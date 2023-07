Chiesa e Massoneria: La Tiara e la Loggia. Recensione di mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, mons. Ics offre alla vostra attenzione queste considerazioni su un libro appena uscito, su Chiesa e Massoneria, per i tipi di Fede e Cultura, La Tiara e la Loggia. Buona lettura e condivisione.

Mons.ICS a Tosatti

Caro Tosatti, raramente mi è capitato di iniziare un libro e non saper smettere perché mi cresceva “l’appetito “ di continuare e arrivare in fondo, obbligandomi a fare riflessioni originali e stimolanti.

Mi riferisco al libro “LA TIARA E LA LOGGIA” di Gaetano Masciullo.( Ed.Fede&Cultura 2023 ). La -Presentazione- di Mons. Nicola Bux lo impreziosisce preparando il lettore a riflettere su quanto la cultura dominante ha modellato la nostra capacità di pensare e capire e come sta cambiando la nostra visione della Verità, della fede, della morale.

Il pensiero del lettore va subito a ricordare che è stato detto recentemente che “ Dio non è cattolico “, o che Dio possa aver permesso tanti credo religiosi opportunamente, o che la Chiesa debba imparare e non insegnare ( colonizzando culture religiose), ecc.. Ciò detto e recepito, diventa più facile credere alla prospettiva” divina” di una religione universale, dove si condivide uguaglianza, amicizia e pace. Dimenticando l’Incarnazione di Dio e preparandoci alla nuova Annunciazione della Religione dell’UNESCO.

Per cercare di spiegare questa sintesi Masciullo ha scritto questo libro introdotto appunto da Mons.Bux, uno dei maggiori teologi e apologeti, coraggioso come pochi.

Il libro di Masciullo descrive con importanti riferimenti bibliografici, ( il lettore lo ha già capito ormai..) la Teologia della Massoneria, ma anche la storia delle idee rivoluzionarie negli ultimi cinque secoli.Dalla Riforma all’Illuminismo, Rivoluzione americana e francese, il ruolo di Napoleone, il socialismo, il Risorgimento, Fascismo e Nazismo.Con un paio di considerazioni originali sul pensiero di Hegel e Marx. E’ un libro destinato a formare la coscienza del lettore affinchè capisca l’ansia ( e il pericolo ) di negare oggi il Libero Arbitrio.

Detto libro propone indirettamente ed implicitamente, una riflessione, che potrei definire la 6° prova della esistenza di Dio ( oltre le 5 proposte da S.Tommaso d’Aquino). Detta 6° prova si intuisce capendo lo sforzo strategico operato da sempre, di distruggere Dio e la sua Chiesa. Questo enorme sforzo, soprattutto in crescita evidente negli ultimi tempi, non è forse da considerare prova della Sua esistenza? Se non esistesse davvero perché tanto sforzo e tante risorse usate, per negarlo? Che c’è in gioco?

Sempre implicitamente il libro porta a riflettere sulla differenza di spiegazione della Verità tra Platone ed Aristotele. Platone spiegava che la Verità si trova solo guardando dentro sé stessi, perché fuori tutto è inganno. Aristotele, al contrario, corresse il maestro invitando a cercare e trovare la Verità con i propri sensi osservando e comprendendo il mondo. E questa opera di Masciullo stimola proprio a osservare, riconoscere, analizzare e comprendere proprio ciò che è avvenuto e avviene nel mondo. Ricordandoci s.Agostino d’Ippona quando spiegò la storia quale guerra tra la Città di Dio e la città terrena, del mondo.

In più questo libro aiuta a comprendere la Gnosi in questo contesto. La Gnosi che spegne la luce necessaria a chi vuole vedere per effetto di una illuminazione “illuministica” accecante.

Mons. ICS

Scheda editoriale

Che cos’è la Massoneria? Com’è organizzata? In cosa crede? Che obiettivi intende raggiungere? A queste e altre domande risponde questo libro diviso in due parti: la prima prende in esame l’organizzazione interna (le logge, le obbedienze, i riti e i gradi iniziatici) e i fondamenti del pensiero massonico (la gnosi, il panteismo, il templarismo, e i Rosacroce); la seconda invece affronta la Massoneria storica, vale a dire le strategie messe in pratica per realizzare nella società il proprio modello religioso e politico in chiave anticattolica. Questa ricerca è necessaria per spazzare il campo dalle fantasiose teorie e approssimazioni complottistiche che abbondano sul web e minano la comprensione del fenomeno: se infatti è innegabile l’influenza che i massoni hanno avuto in determinati processi storici, è bene chiarire che la loro azione è sempre stata indirizzata soprattutto contro la Chiesa cattolica, dal momento che la Massoneria è una contro-Chiesa, anzi la contro-Chiesa per eccellenza. Quello tra la loggia e la tiara è infatti un conflitto ancora in corso e le cui conseguenze più devastanti sono sotto gli occhi di tutti. Presentazione di Nicola Bux.

