La cospirazione dei caldisti. Finire questa assurdità non scientifica, ora.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

In un raro momento di onestà, nel 2009 la BBC ha pubblicato un articolo in cui ammetteva che per 11 anni non era stato osservato alcun aumento delle temperature globali, nonostante l’anidride carbonica continuasse a salire. La BBC è tornata presto alla sua propaganda sul riscaldamento globale e le e-mail del Climategate potrebbero indicarne il motivo.

Il 9 ottobre 2009 la BBC ha pubblicato un articolo intitolato “Che fine ha fatto il riscaldamento globale?”. Questo articolo è diventato l’oggetto dell’inversione di rotta della BBC sul “riscaldamento globale” perché finalmente il corrispondente climatico della BBC, Paul Hudson, aveva scritto un articolo sul fatto consolidato che all’epoca la temperatura terrestre non era aumentata dal 1998.

Paul Hudson è un presentatore meteo inglese e corrispondente climatico della BBC Look North. Si interessa di meteo e clima da sempre e ha lavorato come previsore presso il Met Office del Regno Unito per più di dieci anni a livello locale e presso l’unità internazionale prima di entrare alla BBC nell’ottobre 2007.

L’articolo della BBC iniziava così: “Questo titolo potrebbe sorprendere, così come il fatto che l’anno più caldo registrato a livello globale non sia stato il 2008 o il 2007, ma il 1998. Ma è vero. Negli ultimi 11 anni non abbiamo osservato alcun aumento delle temperature globali”. Hudson ha continuato:

E i nostri modelli climatici non l’hanno previsto, anche se l’anidride carbonica prodotta dall’uomo, il gas ritenuto responsabile del riscaldamento del pianeta, ha continuato ad aumentare”.

Piers Corbyn di Weatheraction, un’azienda specializzata in previsioni meteorologiche a lungo raggio… sostiene che le particelle cariche solari hanno un impatto su di noi molto maggiore di quanto si ritenga attualmente, tanto da affermare che sono quasi interamente responsabili di ciò che accade alle temperature globali… Se ciò si dimostrasse corretto, potrebbe rivoluzionare l’intero argomento”.

Che fine ha fatto il riscaldamento globale? Paul Hudson, BBC, 9 ottobre 2009

L’approccio scrupoloso di Hudson ha reso le cose difficili per i dirigenti della BBC, che hanno spinto la potenza della corporazione dietro l’ortodossia del cambiamento climatico, producendo spesso ciò che equivale a propaganda.

La storia dell’affinità della BBC con la più grande frode pseudoscientifica della storia – il cosiddetto “cambiamento climatico” – è iniziata nel 2004, quando il consulente scientifico capo del governo britannico, Sir David King, istericamente caldista, è riuscito a convincere l’allora primo ministro Tony Blair a porre l’azione sul riscaldamento globale al centro della politica del governo britannico. La politica del governo divenne presto anche la politica della BBC.

Sebbene Hudson avesse scritto un articolo che sembrava mostrare un’inversione di rotta nell’informazione della BBC, la ritrovata onestà ebbe vita breve, come dimostra la serie in dieci puntate intitolata “The Climate Connection” che la BBC ha iniziato a trasmettere il 30 novembre 2009. I titoli degli episodi parlano da soli, ad esempio:

Ci sono troppe persone sul pianeta? La crescita della popolazione può essere gestita se si riducono i livelli di consumo e di emissioni?

Il mondo ha bisogno di carne? Il vegetarianismo può ridurre gli effetti del riscaldamento globale?

Viaggiare: un bene per l’umanità, un male per il pianeta? Le persone che esortano i loro concittadini, e il mondo intero, a ripensare i loro atteggiamenti in materia di viaggi.

Possiamo costruire un futuro migliore? Come gli architetti puntano a creare edifici e intere città a zero emissioni di carbonio.

La scimmia egoista. Come si può usare l’economia per cambiare il comportamento personale nei confronti del cambiamento climatico?

Perché la BBC ha fatto una seconda inversione di rotta dopo l’articolo di Hudson? Le e-mail del Climategate trapelate nel novembre 2009 possono fornire alcune risposte. Di seguito lasciamo che la storia si svolga da sola, riproducendo gli articoli e le e-mail pubblicate nelle settimane successive.

L’incredibile inversione di rotta della BBC sul cambiamento climatico

Quanto segue è stato scritto da Damian Thompson e pubblicato originariamente su Telegraph Blogs l’11 ottobre 2009. All’epoca, Thompson era Blogs Editor del Telegraph Media Group.

Credo che la BBC volesse far passare questa notizia in sordina, ma un link di Matt Drudge ha messo fine a tutto questo. Il corrispondente per i cambiamenti climatici di BBC News ha ammesso che il riscaldamento globale si è fermato nel 1998 – e riferisce che i principali scienziati ritengono che il raffreddamento della Terra possa durare decenni.

[Correlato: The Drudge Report e The Drudge Report Archives]

“Che fine ha fatto il riscaldamento globale?” è il titolo di un articolo di Paul Hudson che rappresenta un chiaro distacco dalla fanatica adesione della BBC all’ortodossia del cambiamento climatico. I sostenitori del cambiamento climatico impazziranno, soprattutto in vista di Copenhagen. E, sospetto, anche i devoti credenti all’interno della BBC. La storia di Hudson non è stata messa in grande evidenza dai suoi colleghi – ma un link proprio in cima a Drudge avrà portato almeno un milione di pagine viste, forse molte di più.

[La COP15 dell’ONU si è tenuta a Copenaghen tra il 7 e il 18 dicembre 2009].

Il pezzo di Hudson è un’inversione di rotta, non perché si sia unito alla schiera degli scettici che rifiutano la teoria del riscaldamento globale causato dall’uomo, ma perché finalmente ha scritto un articolo sul fatto consolidato che la temperatura terrestre non è aumentata dal 1998, e riporta seriamente le teorie dei climatologi (anch’essi non scettici) che ritengono che ci aspettano 30 anni di raffreddamento causati dal calo della temperatura degli oceani.

Secondo una ricerca condotta dal professor Don Easterbrook della Western Washington University lo scorso novembre, gli oceani e le temperature globali sono correlati.

Gli oceani, spiega, hanno un ciclo in cui si riscaldano e si raffreddano ciclicamente. Il più importante è l’oscillazione decadale del Pacifico (PDO).

Per gran parte degli anni ’80 e ’90 ha avuto un ciclo positivo, cioè più caldo della media. E le osservazioni hanno rivelato che anche le temperature globali erano calde.

Ma negli ultimi anni ha perso il suo calore e di recente ha iniziato a raffreddarsi.

In passato questi cicli sono durati quasi 30 anni.

Le temperature globali potrebbero quindi seguirli? Il raffreddamento globale dal 1945 al 1977 ha coinciso con uno di questi cicli freddi del Pacifico.

Il professor Easterbrook afferma: “La modalità fredda della PDO ha sostituito la modalità calda nell’Oceano Pacifico, assicurandoci virtualmente circa 30 anni di raffreddamento globale”.

Il pezzo di Hudson deve essere stato un incubo da scrivere: si parla di una verità scomoda. Tutti gli avvertimenti sono al loro posto, distanziandolo dagli scettici più accaniti e dando ampio spazio all’ortodossia del cambiamento climatico. Ma, in realtà, il suo approccio scrupoloso non fa altro che peggiorare le cose per i dirigenti della BBC, che hanno fatto leva sulla forza dell’azienda per sostenere questa ortodossia, spesso producendo ciò che equivale a propaganda.

La BBC deve ora rispondere a domande serie. Ha usato milioni di sterline di denaro dei contribuenti per promuovere un punto di vista semplicistico che sta cominciando a crollare sotto esame. Non aveva previsto che ciò sarebbe potuto accadere? E, ora che le statistiche cominciano a puntare nella direzione opposta, è disposta a dare lo stesso risalto a un dibattito sul cambiamento climatico che sia rispettabile e urgente?

Climategate: La cospirazione dei caldisti è stata smascherata?

Poco dopo la pubblicazione delle e-mail del Climategate, Andrew Bolt ha scritto:

Il direttore della CRU dell’Università Hadley di East Anglia ammette che le e-mail sembrano essere autentiche… Le 1.079 e-mail e i 72 documenti sembrano effettivamente la prova di uno scandalo che coinvolge la maggior parte degli scienziati più importanti che spingono la teoria del riscaldamento causato dall’uomo – uno scandalo che è uno dei più grandi della scienza moderna.

Ho aggiunto alcune delle più sorprendenti negli aggiornamenti qui sotto: e-mail che suggeriscono cospirazione, collusione nell’esagerazione dei dati sul riscaldamento, distruzione forse illegale di informazioni imbarazzanti, resistenza organizzata alla divulgazione, manipolazione dei dati, ammissioni private di difetti nelle loro affermazioni pubbliche e molto altro. Se le cose stanno come sembra, mai più la “peer review” sarà usata per mettere in cattiva luce gli scettici.

È chiaro che non si tratta del lavoro di alcuni hacker, ma di un insider che ora ha fatto la spia.

Climategate: La cospirazione dei caldisti è stata smascherata? Andrew Bolt, Herald Sun Blogs, 20 novembre 2009

Una delle e-mail “più sorprendenti” che Bolt ha aggiunto sotto il suo testo è una e-mail datata 12 ottobre 2009 con l’oggetto “Inversione di rotta della BBC sul clima”. L’articolo di Hudson era stato pubblicato dalla BBC tre giorni prima e sia il suo articolo che il blog di Bolt erano oggetto dello scambio di e-mail.

L’11 ottobre 2009, Narasimha Rao, all’epoca dottorando presso l’Università di Stanford, scrisse a Stephen Schneider, deceduto nel 2010 e attivamente coinvolto nell’IPCC fin dalla sua nascita:

Forse ne siete già a conoscenza. Paul Hudson, giornalista della BBC che si occupa di cambiamenti climatici, venerdì ha scritto che non c’è stato alcun riscaldamento dal 1998 e che le oscillazioni del Pacifico costringeranno al raffreddamento per i prossimi 20-30 anni. Non si tratta di una presentazione oltraggiosamente di parte, come lo sono le opinioni di altri scettici.

La BBC ha un’influenza significativa sull’opinione pubblica al di fuori degli Stati Uniti.

Pensate che questo meriti una risposta alla BBC da parte di uno scienziato?

Il giorno successivo, Schneider ha inoltrato l’e-mail di Rao ad altri aggiungendo:

Ciao a tutti. Qualcuno di voi vuole spiegare la variabilità naturale decadale, il rapporto segnale/rumore e gli errori di campionamento a questo nuovo “autore principale dell’IPCC” della BBC? Quando entreremo in un anno di El Nino e non appena le macchie solari avranno superato la loro temporanea presunta vacanza che vale qualche decimo di Watt per metro quadrato di forzatura ridotta, ci sarà probabilmente un altro drammatico picco verso l’alto come nel 1992-2000. Ho sentito che qualcuno, forse Mike Schlesinger, era pronto a scommettere un sacco di soldi sul fatto che ciò sarebbe accaduto nei prossimi 5 anni. Nel frattempo, gli ultimi 10 anni di stasi della temperatura media globale hanno visto cosa, 9 dei più caldi nei 1000 anni di record ricostruiti e la Groenlandia e i ghiacci marini del Nord in grande ritirata? Alcuni di voi osservatori devono probabilmente chiarire questo punto, come suggerisce il mio studente qui sotto. Un tale “divertimento”

Michael Mann, autore principale del rapporto IPCC del 2001 e cofondatore del sito web RealClimate, ha scritto:

È particolarmente strano vedere una cosa del genere apparire sulla BBC, dato che il clima è di solito il campo di Richard Black alla BBC (e lui fa un ottimo lavoro). Da quello che posso dire, questo tizio in passato era un meteorologo del Met Office.

Potremmo fare qualcosa al riguardo su RealClimate, ma nel frattempo potrebbe essere opportuno che il Met Office si esprima al riguardo, e potrei chiedere a Richard Black cosa sta succedendo?

Kevin Trenberth, autore principale dei rapporti IPCC del 1995, 2001 e 2007, ha scritto:

Ciao a tutti

Ho un mio articolo su dove diavolo è il riscaldamento globale? Ce lo stiamo chiedendo qui a Boulder, dove negli ultimi due giorni abbiamo battuto il record dei giorni più freddi mai registrati. Abbiamo avuto 4 pollici di neve. La temperatura massima degli ultimi due giorni è stata inferiore ai 30 gradi, mentre la norma è di 69 gradi, e ha battuto i precedenti record per questi giorni di 10 gradi. La temperatura minima è stata di circa 18 gradi, anch’essa da record, ma ben al di sotto del record precedente. Questo è il clima di gennaio (vedi la partita di baseball dei Rockies che è stata annullata sabato e poi giocata ieri sera in un clima sotto zero).

Trenberth, K. E., 2009: Un imperativo per la pianificazione dei cambiamenti climatici: tracciare l’energia globale della Terra. Current Opinion in Environmental Sustainability, 1, 19-27, doi:10.1016/j.cosust.2009.06.001.

Il fatto è che al momento non siamo in grado di spiegare l’assenza di riscaldamento ed è una farsa che non possiamo farlo. I dati CERES pubblicati nel supplemento BAMS 09 di agosto sul 2008 mostrano che dovrebbe esserci un riscaldamento ancora maggiore: ma i dati sono sicuramente sbagliati. Il nostro sistema di osservazione è inadeguato. Detto questo, ci sono un sacco di sciocchezze sulla PDO. Persone come il CPC stanno monitorando la PDO su base mensile, ma è altamente correlata all’ENSO.

La maggior parte di ciò che stanno vedendo è il cambiamento dell’ENSO, non la vera PDO. Sicuramente non è decadale. La PDO si sta già invertendo con il passaggio a El Nino. L’indice PDO è diventato positivo a settembre per la prima volta dal settembre 2007.

Vedi http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/GODAS/ocean_briefing_gif/global_ocean_monitoring_current.ppt

Altri destinatari delle e-mail sopra citate sono stati:

Allen Myles, Università di Oxford e direttore di Oxford Net Zero.

Peter Stott, UK Met Office e collaboratore dei rapporti IPCC.

Philip Jones, Università di East Anglia, Professorial Fellow presso la Climatic Research Unit e collaboratore dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (Azione per il clima).

Benjamin Santer, ricercatore presso il Lawrence Livermore National Laboratory ed ex ricercatore presso la Climatic Research Unit dell’Università dell’East Anglia. Le prime ricerche di Santer sugli effetti climatici dei cambiamenti combinati dei gas serra e degli aerosol solfatici hanno contribuito alla storica conclusione “discernibile influenza umana” del rapporto dell’IPCC del 1995, di cui è stato autore principale.

Tom Wigley, ex direttore dell’Unità di ricerca climatica dell’Università dell’East Anglia. È forse il più noto per aver sviluppato il Modello per la valutazione dei cambiamenti climatici indotti dai gas serra (“MAGICC”). Wigley ha sviluppato MAGICC in gran parte durante il suo incarico di direttore della Climatic Research Unit. MAGICC viene spesso utilizzato dall’IPCC per le principali pubblicazioni scientifiche. Attualmente Wigley ha incarichi accademici onorari presso l’UEA e l’NCAR e una cattedra presso l’Università di Adelaide.

Thomas Karl è stato direttore del National Climatic Data Centre della NOAA e autore e redattore principale di tutte le principali valutazioni dell’IPCC dal 1990 al 2009.

Gavin Schmidt, direttore dell’Istituto Goddard per gli studi spaziali della NASA.

James Hansen, già direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA.

Michael Oppenheimer, professore all’Università di Princeton. Partecipa da tempo all’IPCC. Alla fine degli anni ’80, Oppenheimer e una manciata di altri scienziati organizzarono due workshop sotto l’egida delle Nazioni Unite che contribuirono a far precipitare i negoziati che portarono alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (firmata al Vertice della Terra del 1992) e al Protocollo di Kyoto.

Potete trovare tutte le e-mail del Climategate sul blog di Tom Nelson QUI e un link specifico alle e-mail riprodotte qui sopra QUI.

Dobbiamo porre fine a questa assurdità non scientifica ora

Nel novembre 2009, Corbyn è apparso in un dibattito in diretta su RT TV di Mosca e ha detto del riscaldamento globale causato dall’uomo alla luce delle rivelazioni del Climategate:

“Il caso è saltato in aria e l’intera teoria dovrebbe essere distrutta e scartata… Il mondo si sta raffreddando e lo sta facendo da 7 anni e i principali scienziati, i cosiddetti ‘scienziati’, hanno cercato di nascondere queste prove… Dovremmo porre fine a questa assurdità antiscientifica ora”.

“I livelli di anidride carbonica sono guidati dalle temperature, non il contrario. In passato ci sono stati grandi picchi di CO2… l’anidride carbonica è in realtà una cosa positiva per il mondo”, ha spiegato Corbyn. “Più CO2 rende le piante e gli animali più efficienti”.

§§§

