Mark Wahlberg contro la pedofilia hollywoodiana. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un fenomeno di gravità eccezionale. Buona lettura e condivisione.

§§§

Mark Wahlberg contro la pedofilia hollywoodiana

Riporto le informazioni seguenti dopo aver visualizzato i filmati dei diretti interessati https://rumble.com/v2qwqs2-hollywood-star-admits-elites-use-childrens-blood-in-sickening-satanic-ritua.html e da alcuni articoli del giornalista statunitense Baxter Dmitry.

Ma prima permettetemi una brevissima introduzione sull’irrilevanza dei cattolici.

Oltre ai bergogliani, dei quali abbiamo già scritto, ci sono cattolici convinti che basta la preghiera per risolvere tutti i problemi. Altri, invece, considerano terroristi coloro che descrivono i programmi antiumani dell’élite. I primi sono convinti che schiere di angeli scenderanno dal cielo per punire i malvagi antiumani. I secondi, essendo troppo sensibili, certe notizie fanno male al loro stato psicologico. A quest’ultima tipologia, dunque, sconsiglio di leggere quanto segue. Soggetto, tra l’altro, che scrivo da oltre due lustri.

Veniamo a Hollywood e all’élite politica e finanziaria.

Il 4 luglio in alcune sale americane è uscito il film Sound of freedom, interpretato da Jim Caviezel, che descrive la realtà sullo schiavismo sessuale di bambini. Non si tratta di una semplice fiction. Il personaggio principale è basato su Timothy Ballard, un ex agente del Dipartimento di Sicurezza Nazionale che ha fondato un’organizzazione contro il traffico di esseri umani, la Operation Underground Railroad. Sembra, dunque, che i muri creati dalle lobby pedofile stiano cadendo uno dopo l’altro, almeno negli USA. Qui l’intervista originale a Tim Ballard e Jim Caviezel: https://www.youtube.com/watch?v=Yge8O1qaXDI

Il famosissimo attore Mark Wahlberg ha dichiarato guerra all’élite “malvagia” dell’industria dell’intrattenimento che traffica con i bambini: “i pedofili di Hollywood non hanno più un posto dove nascondersi. […] Stiamo dando la caccia a questi malvagi figli di puttana e li stiamo facendo fuori, un pedofilo sanguinario alla volta”.

Secondo Wahlberg, Hollywood è un’enorme rete di pedofilia, prostituzione infantile e traffico di esseri umani controllata da “pazzi malati”. Nel settore esiste una “cultura del silenzio” perché tutti sanno che parlare di pedofilia d’élite rischia la morte.

Wahlberg considera Jim Caviezel e Mel Gibson, i quali hanno parlato più volte di questa ignobile vergogna, “eroi americani” con le “palle d’acciaio” per affrontare il potentissimo sistema pedofilo hollywoodiano.

Il cattolico Wahlberg è stato un assiduo frequentatore di varie chiese di Los Angeles, spesso partecipando due volte alla messa domenicale, condividendo con centinaia di fedeli la realtà del sistema hollywoodiano (se l’avesse fatto in Italia i bergogliani l’avrebbero salassato).

Wahlberg ha raccontato che i capi degli studios, i produttori esecutivi, i broker internazionali e gli attori finanziari, oltre a “due star di prima grandezza”, si sono impegnati in rituali satanici, culminati con la tortura e l’abuso sessuale di bambini.

Secondo Wahlberg, quattro dirigenti di Hollywood vestiti con abiti e maschere sataniche, che stavano tutti “bevendo sangue, strafatti di adrenocromo”, lo hanno incoraggiato a “smettere di essere un puritano e ad unirsi al club” abusando sessualmente di “due bambini molto, molto piccoli”.

L’adrenocromo è un composto presente nel corpo e che aumenta durante i periodi di paura e ansia. Secondo Wahlberg – e non solo – le élite di Hollywood torturano i bambini per provocare picchi nel composto chimico, prima di raccogliere la sostanza chimica dal loro sangue, che poi bevono o iniettano per sballarsi e rimanere sani e giovani.

“Sono un padre”, ha detto Wahlberg, “e tutto quello che riuscivo a pensare era che questi due bambini avrebbero dovuto essere al sicuro a casa con i loro genitori. Invece erano in un club di Hollywood, predati da sadici, pedofili e pervertiti sessuali che si dedicano alla peggiore forma di male”.

“Perché non ho ucciso quegli individui? (non dimentichiamo che molti personaggi interpretati da Wahlberg sono dei “duri”) Ho dovuto pensare ai miei figli. Sono la mia prima priorità in questo mondo e non voglio che crescano senza un padre”.

“L’intero sistema corrotto di Hollywood, tutti i lavaggi del cervello e le perversioni che sfornano ogni anno, cominciano ad avere senso quando si capisce che Hollywood ha bisogno di sangue giovane per continuare a operare”.

“L’unico modo in cui posso onorare i bambini è dedicare la mia vita a sradicare questo male dalla faccia della terra”, ha detto Wahlberg, che ha spiegato che i suoi stessi figli lo hanno esortato a parlare della vera natura di Hollywood.

I “buoni”, secondo Wahlberg, stanno “reclutando in massa” e una “guerra civile” minaccia di scoppiare a Hollywood, mettendo in ginocchio l’intero sistema.

Questa affermazione di Mark Wahlberg si aggiunge all’ondata di accuse fatte da celebrità e musicisti sulla reale natura dell’élite dell’industria dello spettacolo. Corey Feldman ed Elijah Wood hanno entrambi denunciato la pedofilia nel cuore di Hollywood.

Secondo Elijah Wood, giovani vite innocenti vengono distrutte per soddisfare “persone con interessi parassitari” che “ti vedono come una preda”.

Leggendo i giornali o guardando le tv mainstream sembra che la pedofilia non sia un problema e chi ne parla è un pazzo che condivide “fake news”. Ma sempre più star si fanno avanti con storie simili, sul sistema depravato dell’industria dell’intrattenimento.

L’attore hollywoodiano Ricky Schroder ha denunciato la pedofilia e i rituali occulti, rivelando dettagli raccapriccianti sugli inquietanti rituali occulti di cui è stato testimone quando era una star dell’industria.

Ricky Schroder ha avuto una carriera stellare, con ruoli importanti in grandi successi e serie televisive popolari. Ha debuttato a Hollywood alla tenera età di 9 anni in The Champ, diventando il più giovane vincitore di un Golden Globe per il suo ruolo di figlio di Jon Voight.

È in questo periodo che Schroder è stato introdotto agli oscuri rituali occulti alla base del sistema hollywoodiano che, a suo dire, sono simili a quelli con cui Jimmy Savile (famoso DJ televisivo britannico) l’ha fatta franca alla BBC con l’aiuto di un’élite di pedofili, tra cui la famiglia reale britannica.

Secondo Schroder, l’intera matrice di controllo, che si tratti di politica, spettacolo o finanza, funziona su un sistema di ricatto, ed è per questo che non vediamo mai alcuna responsabilità. Persino coloro che indagano sono ricattati.

In un video la 23enne Angelina Jolie rivela i veri meccanismi interni di Hollywood descrivendo agli amici le esperienze vissute con la società segreta. Racconta di aver ucciso un serpente come sacrificio e di essere stata tatuata, o marchiata, come parte del rituale di iniziazione. Vedi video: https://www.youtube.com/watch?v=Ysb3jelQQTU

Jon Robberson. È un veterano di 16 anni della produzione cinematografica, televisiva e commerciale di Hollywood. Ha lavorato dietro le quinte di tutti i principali studios e network, collaborando a progetti per personaggi famosi come Spielberg, Bruckheimer, Silver e Abrams, solo per citarne alcuni.

Il famigerato servizio della NBC secondo cui Hillary Clinton, mentre era Segretario di Stato di Obama, avrebbe chiuso un’indagine su un giro di pedofilia all’interno del Dipartimento di Stato. Secondo il servizio presentato dal giornalista Chuck Todd, la Clinton avrebbe chiuso l’indagine per evitare uno scandalo e proteggere le carriere di funzionari di alto livello. Non dimentichiamo il caso del pedofilo Jeffrey Epstein, amico dei Clinton, il cui “suicidio” più che controverso è avvenuto al Metropolitan Correctional Center di New York.

Il rapporto della NBC News è già abbastanza inquietante, ma quello che è successo dopo che la NBC ha trasmesso la notizia dell’ “insabbiamento” della Clinton è forse ancora più inquietante.

Il network ha cancellato il filmato e i social network hanno inserito il video nella lista nera delle loro piattaforme. Chuck Todd, che ha presentato il servizio, ha rifiutato migliaia di richieste di commento. Nessuno alla NBC o ai media mainstream vuole riconoscere che il servizio è andato in onda.

C’è stato anche un altro enorme scandalo in quello che è diventato noto come l’insabbiamento del giro sessuale dei bambini di Franklin (Omaha – Nebraska). Una volta che l’FBI ha rilevato l’indagine dalle autorità statali si è trasformata in una caccia alle streghe per perseguitare le vittime minorenni, arrivando ad accusarle di falsa testimonianza nel tentativo di spaventare le altre 70 vittime affinché ritrattassero la loro testimonianza sul giro di sesso infantile.

Innumerevoli personaggi dello star system ormai ne parlano apertamente con prove alla mano. Non è più possibile classificarle come fake news. Se si tratta veramente di falsi creati dai complottisti, devono mostrare le prove che dovrebbero smontare le accuse delle numerosissime vittime e dei personaggi sopra menzionati. Cosa che non faranno mai per paura o perché sono coinvolti. Basti pensare che su questo soggetto mostruoso le polizie europee non pensano nemmeno di collaborare.

Le notizie su queste pratiche sataniche che coinvolgono simboli, rituali e sacrifici sono ridicolizzate dai media tradizionali. Perché il mainstream, invece di indagare, lo nega utilizzando tutte le forme di demonizzazione contro vittime e accusatori? Elementare Watson!

Ma le prove ormai sono insormontabili e continuano a crescere. È altresì necessario che il popolo ne sia consapevole e si faccia sentire dai politici e dai giornalisti, anche scrivendo del disgusto che proviamo per la loro falsa umanità. Gente che parla di ecologia a sproposito e ignora drammi sconvolgenti come la pedofilia che corrode anche l’Europa https://www.acistampa.com/story/pedopornografia-don-di-noto-presenta-il-rapporto-2018-di-meter-la-realta-e-piu-orribile-10960

In questa battaglia dobbiamo essere soldati contro i peggiori criminali della storia occidentale.

Agostino Nobile

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: hollywood, nobile, pedofilia, wahlberg



Categoria: Generale