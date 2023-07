Eh, niente. Biden e i Dem vogliono continuare a censurare i social…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione questo articolo pubblicato da The Politics Brief, che ringraziamo per la cortesia, e che ci riguarda tutti, visto il livello di minacce presenti nel nostro occidente democratico alla libertà di espressione e di opinione, e che abbiamo sperimentato – Stilum Curiae compreso – nella recente pseudo-pandemia, apripista di altre più pesanti violazioni di libertà. Stilum si è occupato del tema a questo collegamento. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il governo degli Stati Uniti presenta una richiesta di sospensione d’emergenza per continuare a censurare gli americani sui social media

Di Nathan Baker – 7 luglio 2023

Il governo degli Stati Uniti ha presentato una richiesta di sospensione d’emergenza per revocare una recente ingiunzione emessa da un giudice federale che vietava al governo di violare i diritti del Primo Emendamento degli americani collaborando con le società di social media per censurare i loro discorsi costituzionalmente protetti.

Nella richiesta di sospensione d’emergenza, il governo ha sostenuto che l’ingiunzione era vaga e che i procuratori generali non potevano dimostrare di essere danneggiati dalla censura, un’argomentazione che il giudice Terry Doughty ha respinto più volte in passato.

“I difensori chiedono rispettosamente che la Corte sospenda l’ingiunzione preliminare del 4 luglio in attesa che i difensori facciano appello a tale ordinanza”, ha sostenuto il governo.

“Il Governo rischia di subire un danno irreparabile ogni giorno che l’ingiunzione rimane in vigore, poiché l’ampia portata e i termini ambigui dell’ingiunzione (compresa la mancanza di chiarezza riguardo a ciò che l’ingiunzione non proibisce) possono essere letti in modo da impedire al Governo di impegnarsi in una vasta gamma di comportamenti leciti e responsabili, tra cui parlare di questioni di interesse pubblico e lavorare con le società di social media su iniziative volte a prevenire gravi danni al popolo americano e ai nostri processi democratici”.

“Questi danni immediati e continui per il governo superano qualsiasi rischio di pregiudizio per i querelanti se viene concessa una sospensione e, per lo stesso motivo, una sospensione è nell’interesse pubblico”, ha aggiunto il governo. “Inoltre, i convenuti hanno dimostrato di avere un caso sostanziale nel merito per quanto riguarda la mancanza di legittimazione all’articolo III dei querelanti e la mancata presentazione di prove a sostegno delle loro rivendicazioni del Primo Emendamento. Di conseguenza, questa Corte dovrebbe esercitare la sua discrezionalità nel sospendere temporaneamente l’ingiunzione preliminare durante la pendenza dell’appello del Quinto Circuito da parte degli imputati”.

La richiesta di sospensione del governo indica chiaramente che il governo ritiene che la sua presunta difesa della “democrazia” prevalga sui diritti costituzionalmente protetti dei cittadini americani.

L’azione legale, presentata per la prima volta a maggio dall’allora procuratore generale repubblicano del Missouri Eric Schmitt e dal procuratore generale della Louisiana Jeff Landry, sosteneva che i funzionari della Casa Bianca avessero colluso con le aziende Big Tech o le avessero costrette a “sopprimere oratori, punti di vista e contenuti” sfavorevoli sulle loro piattaforme con le etichette di “dis-informazione”, “disinformazione” e “mal-informazione”.

L’ingiunzione rappresenta un trionfo per i procuratori generali degli Stati, che sostengono che l’amministrazione Biden abbia sancito una “vasta “impresa di censura” federale” che promuove i giganti tecnologici per escludere prospettive e oratori politicamente indesiderati. Anche i conservatori che sostengono che il governo stia reprimendo la loro parola la considerano una vittoria. I procuratori generali sostengono che tali azioni costituiscono “le più evidenti violazioni del Primo Emendamento nella storia degli Stati Uniti”.

L’ingiunzione elenca diversi vincoli che potrebbero essere imposti alle autorità federali quando trattano con le aziende tecnologiche, tra cui quello di scoraggiarle dal sollecitare, incoraggiare o fare pressioni sulle aziende di social media per sopprimere o rimuovere contenuti protetti dalla libertà di parola. Il giudice Doughty ha chiarito che i funzionari sono autorizzati a dialogare con le aziende tecnologiche in merito a post o account collegati ad attività criminali come la pedopornografia.

Ha ricordato che il Federal Bureau of Investigation si è avvalso per anni della collaborazione delle società di social media per identificare le reti di pedofili.

Sebbene la decisione finale sul caso sia ancora in sospeso, si prevede che il giudice Doughty si schiererà dalla parte dei repubblicani, ponendo fine a più di un decennio di collaborazione tra le autorità federali e i leader dell’industria tecnologica, che hanno un potere significativo nel regolare il dialogo pubblico.

§§§

§§§

