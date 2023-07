Il Katechon, la sua rimozione, il fidarsi di Dio. R.S.

Marco Tosatti

Miei diletti StilumCuriali, un caro amico del nostro sito, R.S., ci ha inviato come commento queste righe, che mi sembrano degne di essere offerte all’attenzione di un pubblico più ampio di quello del Forum. Buona lettura, e meditazione.

§§§

Che sarebbe giunto il tempo della rimozione del katechon era noto fin dai tempi di San Paolo. Questo passaggio è necessario come la croce. Lascia nudi, toglie sicurezze ed aspettative sbagliate di una chiesa trionfante nel mondo.

La pienezza dei tempi ha visto Gesù, Verbo di Dio incarnato, venire come un bambino nel nascondimento di una storia familiare di gente semplice, in città secondarie: Betlemme e Nazareth.

Gesù, vero uomo e vero Dio, fu crocifisso ed è risorto, ascendendo al Cielo da cui tornerà al compiersi dei tempi. Anche questo è stato già detto dal Signore ed è scritto nel Nuovo Testamento. .

Attendiamo che si compia e si realizzi la Parola di Dio, secondo il cuore del Padre, per il nostro maggior bene.

E dopo? Come sarà il mondo? Come sarà la Chiesa?

E’ talmente meraviglioso il compiersi dei tempi che l’unico timore è quello di averne più paura che gioia.

Paura di perdere qualcosa di questo mondo tenebroso invece che disponibilità a fidarsi di Dio.

La rivelazione piena di Gesù Cristo è luce per chi lo ama e lo attende. E’ beatitudine, come le sette beatitudini promesse nel libro dell’Apocalisse, destinate a coloro che attendono questa rivelazione contemplandola da figli nel Figlio.

Sia fatta la volontà di Dio in terra come in Cielo.

O Dio vieni a salvarci.

Signore vieni presto in nostro aiuto.

Amen.

Alleluja.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: katechon, R.S., rimozione



Categoria: Generale