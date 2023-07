Cocaina alla Casa Bianca, accuse di cover-up per la Sicurezza presidenziale.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, due articoli, questo e questo, pubblicati da Breitbart, che ringraziamo per load cortesia, e che trattano ancora della strana storia del pacchetto di cocaina rinvenuto alla Casa Bianca, e della probabile copertura del Secret Service (che è il servizio di sicurezza presidenziale). Buona lettura e diffusione.

Investigatori veterani affermano che la fallita indagine dei Servizi Segreti di @secretservice su un sacchetto di cocaina che qualcuno (chi sarà mai?) ha lasciato alla Casa Bianca è un “insabbiamento”.

“È un insabbiamento. Come possono dire di non avere indizi?”, ha dichiarato un ex agente al New York Post. “È un’area riservata e hanno un registro, non c’è bisogno di essere Colombo per capire chi c’era. Supponiamo che si tratti di antrace”, ha aggiunto. “Avrebbero la stessa risposta?”.

“Abbiamo una storia di due Paesi”, ha detto al Post un secondo ex agente. “Hanno identificato centinaia di persone che si trovavano nell’edificio del Campidoglio il 6 gennaio dopo un’indagine approfondita, ma non sanno chi ha lasciato qualcosa in una stanza 8 x 10 alla Casa Bianca?”.

I Servizi Segreti, ovviamente compromessi e corrotti, dicono di aver trascorso 11 giorni a indagare su chi (chi!?) ha lasciato un sacchetto di cocaina alla Casa Bianca e non hanno trovato nulla.

“Senza prove fisiche, l’indagine non sarà in grado di individuare una persona di interesse tra le centinaia di persone che sono passate per il vestibolo dove è stata scoperta la cocaina”, hanno dichiarato giovedì i Servizi Segreti.

Sì, è un vero mistero.

Chi aveva il movente e l’opportunità di portare la cocaina alla Casa Bianca? Chi è così pieno di dipendenza e sicuro che non sarà mai ritenuto responsabile di nulla da fare qualcosa di così disperato e sfacciato?

Scusatemi se mi gratto la barba e rimugino su questo enigma.

E poi c’è… la bugia.

Vedete, la bugia è l’indizio di tutti gli indizi in un’indagine.

Le persone innocenti non mentono. Le persone innocenti non hanno motivo di mentire. Le persone innocenti vogliono che la verità venga rivelata il prima possibile.

Quindi, quando la Casa Bianca mente sfacciatamente per proteggere qualcuno (chi? Chi potrebbe mai essere?)… Quando l’addetto stampa della Casa Bianca viene sorpreso a dire una palese menzogna per coprire una verità scomoda, questa è la prova più evidente di tutte.

“La famiglia Biden non era [alla Casa Bianca] venerdì”, ha detto al Paese l’addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre:

Era una bugia.

La famiglia Biden era alla Casa Bianca venerdì, lo stesso giorno in cui è stato trovato il colpo.

È così triste vedere il Secret Service @secretservice perdere la credibilità che gli era rimasta. Ma è quello che succede quando le agenzie diventano unità di protezione dei Democratici per i Biden.⚫️🔵 I funzionari della Casa Bianca sanno chi ha portato la cocaina alla Casa Bianca e hanno confermato questa scoperta attraverso l’analisi delle impronte digitali, secondo un rapporto che contraddice una dichiarazione rilasciata dal Secret Service.

Una fonte della sicurezza ha dichiarato alla rivista Soldier of Fortune: “Sappiamo chi l’ha maneggiata… Lo sappiamo dalla scorsa settimana”.

Secondo il rapporto – che Breitbart News non ha verificato in modo indipendente – due fonti hanno rivelato il nome della persona che si ritiene abbia maneggiato la cocaina, ma la rivista non ha rivelato il nome in attesa di una conferma ufficiale.

Il rapporto è in contrasto con una dichiarazione rilasciata giovedì dai Servizi Segreti, secondo la quale l’FBI non ha “sviluppato impronte digitali latenti” e “il DNA non era sufficiente”.

La dichiarazione diceva: “La sostanza e l’imballaggio sono stati sottoposti a ulteriori test forensi. La sostanza è stata analizzata per la sua composizione chimica.

L’imballaggio è stato sottoposto ad analisi avanzate delle impronte digitali e del DNA. Entrambe le analisi sono state condotte dal laboratorio criminale del Federal Bureau of Investigation, data la loro esperienza in questo campo e l’indipendenza dall’indagine…. Il 12 luglio, i Servizi Segreti hanno ricevuto i risultati del laboratorio dell’FBI, che non ha rilevato impronte digitali latenti e il DNA non era sufficiente per i confronti investigativi.

Pertanto, i Servizi Segreti non sono in grado di confrontare le prove con il gruppo di individui noti. Anche la valutazione della sostanza da parte dell’FBI ha confermato che si trattava di cocaina.

I Servizi Segreti hanno dichiarato che “non sono stati trovati filmati di sorveglianza” che fornissero “indizi investigativi o altri mezzi agli investigatori per identificare chi potrebbe aver depositato” la cocaina”.

Senza prove fisiche, l’indagine non sarà in grado di individuare una persona di interesse tra le centinaia di persone che hanno attraversato il vestibolo dove è stata scoperta la cocaina”.

