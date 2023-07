“Draghi ha mentito sui vaccini. Chi ne ha chiesto le dimissioni”? Panico a La 7.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve scambio di battute avvenuto su La 7 con protagonista Pietro Senaldi e la conduttrice in evidente difficoltà per ragioni politiche…come per Garibaldi e la Madonna di quel vile affarista (cit. Cossiga) mentitore seriale non si può parlar male, almeno in certe televisioni. Buona lettura.

Questo il collegamento al video:

https://www.la7.it/in-onda/video/senaldi-pure-draghi-ha-mentito-sui-vaccini-la-reazione-in-studio-11-07-2023-494241

Improvviso fuori programma stamattina ad In Onda, trasmissione di la7.

Protagonisti la conduttrice Arianna Aprile, figlia di Pino Aprile, e Pietro Senaldi, direttore di Libero.

Dai sondaggi risulta che gli italiani non ritirano la loro fiducia al governo Meloni in nome dell’inchiesta Santanché. Perché dovrebbero dimettersi? Perché la Santanché ha mentito!?

Qualcuno ha forse chiesto le dimissioni di Draghi e Speranza quando mentendo – e sapendo di mentire – dissero agli italiani di vaccinarsi che non si sarebbero ammalati?

Panico in studio alle parole di Senaldi.

La conduttrice domanda retoricamente: “però sei vivo?!”

Arriva lapidaria la risposta. “Per miracolo!”.

Senaldi aggiunge: “A me non cambia nulla se la Santanché ha fatto un falso in bilancio, che è tutto da dimostrare. Ma che ci abbiano fatto vaccinare con una menzogna…”.

“Però trasformare la questione Santanché in uno spot no vax!”, replica la conduttrice.

“No vax io che ho fatto tre dosi? Non è una questione No vax ma di menzogne”.

Sipario.

§§§

