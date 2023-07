Seewald: non c’è più Benedetto, la diga si è rotta.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questa intervista a Peter Seewald realizzata da Kath.net, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Gli ultimi sviluppi (in Vaticano), tuttavia, indicano una vera e propria rottura della diga”.

“Questo diluvio potrebbe distruggere ciò che ancora resisteva” – intervista di kath.net al biografo del Papa Peter Seewald sulla rottura di Francesco con Benedetto XVI.

Monaco :

Seewald, in occasione dell’annuncio dei nuovi cardinali nominati e del futuro prefetto del dicastero della fede, Der Spiegel ha titolato: “Papa Francesco fa piazza pulita dell’eredità di Benedetto”. La Frankfurter Rundschau ha scritto: “Francesco finalmente rompe con Benedetto”.

È rimasto sorpreso da questi titoli?

Seewald: Non proprio. Da un lato, corrispondono al wishful thinking dei media più importanti, dall’altro, si potrebbe osservare che il percorso di Papa Francesco diventa più radicale con l’avanzare dell’età, o diciamo: con l’età non matura. Quando poi anche un collaboratore meritevole come l’arcivescovo Georg Gänswein viene cacciato dal Vaticano e allo stesso tempo viene nominato come supremo custode della fede un suo protetto, la cui qualifica per la carica più importante della Chiesa cattolica sembra discutibile, questo è un bell’annuncio.

kath.net: Il futuro capo dell’autorità per la fede, l’argentino Victor Fernández, ha definito il suo futuro compito con le parole: “Una crescita armoniosa preserverà l’insegnamento cristiano più efficacemente di qualsiasi meccanismo di controllo”.

Seewald: Questo non suona solo vago, ma addirittura grottesco alla luce della drammatica crisi della Chiesa in Occidente. Deve far riflettere il fatto che Papa Francesco dichiari allo stesso tempo che in passato il dicastero “ha usato metodi immorali”. Come non vedere in questo un riferimento all’ex prefetto della fede, Joseph Ratzinger? Oltre che un tentativo di legittimare il cambio di rotta.

kath.net: Nel suo ultimo libro “L’eredità di Benedetto”, lei cita ancora le parole di elogio che Francesco ha lasciato per il suo predecessore. Lo ha elogiato come un “grande Papa”: “Grande per la forza della sua intelligenza, per il suo contributo alla teologia, grande per il suo amore per la Chiesa e per il popolo, grande per le sue virtù e la sua fede”.

Seewald: Mi ha commosso molto. Ed è anche azzeccata. Nessun osservatore esperto non riconoscerebbe in Ratzinger uno dei più importanti maestri della cattedra di Pietro. Oggi, però, c’è da chiedersi se le confessioni di Bergoglio non siano state in fondo solo parole, o addirittura fumo negli occhi. Tutti ricordiamo le calde parole di Ratzinger al Requiem per Giovanni Paolo II, parole che andavano al cuore, che parlavano di amore cristiano, di rispetto. Ma nessuno ricorda le parole di Bergoglio al Requiem per Benedetto XVI. Erano fredde come tutta la cerimonia, che non poteva essere abbastanza breve per non rendere un centimetro di troppo omaggio al suo predecessore.

kath.net: Che cosa significa?

Seewald: Molto semplice: se si è seri, si cerca di coltivare e utilizzare l’eredità di un “grande Papa” – e non di danneggiarla. Benedetto XVI ha dato l’esempio. Nell’affrontare l’eredità di Giovanni Paolo II, ha sottolineato l’importanza della continuità e delle grandi tradizioni della Chiesa cattolica, senza allo stesso tempo chiudersi alle innovazioni. Francesco, invece, vuole uscire dalla continuità. E quindi dalla tradizione dottrinale della Chiesa.

kath.net: Ma non abbiamo sempre bisogno di cambiamenti, di progresso?

Seewald: La Chiesa è in cammino. Ma non vive di se stessa. Non è una massa di manovra a seconda dei gusti delle rispettive leadership. Per Ratzinger, il rinnovamento consisteva nel riscoprire le competenze fondamentali della Chiesa, per tornare a essere la fonte di cui la società ha bisogno per non ristagnare spiritualmente, moralmente e mentalmente. Riforma significa conservare nel rinnovamento, rinnovare nella conservazione, per portare la testimonianza della fede con nuova chiarezza nell’oscurità del mondo. La ricerca di ciò che è contemporaneo non deve mai portare alla rinuncia di ciò che è vero e valido e all’adattamento a ciò che è attuale.

kath.net: E ora è diverso?

Seewald: L’impressione è quella. La nomina del futuro prefetto della fede esprime in modo significativo ciò che i titoli citati all’inizio intendono per distruzione dell’eredità di Benedetto. Mentre Francesco ha scaricato alla prima occasione il cardinale Müller, che era stato nominato da Benedetto, ora fa entrare in carica un suo accolito argentino di lunga data, che ha subito annunciato una sorta di auto-smantellamento. Vuole cambiare il catechismo, relativizzare le affermazioni della Bibbia, mettere in discussione il celibato.

kath.net: Victor Fernández è considerato il ghostwriter del Papa.

Seewald: Sì, per discorsi spesso piuttosto vuoti, o anche per la controversa enciclica “Amoris Laetitia”. Con elementi che i critici hanno definito “illeggibili e velleitari” e che gli esperti considerano al limite dell’eresia.

kath.net: Francesco è ancora considerato un “Papa riformatore”.

Seewald: L’inizio mi ha fatto alzare la testa e prendere nota. Mi ha colpito il suo impegno per i poveri, per i rifugiati, per la protezione irriducibile della vita. Allo stesso tempo, il pubblico stupito ha osservato che Bergoglio non ha mantenuto molte delle sue promesse, ha detto “giddyup” e “giddyup”, si è contraddetto più volte, causando così una notevole confusione. A ciò si aggiungono i molti casi in cui ha governato con durezza, ha rimosso persone impopolari e ha chiuso istituzioni preziose create sotto Giovanni Paolo II.

kath.net: Bergoglio vede certamente altri compiti per sé rispetto a Benedetto.

Seewald: Non si può rimproverargli questo. Tuttavia, gli ultimi sviluppi indicano una vera e propria rottura della diga. E visto il drammatico declino del cristianesimo in Europa, questo potrebbe trasformarsi in un’inondazione che distrugge ciò che ancora resisteva.

kath.net: Una parola forte.

Seewald: Le ultime notizie dal Vaticano mi hanno ricordato un saggio di Georgio Agamben diventato famoso. Nel suo testo sul “Mistero del male”, il filosofo più discusso del nostro tempo tira in ballo Benedetto XVI. Da giovane teologo, Ratzinger una volta distingueva tra una Chiesa dei malvagi e una Chiesa dei giusti in un’interpretazione di Agostino. Fin dall’inizio, la Chiesa è stata inestricabilmente mista. È sia la Chiesa di Cristo che la Chiesa dell’Anticristo. Tuttavia, secondo Agamben, esiste anche l’idea del catechismo…

kath.net: Come dice?

Seewald: Per quanto riguarda la seconda lettera dell’apostolo Paolo ai Tessalonicesi, si riferisce al principio dell’arresto. Un termine che viene interpretato anche come “ostacolo”, per qualcosa o qualcuno che ferma la fine dei tempi. Secondo Agamben, Benedetto XVI era qualcosa di simile a un “frenatore”. Su questo sfondo, le sue dimissioni hanno inevitabilmente evocato una separazione della Chiesa “bella” da quella “nera”, quell’arco in cui il grano viene separato dalla pula. Una tesi ripida. Ma il Papa emerito la vedeva ovviamente in modo simile. Doveva rimanere, ha risposto alla mia domanda sul perché non poteva morire. Come memoriale dell’autentico messaggio di Gesù, come luce sulla montagna. “Alla fine, Cristo sarà vittorioso”, ha aggiunto.

kath.net: Lo sviluppo che sta emergendo in Vaticano l’ha sorpresa?

Seewald: Sin dal primo giorno del suo pontificato, Papa Francesco ha cercato di prendere le distanze dal suo predecessore. Non era un segreto che i due avessero non solo temperamenti opposti, ma anche visioni opposte sul futuro della Chiesa.

Bergoglio sapeva di non poter reggere il confronto con la brillantezza e la nobiltà teologica di Ratzinger. Si è concentrato sugli effetti e ha avuto l’appoggio dei media, che non hanno voluto guardare troppo da vicino per non dover vedere che dietro il Papa, dipinto come aperto e progressista, si nascondeva un governante a volte molto autoritario, come Bergoglio era già noto in Argentina. Alcuni giornalisti fanno della messa in scena di un “Papa riformatore” un modello di business per i loro libri: il “combattente in Vaticano” che lotta contro i “lupi”, soprattutto contro il “Papa ombra” Benedetto e la sua cricca reazionaria. In realtà, non c’è mai stato un papa ombra. Come Papa emerito, Benedetto ha evitato qualsiasi cosa che potesse anche solo lontanamente dare l’impressione di regnare sul pontificato del suo successore. E se si volesse cercare i “lupi”, si vedrebbe che sono tutti caduti in disgrazia.

kath.net: Si diceva che nessun pezzo di carta si sarebbe interposto tra l’ex Papa e quello attuale.

Seewald: Beh, questo era più che altro un pio desiderio. C’era la foto del primo incontro. Due uomini in bianco. Due papi, ed entrambi vivi. È stato uno shock da superare. Bergoglio ha promosso l’immagine di armonia parlando occasionalmente in modo positivo del suo predecessore. Benedetto si fidava di lui. Al contrario, Francesco non si è fatto scrupoli a eliminare con un tratto di penna uno dei progetti preferiti del suo predecessore.

kath.net: Cosa intende dire?

Seewald: L’esortazione apostolica “Summorum Pontificum”. Ha liberalizzato l’accesso alla liturgia classica. Ratzinger voleva pacificare la Chiesa senza mettere in discussione la validità della Messa secondo il Messale Romano del 1969. “È nella gestione della liturgia”, ha dichiarato, “che si decide il destino della fede e della Chiesa”. Francesco, invece, definisce le forme tradizionali una “malattia nostalgica”. C’è il “pericolo” di una reazione retrograda alla modernità. Come se le tendenze, gli aneliti, i bisogni potessero essere controllati da decreti proibitivi. I bolscevichi ci avevano già provato invano.

kath.net: Si dice che ci sia stato un sondaggio secondo il quale la maggioranza dell’episcopato mondiale era a favore di un ritiro.

Seewald. Questo non è vero. Da un lato, al sondaggio hanno risposto solo alcuni vescovi, dall’altro, per quanto ne so, la maggioranza di questi vescovi non si è opposta al “Summorum Pontificum” di Benedetto. I risultati non sono mai stati pubblicati. E che assurdità che il Papa emerito abbia dovuto apprendere del cambiamento da “L’Osservatore Romano”. Per lui fu come una pugnalata al cuore. Non si è mai ripreso dal punto di vista della salute. Poco dopo la sua morte, tutto il mondo ha potuto vedere come Bergoglio abbia stretto ancora di più i tempi.

kath.net: Si riferisce al caso Gänswein?

Seewald: Bergoglio non si è fatto un favore con questo caso. Lo rende inaffidabile. Non si può continuare a parlare di amore fraterno, rispetto reciproco e misericordia con la Bibbia in mano e allo stesso tempo calpestare queste virtù. La brutalità e l’umiliazione pubblica con cui è stato scaricato un uomo meritevole come Gänswein non ha precedenti. Non è stata rispettata nemmeno l’usanza di offrire una parola di ringraziamento a un dipendente che se ne va, come è consuetudine nelle aziende più piccole.

kath.net: I media parlano di un “atto di vendetta” contro Gänswein.

Seewald: Ma vendetta per cosa? Perché qualcuno qui, pur osservando la lealtà, non ha mostrato una mentalità da suddito, ma quella maturità che Bergoglio richiede sempre? Perché ha pubblicato un libro importante e necessario alla luce dei continui travisamenti dell’opera e della persona del Papa tedesco? Un libro, tra l’altro, in cui Francesco ne esce tutt’altro che male? Il Papa ha declassificato Gänswein, ma intendeva colui per il quale Gänswein sta. E la sua eredità, che si vuole mettere da parte, come si è messo da parte il suo più stretto collaboratore. Per la traduzione del libro di Gänswein in tedesco, la Herder-Verlag non aveva il permesso di utilizzare i traduttori per il Vaticano come di consueto, come mi è stato riferito dagli ambienti editoriali. Il lavoro era stato loro severamente vietato.

kath.net: Ancora una volta sulla persona di Fernández, il futuro Prefetto della Fede. Quando doveva diventare rettore della Pontificia Università Cattolica Argentina, c’erano delle riserve.

Seewald: la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva delle riserve dottrinali e la Congregazione per l’Educazione lo considerava inadatto a una posizione di leadership così importante. A spingerlo è stato l’allora arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio. Da Papa, Bergoglio gli sta ora spianando la strada verso Roma ridefinendo i compiti di un prefetto del dicastero della fede. Non si tratta tanto di preservare la dottrina, quanto di far crescere la comprensione della verità, “senza impegnarsi in un’unica forma di espressione”. Ciò che serve non è tanto l’ufficio di guardiano, scriveva Francesco nel messaggio a Fernández, ma quello di promotore del carisma dei teologi, qualunque cosa questo significhi. La realtà è sempre più importante dell’idea. In parole povere: ciò che è richiesto al momento. Soprattutto, Fernández dovrebbe “tenere conto del Magistero più recente”, cioè quello di Francesco. Bergoglio aveva già annacquato in anticipo quell’articolo sull’ordinamento del dicastero emanato da Giovanni Paolo II, che riguardava la tutela della “verità della fede e dell’integrità dei costumi”.

kath.net: Come vanno viste le parole di Francesco sulle “misure immorali” da parte dell’ex Congregazione per la Dottrina della Fede?

Seewald: È una cosa infame. L’affermazione è volta a screditare l’alto livello della Congregazione sotto i cardinali Müller e Ratzinger per far sperare nel relativismo. È terribile che, così facendo, ci si allacci alla lettura dei media anticlericali del “cardinale carrarmato” e “integralista” Joseph Ragthinger. Der Spiegel” lo ha subito ripreso e ha parlato ancora una volta dell’ex “poliziotto della fede”, responsabile anche del ritiro dell’abilitazione all’insegnamento di Hans Küng. Una vera e propria assurdità, come la maggior parte dei luoghi comuni sull’ex cardinale. Come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Ratzinger si considerava tutt’altro che un persecutore e non certo uno che opera con “metodi immorali”. Subito dopo il suo insediamento, i vescovi, i teologi e i sacerdoti che si offendevano non venivano più rimproverati, come era prassi in precedenza, ma in casi significativi venivano invitati a Roma per affrontare di persona le opinioni divergenti. Ratzinger ha rafforzato i diritti degli autori e per la prima volta ha dato ai teologi accusati di deviazione dogmatica il diritto di difendersi. Inoltre non ci fu mai, come vuole una leggenda nera, un divieto formale di silenzio nei confronti di Leonardo Boff. Inoltre, la disputa non riguardava la teologia della liberazione, ma le discutibili affermazioni cristologiche di Boff.

kath.net: Invece di una Chiesa dall’alto o dal basso, Ratzinger raccomandava una “Chiesa dall’interno”.

Seewald: Soprattutto in tempi instabili, ha spiegato, la Chiesa deve riflettere doppiamente su se stessa. Solo attraverso la sua etica risoluta potrebbe diventare un vero consigliere e partner nelle difficili questioni della civiltà moderna. A differenza di altri teologi, come il teologo liberale di Monaco Eugen Biser, “che hanno scartato una pietra dopo l’altra dal vecchio edificio perché non si adattava al loro nuovo edificio”, Ratzinger è sempre rimasto “fedele all’origine”.

Egli prese sul serio l’eterno avvertimento di Gesù alla sua Chiesa, che Cristo espresse con una parola drammatica a Pietro, secondo il Vangelo di Marco: “Vattene, Satana! Tu vuoi farmi cadere, perché non hai in mente ciò che vuole Dio, ma ciò che vogliono gli uomini”.

kath.net: Si dice che Fernández abbia inizialmente rifiutato la nomina a Prefetto della Fede.

Seewald: Solo quando il Papa gli ha assicurato che non avrebbe dovuto occuparsi di abusi sessuali nella Chiesa, ha dato il suo ok. Anche qui, una chiara differenza di orientamento. Mentre Fernández ha abdicato alla responsabilità degli abusi, Ratzinger, in qualità di prefetto, li ha fatti rientrare nel suo ambito perché ha visto che altrove i reati venivano nascosti e le vittime lasciate sole. Fernández, tuttavia, non è nuovo a questo tema. Il quotidiano argentino “La Izquierda Diario” ha riferito del futuro prefetto della fede che, come arcivescovo di La Plata, aveva coperto almeno undici casi di abusi sessuali da parte di sacerdoti “in varie forme”. Il caso di più alto profilo, si legge, è stato quello dell’ex cappellano della prigione Eduardo Lorenzo, che ha eluso l’arresto da parte della polizia suicidandosi nel 2019.

kath.net: Fare i conti con gli abusi è un lato oscuro del pontificato di Bergoglio?

Seewald: Due esempi: Il cardinale belga Godfried Danneels è balzato agli onori della cronaca nel 2010 per aver coperto abusi su minori da parte di sacerdoti quando era arcivescovo e poi per aver coperto un vescovo che aveva abusato del suo stesso nipote. Ciò non ha impedito a Papa Francesco di nominarlo membro sinodale della Conferenza sulla famiglia a Roma nell’autunno 2014. Danneels è stato una delle forze trainanti della cosiddetta “Mafia di San Gallo”, un gruppo di cardinali che già nel conclave del 2005 volevano spingere Bergoglio a diventare papa; cosa che è quasi riuscita. Francesco non ha avuto problemi a nominare Theodore McCarrick, l’ex arcivescovo di Washington, noto come abusatore, negli organismi vaticani. Benedetto XVI aveva preso provvedimenti contro McCarrick, ma Francesco gli ha affidato i negoziati con la Repubblica Popolare Cinese. Questi portarono a un accordo che subordinava la Chiesa cattolica clandestina, che Benedetto XVI stava ancora promuovendo, alle autorità statali. Da allora, nelle chiese cinesi sono stati appesi striscioni con scritte come “Ama il Partito Comunista”. All’inizio di aprile di quest’anno, i comunisti hanno nominato un nuovo vescovo per Shanghai senza coinvolgere il Vaticano. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha protestato, Papa Francesco, invece, ha deciso di “sanare l’irregolarità secondo il diritto canonico”, in altre parole: di chiudere il caso.

kath.net: Quanto può avere effetto l’elezione dei nuovi candidati, che saranno creati cardinali nel concistoro di settembre?

Seewald: Nel frattempo, circa il 70% degli elettori del futuro Papa sono stati elevati alla carica da Francesco. “A differenza dei suoi predecessori Giovanni Paolo II e Benedetto XVI”, ha analizzato l’osservatore vaticano Ludwig Ring-Eifel della KNA, “Francesco ha chiamato nel Collegio cardinalizio in gran parte uomini che sono nella sua linea teologica”. Il Collegio cardinalizio sta diventando “sempre più un riflesso del suo pensiero e delle sue origini”. Ciò che colpisce non è solo il forte aumento della percentuale di ispanici, ma anche l’età dei nuovi portatori di porpora. La maggior parte di loro ha circa 60 anni e dovrebbe influenzare non solo il prossimo conclave, ma anche quello successivo. Tuttavia, come è noto, lo Spirito Santo ha ancora qualcosa da dire al riguardo. E molti di coloro che oggi si rallegrano perché Francesco si sta liberando dell’eredità di Benedetto, domani potrebbero piangere amaramente per questo.

kath.net: GRAZIE per l’intervista!

