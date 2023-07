Zaki libero, Egitto Bel Paese. Vincenzo Fedele.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questi pensieri sparsi sulla liberazione di Patrick Zaki. Buona lettura e condivisione.

§§§

Egitto bel paese

Patrik Zaki è libero – Viva Patrik Zaki.

Non è solo la trasposizione di: il Re è morto – Viva il Re. E’ la sua attualizzazione. E’ la sua caricatura.

E’ triste commentare la parabola di questo “eroe del nostro tempo” che, anche per questo, incarna tutto il peggio che i tempi correnti ci propongono.

Patrik George Zaki è figlio di genitori egiziani di religione cristiana ortodossa copta. Viene arrestato a febbraio 2020 al suo arrivo per visitare i parenti al Cairo, da Bologna, dove era impegnato nella selezione per accedere al Master in studi di genere all’Università di Bologna. Oltre al suo attivismo a favore dei diritti umani, gli vengono contestati, in particolare, alcuni post su facebook che, secondo Il Cairo, gettavano discredito sull’Egitto ed incitavano contro lo Stato egiziano.

Fra processi, rinvii ed attesa di giudizio si fà 22 mesi di carcere. Mentre è ancora in Egitto sotto processo, in attesa di sentenza definitiva, il 5 luglio di quest’anno si laurea all’Università di Bologna e viene proclamato dottore, via collegamento informatico, in letterature moderne comparate postcoloniali con 110 e lode. Non sappiamo esattamente come possa un partecipante ad un Master sugli studi di genere laurearsi in “Letterature moderne comparate postcoloniali” con soli 2 (due) esami dati realmente ed il resto discusso dalla sua cella egiziana via Skipe. Si comprende che, quando si portano avanti battaglie ideali, si cerchino tutti i modi per dare luce al soggetto da promuovere, ma forse c’erano altri modi per aumentarne la visibilità senza screditare le nostre istituzioni. Zaki non parla italiano e cerca di farsi capire in inglese. Forse si è lodevolmente ispirato alla celebre frase di Nelson Mandela, da lui pure citata durante la discussione a distanza per il conferimento della laurea: “Tutto sembra impossibile finchè non viene attuato”.

Ma veniamo ai fatti ultimi. Arriva la sentenza definitiva che lo condanna a tre anni di carcere. Come carcerazione preventiva ha già fatto 22 mesi. Viene arrestato subito in aula e deve quindi scontarne altri 14.

Diplomazie mondiali in azioni, italiane in particolare, ed il Presidente Al-Sisi concede la grazia. Patrik viene scarcerato e dopo pochi giorni arriva in Italia.

Non ci addentriamo neanche in considerazioni, che sarebbero comunque da approfondire, su un regime carcerario da terrore che consente tranquilli studi in carcere che abilitino a conseguire il titolo con il pomposo nome sopra ricordato e la possibilità di effettuare esami a distanza con collegamenti skipe scambiati per cavi elettrici di tortura. Una università italiana che consente di effettuare esami in lingua egiziana, visto che Zaki non parla italiano e l’inglese ….. diciamo che non è a livello di discussione accademica.

Diciamo che dopo tre anni di inutili tentativi dei governi Draghi e Conte, la Meloni e Tajani sono riusciti nell’intento di liberarlo. Ha anche ringraziato il nostro Governo, ma ha anche rifiutato il volo di Stato per il rientro (offerto non si sa a quale titolo) preferendo pagare in proprio il biglietto aereo, pur di non farsi fotografare con qualche nostro esponente governativo.

Poche considerazioni dopo la storiella, che rimane comunque da completare.

Chi lotta veramente per le proprie idee e denuncia le malversazioni di un regime dittatoriale al proprio popolo, non dovrebbe accettare compromessi. Soprattutto quando da oscuro studente fuori sede diventa simbolo mondiale della lotta alla repressione.

Gli esempi dal passato, anche se non tutti edificanti, sono numerosi. Dal sacrificio di George Sand che si lascia morire in carcere nella lotta irlandese contro l’Inghilterra alla famosissima Angela Davis, delle Pantere Nere USA.

Per chi non ricordasse la storia della Davis, rammentiamo che era stata coinvolta in una strage con irruzione armata in una sede processuale USA, colpi di fucile in aula e morti. Il giudice sequestrato e poi ucciso. La Davis era sfuggita all’arresto ma, forse su espresso ordine dei suoi capi, in seguito si fa arrestare e processare. Fa da cassa di risonanza in tutto il mondo. Alla fine verrà anche assolta dalla giustizia americana e diventa un simbolo della lotta alla segregazione razziale. Le Pantere Nere spariranno, seppellite dai propri errori, ma il simbolo rimane e viene oggi ripreso dai loro epigoni attuali.

Senza andare troppo lontano da noi, basterebbe ricordare che pochi giorni fà è ricorso l’anniversario della morte di Giovannino Guareschi scomparso il 22 luglio 1968. L’unico (UNICO) giornalista italiano finito in carcere per quello che aveva scritto. Nessuno voleva che lui finisse veramente in carcere, neanche lo stesso De Gasperi, oggetto degli attacchi documentati di Guareschi, e gli furono offerte mille possibilità di evitare la galera. Lui le rifiutò tutte convinto (non si saprà mai se a torto o a ragione), che lui aveva pubblicato la verità e che, se il regime condannava la sua voce libera, l’unica protesta che lui poteva attuare era proprio quella di denunciare il regime scontando in galera la pena ingiusta che gli era stata comminata.

La libertà ha sempre un prezzo.

Zaki ha ottenuto la grazia. Tutto il mondo ringrazia il Presidente Al-Sisi per la sua magnanimità e sarà questo che sarà ricordato in futuro. Non la violenza di un regime che opprime il proprio popolo. Che non permette neanche una critica sui social media e che incarcera chi si permette di contraddire. La Legge, pur se dura, è Legge. Ma il Presidente è una brava persona e concede benevolmente la grazia.

Quale impatto avrebbe avuto, in tutto il mondo, per il regime egiziano, se Zaki avesse deciso di scontare in carcere i 14 mesi rimanenti a causa delle sue critiche al regime stesso ? Per Zaki sarebbe stato senza dubbio un sacrificio, ma accettabile. Avrebbe potuto correre il rischio di ottenere una nuova laurea (Tutto sembra impossibile ……). Con tutti gli occhi del mondo fissi su quella cella non avrebbe avuto un regime da carcere duro, come del resto non l’aveva subìto nei 22 mesi precedenti. La condanna del regime egiziano, se Zaki voleva veramente combattere per i diritti umani, sarebbe stato imperituro. Invece viene fuori l’immagine di un Egitto che, anche con le sue dure Leggi, è governato da un Presidente illuminato, che smussa gli angoli, che corregge le deviazioni e gli estremismi legislativi e polizieschi, che sa stare a tavola al cospetto delle migliori democrazie mondiali che lo ringraziano di cuore.

Di Regeni, invece, nessuno parla più. Rimane qualche striscione appeso sulla facciata di qualche municipio, qualche dichiarazione di continuità nelle indagini, anche le inutili fiaccolate ormai non si fanno più ed ai poveri genitori viene concessa solo qualche dichiarazione negli anniversari. Forse i nostri nipoti sapranno la verità su Regeni, quando, fra 50 e passa anni, verranno desecretati gli archivi e si saprà il vero coinvolgimento dei servizi segreti inglesi nella morte del povero Giulio Regeni. Se la sua morte fosse stata causata soltanto da qualche eccesso delle polizia egiziana, il Presidente Al-Sisi non avrebbe avuto alcuna remora a sacrificare qualcuno dei suoi, anche di alto livello, per uscirne bene e chiudere il caso. Il condannato sarebbe stato rinchiuso, in diretta mondiale, ma in una prigione a 5 stelle dotata di tutti i confort, in attesa di essere liberato e riabilitato in silenzio e senza clamori mediatici. Invece ci si limita ai proclami e non si va a scavare, con esiti risibili anche da parte della magistratura italiana. Non si sà (o si sà molto bene) perchè queste cose accadono sempre quando ci sono di mezzo i servizi segreti inglesi.

Con la Francia, invece, è tutto un altro discorso. La Francia ha da sempre un canale privilegiato con Al Sisi, tanto che a dicembre 2020 Emmanuel Macron ha conferito ad Al-Sisi la Legion d’Onore, onoreficenza cavalleresca della Repubblica francese, conferita per meriti militari o civili. Quali siano questi meriti, nel caso di Al-Sisi, non è molto chiaro o forse lo è fin troppo. Questo non vuole essere uno stimolo di approfondimento per il Generale Laporta, ma solo ……. uno stimolo !

Il generale Laporta ha descritto molto bene le interazioni dei servizi segreti francesi con il nostro Paese, da Aldo Moro all’attentato a San Giovanni Paolo II sino al suo ultimo intervento su questo sito (vedi quì). A tanta chiarezza non c’è nulla da aggiungere. Ma se approfondisce …………

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: fedele, zaki



Categoria: Generale