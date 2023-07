Twitter, Viganò: l’account è stato ripristinato. Viganò ringrazia Musk.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, l’account Twitter di mons. Viganò è stato ripristinato. Qui sotto trovate il testo del post che l’arcivescovo ha scritto. Buona lettura e diffusione.

§§§

Come ha detto giustamente

, “Nessun è punito per aver mentito: le persone sono punite solo per aver detto la vertità.” Mettere la museruola alle voci dissenzienti è tipico di chi non ha argomenti per confutarli: agiscono così il deep state verso chi combatte contro il colpo di stato globalista e la deep church con chi denuncia l’apostasia della Gerarchia bergogliana. Ringrazio dunque

e

per avermi riattivato il profilo e invito tutti ad aiutare l’associazione Exsurge Domine (http://exsurgedomine.org), che ho fondato per assistere i sacerdoti e i religiosi perseguitati a causa della loro fedeltà alla Tradizione. Un giorno – e sarà il giorno della riscossa – ci accorgeremo che coloro che ci considerano nemici da mettere a tacere sono una minoranza che agisce fraudolentemente nell’ombra e detesta la luce della verità. Perché la verità è attributo di Dio, e le tenebre non potranno mai vincerla. Combattiamo dunque la nostra battaglia contro il nemico del genere umano, nella certezza della vittoria finale e nella consapevolezza di avere al nostro fianco Colui che ha vinto le tenebre: « Comportatevi come figli della Luce » (Ef 5, 8).

§§§

