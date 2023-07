Iglesia y masonería: La Tiara y la Logia. Recensión de monseñor Ics

Estimado Tosatti, raras veces me ha ocurrido empezar un libro y no saber parar porque me aumentaba el “apetito” de continuar y llegar al final, obligándome a hacer reflexiones originales y estimulantes.

Me refiero al libro “LA TIARA E LA LOGGIA”, de Gaetano Masciullo (Edizioni Fede&Cultura 2023 ). La -Presentación- de monseñor Nicola Bux lo embellece, preparando al lector a reflexionar sobre hasta qué punto la cultura dominante ha modelado nuestra capacidad de pensar y de comprender, y cómo está cambiando nuestra visión de la Verdad, de la fe y de la moral.

El pensamiento del lector va inmediatamente a recordar que se ha dicho recientemente que “Dios no es católico”, o que Dios puede haber permitido oportunamente tantas creencias religiosas, o que la Iglesia debería aprender y no enseñar (colonizando culturas religiosas), etc. Dicho y entendido esto, resulta más fácil creer en la perspectiva “divina” de una religión universal, donde se comparte la igualdad, la amistad y la paz. Olvidando la Encarnación de Dios y preparándose para la nueva Anunciación de la Religión de la UNESCO.

Para intentar explicar esta síntesis, Masciullo escribió este libro introducido precisamente por monseñor Bux, uno de los más grandes teólogos y apologistas, valiente como pocos.

El libro de Masciullo describe, con importantes referencias bibliográficas (el lector ya lo habrá comprendido a estas alturas), la Teología de la Masonería, pero también la historia de las ideas revolucionarias en los últimos cinco siglos: de la Reforma a la Ilustración, las revoluciones americana y francesa, el rol de Napoleón, el socialismo, el Resurgimiento, el fascismo y el nazismo, con un par de consideraciones originales sobre el pensamiento de Hegel y Marx. Es un libro destinado a formar la conciencia del lector para que comprenda la angustia (y el peligro) de negar hoy el Libre Albedrío.

Este libro propone indirecta e implícitamente una reflexión, que podría llamar la 6ª prueba de la existencia de Dios (además de las 5 propuestas por Santo Tomás de Aquino). Esta 6ª prueba se intuye comprendiendo el esfuerzo estratégico que siempre se ha hecho para destruir a Dios y a su Iglesia. ¿Este enorme esfuerzo, sobre todo el que ha ido evidentemente en aumento en los últimos tiempos, no debe considerarse quizás una prueba de Su existencia? Si Él no existiera realmente, ¿por qué tanto esfuerzo y tantos recursos utilizados, para negarlo? ¿Qué es lo que está en juego?

Siempre implícitamente, el libro lleva a reflexionar sobre la diferencia en la explicación de la Verdad entre Platón y Aristóteles. Platón explicaba que la Verdad sólo puede encontrarse mirando dentro de uno mismo, porque fuera todo es engaño. Aristóteles, por el contrario, corrigió a su maestro invitándole a buscar y encontrar la Verdad con los sentidos, observando y comprendiendo el mundo. Y esta obra de Masciullo estimula precisamente a observar, reconocer, analizar y comprender precisamente lo que ha sucedido y sucede en el mundo. Recordándonos a San Agustín de Hipona cuando explicaba la historia como una guerra entre la Ciudad de Dios y la ciudad terrenal, del mundo.

Además, este libro ayuda a comprender la Gnosis en este contexto. La Gnosis que apaga la luz necesaria para aquellos que quieren ver a través de una cegadora iluminación “ilustrada”.

Mons. ICS

Presentación editorial

¿Qué es la masonería? ¿Cómo está organizada? ¿En qué cree? ¿Qué objetivos persigue? A estas y otras preguntas responde este libro, dividido en dos partes: la primera examina la organización interna (las logias, las obediencias, los ritos y los grados iniciáticos) y los fundamentos del pensamiento masónico (el gnosticismo, el panteísmo, el templarismo y los rosacruces); la segunda aborda la masonería histórica, es decir, las estrategias puestas en práctica para realizar en la sociedad su modelo religioso y político en clave anticatólica. Esta investigación es necesaria para barrer el campo de las fantasiosas teorías y aproximaciones conspirativas que abundan en la red y socavan la comprensión del fenómeno: si de hecho es innegable la influencia que los masones han tenido en determinados procesos históricos, conviene aclarar que su acción siempre ha estado dirigida principalmente contra la Iglesia católica, ya que la masonería es una contra-Iglesia, de hecho, la contra-Iglesia por excelencia. En efecto, el conflicto entre la Logia y la Tiara sigue vigente y sus consecuencias más devastadoras están a la vista de todos. Presentación a cargo de Nicola Bux.

§§§

