Giudice Federale USA: Stato e Social non possono censurare.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Gab, che ringraziamo per la cortesia, e che costituisce un elemento molto positivo nella battaglia in corso – anche da noi – per la libertà di espressione. Buona lettura e condivisione.

§§§

Un giudice emette un’ingiunzione per proteggere la libertà di parola sulle piattaforme di social media

Mentre tutti noi ci godevamo i fuochi d’artificio del 4 luglio, un importante sviluppo che potrebbe avere profonde implicazioni per il rapporto tra il governo e le piattaforme di social media si stava svolgendo nei tribunali. Un giudice federale ha emesso un’ingiunzione preliminare che impedisce alle agenzie e ai funzionari chiave dell’amministrazione Biden di impegnarsi con le aziende tecnologiche in questioni relative alla soppressione di discorsi protetti. Questa sentenza è stata emessa in risposta a una causa intentata dai procuratori generali repubblicani della Louisiana e del Missouri e segna un momento cruciale nella lotta per la libertà di parola.

L’azione legale è stata avviata in seguito alle accuse secondo cui i funzionari governativi avrebbero oltrepassato i loro limiti sollecitando le piattaforme di social media a occuparsi di post che potrebbero incitare all’esitazione nei confronti del vaccino durante la pandemia COVID-19 o influenzare le elezioni.

Nel bel mezzo della pandemia di COVID-19, la battaglia per la libertà di parola si è intensificata, mentre i governi e le piattaforme di social media erano alle prese con la sfida di moderare i contenuti relativi alle origini del covid, al vaccino, alle maschere, ai blocchi e ad altre informazioni correlate. Mentre molte piattaforme hanno ceduto alla pressione di censurare le informazioni per volere del governo, una piattaforma è rimasta ferma nel suo impegno per la libertà di parola: Gab.

Gab è diventato un rifugio per le persone, tra cui molti medici e professionisti del settore, che cercavano uno sfogo per esprimere le proprie opinioni senza temere la censura. Mentre le discussioni relative alla COVID inondavano il panorama digitale, Gab è emerso come una piattaforma cruciale dove le diverse prospettive potevano essere condivise, discusse e contestate apertamente.

Durante la pandemia, diverse entità esterne, tra cui funzionari governativi, media e gruppi di difesa, hanno esercitato un’immensa pressione sulle piattaforme di social media per censurare i contenuti relativi alla COVID. Gab ha resistito con fermezza a queste pressioni, scegliendo invece di permettere il libero scambio di informazioni e idee. Questo impegno incrollabile per la libertà di parola ha distinto Gab da altre piattaforme che hanno ceduto alle influenze esterne, ponendosi così come un faro di libertà e di dialogo aperto.

Per fortuna ora abbiamo una sentenza promettente sul tema della richiesta da parte del governo alle aziende private di social media di censurare i contenuti delle loro piattaforme. Il giorno dell’Indipendenza, il giudice distrettuale Terry A. Doughty ha concesso un’ingiunzione che impedisce a diverse agenzie federali e a funzionari di alto livello di fare pressioni sulle società di social media affinché rimuovano o sopprimano contenuti che contengono espressioni libere e protette sulle loro piattaforme. L’ingiunzione vieta inoltre a questi funzionari di segnalare tali contenuti o di influenzare le linee guida di moderazione dei contenuti delle aziende.

Limita inoltre il loro coinvolgimento con entità come il Virality Project, precedentemente noto come Election Integrity Partnership, e lo Stanford Internet Observatory, che sono stati accusati di esercitare pressioni censorie sulle piattaforme di social media. Lo Stanford Internet Observatory, in particolare, ha ripetutamente preso di mira Gab con questa strategia in passato e noi ci siamo opposti alle loro richieste di censura.

Questa ingiunzione preliminare ha implicazioni sostanziali per il Primo Emendamento, segnalando una potenziale interruzione della collaborazione di lunga data tra i governi e le società di social media nel censurare la parola degli americani. L’ordinanza del giudice Doughty impone vincoli alle agenzie esecutive, tra cui il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Sebbene la sentenza finale sia ancora in sospeso, l’ingiunzione preliminare del giudice Doughty suggerisce la sua inclinazione a favorire le argomentazioni presentate dai querelanti. Nel suo parere, ha affermato che le prove fornite dimostrano uno sforzo concertato da parte dei convenuti per sopprimere il discorso in base al suo contenuto. Paragonando le azioni del governo degli Stati Uniti a un orwelliano “Ministero della Verità” durante la pandemia COVID-19, il giudice Doughty ha espresso la sua mancanza di persuasione per le argomentazioni dei convenuti.

Il parere sottolinea anche la gravità del caso, suggerendo che se le accuse mosse dai querelanti sono vere, questo potrebbe essere uno dei più significativi attacchi alla libertà di parola nella storia degli Stati Uniti, poiché il governo federale e gli imputati sono accusati di aver ignorato in modo flagrante la protezione della libertà di parola prevista dal Primo Emendamento.

L’ordine del giudice Doughty ammette alcune esenzioni, consentendo comunicazioni relative a minacce alla sicurezza nazionale, attività criminali o soppressione di elettori. L’amministrazione Biden ha negato le accuse di collusione nella censura degli americani.

Questa causa si rivolge specificamente al ruolo del governo federale nella censura dei contenuti sui social media, a differenza delle precedenti denunce che si concentravano principalmente sulle azioni delle stesse aziende tecnologiche. Inoltre, l’ingiunzione va oltre la limitazione delle comunicazioni tra governo e aziende tecnologiche e impedisce anche la collaborazione tra agenzie governative e gruppi accademici che si dedicano allo studio dei social media, tra cui la Election Integrity Partnership.

Il 2023 sta diventando un anno importante per la libertà di parola negli Stati Uniti. La Corte Suprema ha emesso diverse decisioni che hanno implicazioni per la libertà di parola, tra cui una recente sentenza che ha stabilito una soglia più alta per punire un discorso come “vera minaccia”.

I governi non dovrebbero colludere con le aziende tecnologiche per sopprimere la libertà di parola. Questa sentenza sottolinea l’importanza di piattaforme come Gab, che danno priorità alla conservazione della libertà di parola e offrono un’alternativa alle piattaforme di social media tradizionali, che sono state criticate per le loro pratiche di moderazione dei contenuti. Noi di Gab ci siamo opposti per anni alla censura del governo e alle pressioni di gruppi accademici esterni. È bello avere finalmente una sentenza che si schiera dalla parte delle nostre azioni e della libertà di parola”.

Andrew Torba

CEO, Gab.com

Gesù Cristo è il re

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: censura, gab, giudice, usa



Categoria: Generale