha rimosso, dicendo che il sacerdote aveva chiesto di andarsene per “motivi di salute”. Nel dicembre 2019, il sacerdote si è tolto la vita poche ore dopo che un giudice aveva emesso un ordine di arresto, secondo quanto riportato dal gruppo di vigilanza e dai media argentini all’epoca.

“Nulla del suo operato suggerisce che sia adatto a guidare la battaglia del Papa contro gli abusi e gli insabbiamenti”, ha dichiarato BishopAccountability.org a proposito di Fernández.

Francesco ha promesso che la Chiesa cattolica aderirà a una politica di tolleranza zero sugli abusi sessuali del clero.

