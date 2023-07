Entrevista a Fernández. Sacerdotes casados (latinos), homosexuales, Sínodo

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención esta entrevista realizada por Giovanni Panettiere, a quien agradecemos su amabilidad, al nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Víctor “Tucho” Fernández. Feliz lectura y difusión.

§§§

“¿Sacerdotes casados? Hipótesis posible. Homosexuales heridos por las palabras de la Iglesia”

+++ El neo cardenal Fernández, elegido por Bergoglio: bien el voto de las mujeres en el Sínodo de los obispos

+++ «¿Occidente indiferente a la religión? No, siempre nacen formas nuevas de espiritualidad y de fe»

En su primera entrevista después de su doble nombramiento como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (el antiguo Santo Oficio) y próximo a ser cardenal, monseñor Fernández explica que se pueden esperar novedades sobre los homosexuales y los sacerdotes casados.

En diez días pasó de la Pampa argentina a las altas esferas de la Iglesia: primero como prefecto de la Doctrina de la Fe, luego el domingo su nombramiento como cardenal. Un ascenso en tiempo récord para el ex arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, nacido en 1962, a quien el Papa quiso entre los sucesores de Joseph Ratzinger en el escritorio del Santo Oficio para reformarlo -aunque ahora el dicasterio está degradado en el organigrama de la Curia después de la Constitución Praedicate evangelium del año pasado-, con la perspectiva de promover y profundizar la ortodoxia más que defenderla. También en temas sensibles, como los sacerdotes casados, los homosexuales y las mujeres, todos temas presentes en el borrador de trabajo del Sínodo de octubre, sobre los cuales el nuevo prefecto ciertamente no tiene ideas tradicionalistas.

–¿Cómo se puede promover la fe en un Occidente cada vez más indiferente al dato religioso?

“Es una indiferencia relativa, porque siempre nacen nuevas formas de religiosidad y espiritualidad. En un cierto punto, cuando se advierte la sofocación de la superficialidad, se vuelve a plantear la cuestión de la religión. Ese es el momento en el que, si estamos atentos, podemos tener un dialogo fecundo”.

–¿Se percibe todavía en el mundo la necesidad de escuchar palabras de esperanza sobre el dolor, la muerte, la vida eterna y la Iglesia todavía es capaz de abordar estos temas, antes definidos como ‘muy nuevos’?

“Hoy todo es inmediato, urgente, por eso es difícil que surja una propuesta de vida eterna. Sin embargo, frente al dolor, a la muerte, al fracaso, al abandono, muchos empiezan a mirar el horizonte más amplio de la existencia. Forma parte de nuestro mensaje y no podemos dejar de hablar del llamado a una vida plena y sin fin en el abismo del amor divino. A veces se ignora este mensaje, pero en otras circunstancias se escucha”.

–¿La comprensión más profunda de la doctrina pasa también por la superación de la homosexualidad como ‘objetivamente desordenada’, definición del Catecismo que sigue hiriendo a quienes viven una condición sexual no elegida y también a sus familias?

“Este es un problema del lenguaje teológico, que a veces ignora el efecto que puede tener en el corazón de las personas, como si fuera indiferente al dolor que produce. Pero, como usted sabe, este no es el caso del papa Francisco, quien sin duda usaría otro idioma”.

–Bendecir a las parejas homosexuales es un sacrilegio para los ambientes tradicionalistas. ¿Citan la Biblia con conocimiento de causa?

“Hay textos bíblicos que no se deben interpretar de manera ‘material’, no digo ‘literal’. La Iglesia ha entendido desde hace mucho tiempo la necesidad de una hermenéutica que los interprete en su contexto histórico. Esto no significa que pierdan su contenido, sino que no deberían ser tomados completamente al pie de la letra. De lo contrario, tendríamos que obedecer el mandato de San Pablo de que las mujeres deben cubrirse la cabeza, por ejemplo”.

–¿Y qué le gustaría decir a los católicos decepcionados por el estancamiento de la reflexión sobre el acceso de las mujeres al diaconado, aunque sea permanente, a pesar de un par de comisiones ad hoc instituidas por el Papa?

“Digo que no nos servirá analizar este problema en forma aislada. Lo que está detrás y es mucho más profundo es el discurso sobre el poder en la Iglesia y sobre el acceso de las mujeres a los lugares donde existe un poder de decisión. Por eso es importante que las mujeres empiecen a votar en el Sínodo”.

–La ​​posible ordenación de hombres casados, propugnada por una amplia mayoría en el Sínodo sobre la Amazonía, ¿socava la doctrina o es una hipótesis posible para la Iglesia?

«Es una hipótesis posible, como efectivamente ocurre en Oriente. Pero esta es una decisión prudencial que el Papa debe sopesar”.

–¿Qué espera del Sínodo de los Obispos que se llevara a cabo en octubre?

“A diferencia de otros Sínodos, durante los cuales esperaba respuestas muy concretas, en este caso prefiero esperar para ver a dónde nos quiere llevar el Espíritu”.

–¿Las invectivas que le han dirigido los círculos tradicionalistas le han marcado, aunque sea a nivel personal?

“Las esperaba, pero no son los que más me preocupan. Hay otros espacios en los que se articulan operaciones para dañar la imagen de las personas, cuando no responden a sus intereses ideológicos y económicos. En estos casos, el mensaje social de Francisco es molesto. No son precisamente sectores tradicionalistas”.

(Transcripción del artículo en la foto)

Publicado originalmente en italiano el 13 de julio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/07/13/intervista-a- fernandez-preti-sposati- latini-omosessuali-sinodo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: fernandez, sacerdotes casados, Sinodo



Categoria: Generale