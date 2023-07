Twitter ha sospeso l’account di Carlo Maria Viganò.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post-lampo per dirvi che l’account Twitter dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò è stato sospeso. Per non meglio precisate violazioni delle regole di Twitter. Ma con l’arrivo di Elon Musk non doveva finire la censura sul social?

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale