Cocaina alla Casa Bianca. Chi sa di chi era…Ma le telecamere H24?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Breitbart che ringraziamo per la cortesia. Tratta del ritrovamento di una certa quantità di cocaina alla Casa Bianca. Troviamo singolare che ci sia così poca curiosità nei giornali di regime per questo accadimento. E siamo stupiti che ancora non si sappia chi l’abbia portata in uno dei luoghi più controllati al mondo. Come dice la fotografia: “La Casa Bianca ha telecamere da ogni angolo possibile che registrano 24 ore su 24 364 giorni all’anno. Strano che non riescano a trovare la telecamera che ha registrato la borsa di coca. Un po’ come nel caso di Epstein. La telecamera non aveva l’angolatura giusta/si era fermata/aveva avuto un problema.

Pensano che siamo stupidi.”

Buona lettura e condivisione.

§§§

Quello che i Biden hanno fatto alla Casa Bianca è una vergogna nazionale. Andrea Mitchell della MSNBC ha riconosciuto giovedì che, contrariamente all’idea che un turista casuale abbia lasciato della cocaina nella Casa Bianca @potus @whitehouse dei Biden, in quella che i funzionari hanno descritto come un’area “fortemente trafficata”, la cocaina è stata effettivamente trovata in un “luogo ad accesso limitato” vicino alla Situation Room.

“È stata trovata, secondo le mie osservazioni, in un luogo molto più sicuro, ad accesso limitato, rispetto all’area di ricevimento dell’Ala Ovest”, ha detto Mitchell.

“È ancora un luogo frequentato dal pubblico, ma è vicino alla Situation Room, proprio vicino a West Executive [Drive], in basso. E le persone normali, le persone normali, non possono entrare lì nemmeno con l’ingresso per il Northwest Gate”. La giornalista Kelly O’Donnell ha confermato l’osservazione di Mitchell, aggiungendo: “Dicono che l’ingresso West Executive, che come avete notato, è più vicino alla Situation Room e più vicino alla mensa della Marina dove ci sono le strutture per il cibo e così via. È anche vicino alla West Executive Drive. È lì che, ad esempio, è parcheggiato il veicolo del Vicepresidente”.

Il Secret Service @secretservice ha confermato a Breitbart News che l’ingresso in cui è stato trovato un sacchetto di plastica contenente cocaina è l’ingresso al livello inferiore dell’Ala Ovest, che si trova di fronte all’Eisenhower Executive Office Building, che si trova a ovest.

Questo ingresso è utilizzato dai funzionari dell’amministrazione, dal personale e dai visitatori ufficiali, come i funzionari di altre agenzie. Non è aperto al pubblico in generale, ma i dipendenti della Casa Bianca possono portare ospiti personali una volta che questi abbiano fornito le loro informazioni personali, si siano sottoposti a un controllo dei precedenti e siano stati autorizzati dai Servizi Segreti.

I funzionari della Casa Bianca continuano a ribadire che l’area è “molto trafficata”.

L’addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre si è rifiutata di rispondere alla domanda diretta “una volta per tutte, se la cocaina appartenesse o meno alla famiglia Biden”. Invece di dire sì o no, ha rimproverato il giornalista che glielo aveva chiesto come “irresponsabile”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: breitbart, casa bianca, cocaina



Categoria: Generale