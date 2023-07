La sfida demografica. Oggi a Milano, Aspenia Talks.

PANEL DISCUSSION

in occasione dell’uscita del numero 2/2023 di Aspenia La sfida demografica tra nuova organizzazione

del lavoro e sostenibilità del welfare in partnership con Assolombarda 18:30 – 20:00 Modera Andrea Cabrini, Direttore CLASS CNBC Partecipano Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Marta Dassù, Direttrice Aspenia



Ettore Gotti Tedeschi, Presidente Banco Santander – Italia Daniel Gros, Professore, Institute for European Policy Making, Università Bocconi Pier Carlo Padoan, Presidente Unicredit Alessandro Rosina, Ordinario di Demografia e Statistica Sociale,

Università Cattolica del Sacro Cuore Alessandro Spada, Presidente Assolombarda Giulio Tremonti, Presidente Aspen Institute Italia Lunedì 17 luglio 2023 18:30 – 20:00 MILANO

Assolombarda

