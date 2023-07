Studio “pistola fumante” sui morti da siero ritirato senza ragione. Censura mondiale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia, e che di mostra l’incredibile grado di censura che viene esercitata quando si parla di vaccini, della loro efficacia e degli effetti avversi, anche letali del siero sperimentale a mRNA. Ricordiamo che Lancet aveva pubblicato uno studio sostenendo che l’idrossiclorochina non serviva a combattere il Covid 19, ma ammettendo di essersi sbagliati solo molto tempo dopo, quando il farmaco era già stato messo al bando. Tanto per non dimenticare…Buona lettura e diffusione.

§§§

Una revisione sistematica di 325 autopsie che mostra come la vaccinazione COVID-19 abbia causato o contribuito in modo significativo al 74% dei decessi è stata rimossa dal server SSRN di The Lancet in 24 ore, aggiungendosi a un numero crescente di studi censurati sui potenziali danni dei vaccini COVID-19. I ricercatori hanno esaminato tutte le autopsie pubblicate nella letteratura peer-reviewed per determinare se la vaccinazione COVID-19 abbia causato o contribuito alla morte della persona.

Lo studio, pubblicato il 5 luglio, ha esaminato tutte le autopsie pubblicate nella letteratura peer-reviewed per determinare se la vaccinazione COVID-19 abbia causato o contribuito alla morte della persona. I ricercatori hanno cercato tutti i rapporti autoptici e necroscopici pubblicati relativi alla vaccinazione COVID-19 fino al 18 maggio 2023, ottenendo 678 studi. Dopo aver applicato i criteri di inclusione, hanno scelto 44 articoli contenenti 325 casi autoptici e un caso necroscopico. Un gruppo di tre medici esperti ha esaminato in modo indipendente ogni caso per determinare se la vaccinazione COVID-19 fosse una causa diretta o un fattore significativo in ogni morte.

Su 325 autopsie esaminate, 240 decessi, pari al 74%, sono stati giudicati in modo indipendente come “direttamente dovuti o significativamente contribuiti alla vaccinazione COVID-19”.

I risultati hanno mostrato che il sistema d’organo più colpito nelle morti associate al vaccino COVID-19 è stato il sistema cardiovascolare (53%), seguito dal sistema ematologico (17%), dal sistema respiratorio (8%) e da sistemi d’organo multipli (7%).

In 21 casi sono stati colpiti tre o più sistemi d’organo. Il tempo medio trascorso dalla vaccinazione alla morte è stato di 14,3 giorni, con la maggior parte dei decessi avvenuti entro una settimana dall’ultima dose di vaccino.

I risultati dello studio suggeriscono un’alta probabilità di un legame causale tra i vaccini COVID-19 e i decessi nella maggior parte dei casi. Tuttavia, il governo continua a sostenere che le persone non muoiono dopo la vaccinazione COVID-19, ha dichiarato l’autore principale, il dottor Peter McCullough, medico internista, cardiologo ed epidemiologo, in un’intervista a “American Thought Leaders: Now”.

“I casi più eclatanti sono stati quelli di persone perfettamente sane e senza altri problemi medici. L’unica novità nella loro vita era il vaccino, e sono morte con una sindrome evidente come un coagulo di sangue o un danno cardiaco – la miocardite”.

Entro 24 ore, lo studio è stato rimosso e sostituito con il seguente avviso: “Questo preprint è stato rimosso da Preprints with the Lancet perché le conclusioni dello studio non sono supportate dalla metodologia dello studio”.

Secondo il dott. McCullough, agli autori non è stata fornita alcuna spiegazione su come le loro conclusioni non fossero conformi alla metodologia dello studio.In un’e-mail a The Epoch Times, il coautore dott. Harvey Risch, professore emerito e ricercatore senior in epidemiologia a Yale, ha detto di ritenere che l’articolo sia stato censurato dall’editore di The Lancet, Elsevier, per volere della Trusted New Initiative (TNI), o di un’organizzazione derivata dalla TNI, sulla base dei “risultati dello studio che forniscono una forte evidenza che alcune iniezioni del vaccino COVID-19 possono avere gravi effetti avversi che portano alla morte”.

“Questa è la mia impressione, dato che il documento è stato rimosso nella fase di preprint, prima della revisione scientifica e senza alcun altro coinvolgimento scientifico professionale nella decisione di censura”, ha aggiunto Risch.

La Trusted News Initiative è una collaborazione industriale tra le principali organizzazioni giornalistiche e tecnologiche globali la cui missione dichiarata è quella di combattere la diffusione della disinformazione dannosa sui vaccini.

I partner della TNI si avvisano reciprocamente della disinformazione che rappresenta una “minaccia immediata per la vita, in modo che i contenuti possano essere rivisti tempestivamente dalle piattaforme, mentre gli editori si assicurano di non ripubblicare involontariamente falsità pericolose”.

Il Dr. McCullough ha detto che il progetto è stato approvato dalla Scuola di Sanità Pubblica dell’Università del Michigan e che il team ha utilizzato una metodologia di valutazione scientifica standard, nota come Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, per cercare tra centinaia di articoli e identificarne 44 che soddisfacessero i criteri prima di sottoporli alla revisione.

Sebbene lo studio non sia stato sottoposto a una revisione formale, The Lancet lo ha accettato per la pubblicazione sul suo server di preprint. Per essere pubblicato su SSRN, un articolo deve essere sottoposto ai “consueti controlli di SSRN” e a un “controllo specifico di Lancet per l’adeguatezza e la trasparenza”, che l’articolo ha senza dubbio superato.

McCullough ha pubblicato più di 1.000 pubblicazioni e 660 citazioni su una serie di argomenti all’interno della National Library of Medicine e conosce bene il processo e gli standard da rispettare.

I coautori dello studio, tra cui il dottor Roger Hodkinson, ex presidente della commissione d’esame in patologia del Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, il dottor Paul Alexander, ex funzionario dell’amministrazione Trump presso il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti durante la pandemia COVID-19, e il dottor Risch, sono tutti esperti nei loro campi.

Il Dr. McCullough ha detto che prima della rimozione, lo studio ha avuto “centinaia di revisioni al minuto” ed è ora sul server di preprint di Zenodo e attualmente in fase di revisione presso un’altra rivista di alto livello.

“Quando si tratta di vaccini, i documenti ricevono un’attenzione particolare. Credo perché ci sono persone che non vogliono una presentazione equa dei dati quando si tratta di sicurezza”, ha detto il dottor McCullough. “Questo era semplicemente ciò che accadeva quando qualcuno moriva dopo un vaccino e la famiglia, il medico o il medico legale richiedevano un’autopsia”.

Proprio come il governo degli Stati Uniti si è coordinato con le società di social media per sopprimere le informazioni veritiere sul vaccino COVID-19 che potrebbero causare l’esitazione dal vaccino, le riviste mediche hanno censurato numerosi studi di esperti affermati sui potenziali danni della vaccinazione COVID-19, spesso senza alcuna spiegazione.

Elsevier, nell’ottobre 2021, ha censurato un altro studio del dottor McCullough e della biologa molecolare Jessica Rose pochi giorni dopo la sua pubblicazione su Current Problems in Cardiology.

Lo studio analizzava i dati del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) e rilevava un aumento delle miocarditi negli adolescenti dopo la vaccinazione COVID-19.

Nell’avviso di ritrattazione si legge che l’editore ha temporaneamente rimosso l’articolo e che “al più presto apparirà un articolo sostitutivo in cui sarà specificato il motivo della rimozione dell’articolo, oppure l’articolo sarà ripristinato”.

In un’e-mail inviata al dottor McCullough, Elsevier ha affermato che la rivista non era disposta a pubblicare l’articolo, dopo averlo già pubblicato.

Non è stata fornita alcuna motivazione e l’articolo non è mai stato ripristinato. Sul sito web della National Library of Medicine si legge che l’articolo è stato ritirato su “richiesta degli autori e/o dell’editore”.

Un documento che rianalizza una precedente ricerca sponsorizzata (pdf) dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) che dimostrava che i vaccini COVID-19 a base di mRNA erano sicuri per le donne in gravidanza, ha rilevato che gli aborti spontanei erano da 7 a 8 volte superiori a quanto riportato dagli autori. I ricercatori hanno concluso che le decisioni politiche fondamentali sono state prese sulla base di dati discutibili e inaffidabili. Dopo un’immensa pressione, i ricercatori hanno ritrattato la loro rianalisi dello studio.

Un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato nel giugno 2021 su Vaccines, che metteva in dubbio la sicurezza della vaccinazione COVID-19 e la politica vaccinale, è stato ritrattato dopo che la rivista ha subito pressioni per ritirare lo studio e numerosi membri del comitato editoriale hanno minacciato di dimettersi. Gli autori dello studio sostenevano che per “tre morti evitate dalla vaccinazione [COVID-19], dobbiamo accettarne due inflitte dalla vaccinazione”.

I redattori scontenti temevano che l’articolo, che prima della ritrattazione aveva avuto oltre 425.000 visualizzazioni, avrebbe alimentato “teorie cospirative antivaccino” e sarebbe stato usato da persone per sostenere che i vaccini COVID-19 non erano sicuri.

La rivista ha prontamente ritrattato l’articolo senza fornire informazioni specifiche su come il documento abbia fallito nella sua metodologia e ha stabilito procedure di revisione interna per garantire che documenti simili non vengano pubblicati.

Uno studio accademico pubblicato nel gennaio 2023 su BMC Infectious Diseases è stato ritrattato dopo che i dati di un’indagine avevano stimato che i decessi causati dal vaccino COVID-19 erano addirittura 278.000, mostrando una grave discrepanza con il database VAERS del CDC.

I redattori hanno ritrattato lo studio per la “validità delle conclusioni tratte dopo la pubblicazione” e una revisione paritaria successiva alla pubblicazione ha concluso che “la metodologia era inappropriata in quanto non prova l’inferenza causale della mortalità e le limitazioni dello studio non sono state adeguatamente descritte”.

Un articolo di Toxicology Reports, pubblicato da Elsevier nel 2021, che metteva in discussione i motivi per cui i bambini venivano vaccinati contro il COVID-19, è stato ritrattato dall’editore fondatore sulla base di “chiare prove che i risultati non sono affidabili” e che l’articolo era incentrato su una “questione di salute pubblica di importanza critica” e mostrava pregiudizi.

All’epoca della pubblicazione dello studio, le agenzie regolatorie statunitensi stavano autorizzando i vaccini sperimentali COVID-19 per i bambini.

Il dottor Vinay Prasad, professore di epidemiologia e biostatistica all’Università della California e autore di oltre 450 articoli accademici, ha scritto che si dovrebbe discutere di più sui vaccini, ma il dibattito pubblico sugli effetti collaterali viene censurato. In un articolo del 2022, Prasad ha affermato che i censori non sono responsabili e sono fallibili come coloro che cercano di censurare: “Questo è particolarmente vero nella scienza, dove, come la storia ci dimostra, le opinioni di consenso possono rivelarsi false, mentre le idee controverse o eretiche possono essere confermate”.

§§§

§§§

