Mosé ha scritto il Pentateuco? Aurelio Porfiri.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul testo sacro per eccellenza. Buona lettura e diffusione.

§§§

Mosè ha scritto il Pentateuco?

Non v’è dubbio che uno dei terreni di scontro privilegiati tra la modernità e la Chiesa cattolica è stato quello della Bibbia. L’avanzare del sapere scientifico come strumento privilegiato di interpretazione della realtà ha causato di conseguenza che anche la Bibbia fosse sottoposta allo scrutinio dell’investigazione scientifica. Queste tendenze si svilupparono principalmente grazie agli studiosi protestanti e a quelli infervorati da idee illuministe. Poteva la Chiesa far finta di niente? Certamente non poteva, anche perché da alcuni questo “metodo storico-critico” cominciò ad essere usato per mettere in dubbio alcuni elementi sempre tenuti come veri riguardo la Scrittura.

Certo i Papi non potevano dire che l’investigazione filologica o letteraria della Scrittura non era permessa in quanto in questo modo si sarebbe scoperto che in realtà la Bibbia non è un libro affidabile. Fu proprio un Pontefice a dichiarare che la Chiesa non deve aver paura della verità storica e il motivo è abbastanza semplice: se quello che la Chiesa annuncia è la verità assoluta, allora non c’è indagine che può cancellare questa verità che è oggettiva. Se essa annuncia una menzogna, allora l’indagine storico critica non può che aiutare a scoprirla meglio.

Però bisogna anche stare attenti quando la ricerca storico critica non vada a cercare la verità delle cose, ma una verità preconcetta, cioè parta da alcuni presupposti già sfavorevoli alla Chiesa. Inoltre, la stessa scienza che accusa la Chiesa di essere dogmatica, si è fatta dogmatica a sua volta, cercando di sostituire un tipo di fede ad un altro. Paul Feyerabend ed altri pensatori hanno fatto i conti in tasca alla scienza per scoprire che il suo dogmatismo non è poi così solido.

Per carità, dobbiamo essere grati alla scienza per le tante conquiste che hanno migliorato la nostra vita, ma essa non può essere una fede, questo sarebbe completamente al di fuori dei suoi scopi. Fede religiosa e scienza non possono essere in contrasto. Lo aveva ben spiegato il papa Giovanni Paolo II nella sua Fides et ratio quando diceva: “La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel cuore dell’uomo il desiderio di conoscere la verità e, in definitiva, di conoscere Lui perché, conoscendolo e amandolo, possa giungere anche alla piena verità su se stesso”.

Ora, una delle critiche per delegittimare la Scrittura riguarda l’autore dei primi 5 libri, chiamati Pentateuco (questa parola significa “cinque astucci”). Secondo la tradizione l’autore di questi cinque libri è Mosè. I primi cinque libri sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Gli ebrei chiamano questi cinque libri la Torah, l’insegnamento. E in effetti questo insegnamento è di grande importanza perché va dalla storia della Creazione fino alle vicende degli ebrei in Palestina. Una certa critica biblica dice: nella Bibbia si afferma che Mosè è l’autore del Pentateuco ma l’investigazione storico critica ha dimostrato che questo non è possibile; quindi tutta la Bibbia sarebbe inaffidabile. Ma le cose non sono così semplici.

Cominciamo col dire che il primo, o tra i primi, a negare che Mosè fosse l’autore dei libri del Pentateuco fu proprio un autore di origine ebraica (pur se considerato quasi un eretico dai suoi stessi correligionari), il filosofo Baruch Spinoza (1632-1677). Ma l’impulso decisivo a questa teoria relativa a Mosè e ai primi cinque libri della Bibbia venne dallo studioso protestante Julius Wellhausen (1844-1918). Con i suoi studi offre nuove datazioni ad alcuni libri della Bibbia, inclusi quelli del Pentateuco, ed essendo questi stati redatti dopo la morte di Mosè non lo possono avere come autore. Il ragionamento in effetti sembra sensato. Wellhausen introduce la teoria delle quattro fonti. Secondo questa teoria ci sarebbero quattro fonti del Pentateuco, che egli chiama anche sulla scorta di studiosi precedenti Javista, Eloista, Deuteronomista e Sacerdotale. Queste fonti sarebbero rappresentanti non solo dei diversi autori, ma anche delle diverse sensibilità che sono dietro la redazione dei testi, il che escluderebbe l’opera di uno solo, il nostro Mosè. In effetti vengono messe in luce alcune apparenti incongruenze nel testo, come ad esempio i due racconti della creazione, il racconto della monarchia in Israele che non esisteva al tempo di Mosè e il racconto della morte dello stesso Mosè, che lui difficilmente avrebbe potuto fare…da vivo. Insomma, questi (ed altri) sono ostacoli non da poco per ipotizzare un’origine mosaica del Pentateuco.

Ma allora abbiamo un problema, neanche troppo piccolo. Leggiamo questo passaggio del Vangelo di Marco 12: “Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. E venuti, quelli gli dissero: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?”. Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: “Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda”. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: “Di chi è questa immagine e l’iscrizione?”. Gli risposero: “Di Cesare”.

Gesù disse loro: “Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. E rimasero ammirati di lui. Vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non c’è risurrezione, e lo interrogarono dicendo: “Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello. C’erano sette fratelli: il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza; allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza; e il terzo egualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella risurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna? Poiché in sette l’hanno avuta come moglie”. Rispose loro Gesù: “Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le Scritture, né la potenza di Dio? Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè, a proposito del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe? Non è un Dio dei morti ma dei viventi! Voi siete in grande errore””. Gli citano Mosè come autore dei libri della Bibbia e Gesù che fa? Lo cita pure lui. Ma attenzione: se Gesù si sbaglia qui, perché non sbaglia pure altrove? Allora possiamo fare a pezzi la Bibbia non essendo sicuri di quello che possiamo credere e quello che non possiamo credere. E non potremmo probabilmente dare la colpa ad una interpolazione, in quanto la risposta in cui cita Mosè come autore, in questo caso, dell’Esodo è fatta in risposta ai Sadducei che pure lo citano. Allora?

In effetti Oswald T. Allis nel suo classico testo sull’autore del Pentateuco significativamente chiamato The five books of Moses affronta questo problema proprio in riferimento alla figura di Gesù, dicendo correttamente, come abbiamo osservato sopra, che il problema dell’autore del Pentateuco è in realtà una questione che riguarda il Nuovo Testamento, in quanto tocca alcuni temi molto importanti, come il fatto se Gesù sia correttamente citato nel Nuovo Testamento, se Gesù accetta una tradizione pur sapendo che è falsa oppure se fosse semplicemente ignorante del fatto che Mosè non fosse l’autore del Pentateuco. In tutti questi casi abbiamo un problema molto importante con cui fare i conti, pensiamo ad esempio al fatto che Gesù possa essere stato citato incorrettamente, se lo è stato nei passaggi in cui cita Mosè come autore del Pentateuco, perché non potrebbe esserlo stato anche negli altri? In che cosa dobbiamo credere dunque? Lo studioso Thomas D. Dozeman ci allerta anche sul fatto che lo stesso Antico Testamento non ne uscirebbe bene nel caso l’autorità mosaica sul Pentateuco non fosse confermata, in quanto rimuovendo l’autorità mosaica in un certo senso si rimuoverebbe anche l’autorevolezza dei testi.

Bisogna capire bene i termini della questione. Innanzitutto si dovrebbe comprendere con il termine “autore”. Per molti l’autore è colui che si chiude in una stanza e scrive un testo (se ci riferiamo all’autore di un testo letterario). Ma dovremmo stare attenti a non incatenarci a questa definizione che in realtà non è veramente completa. Cioè non in tutti i casi il termine “autore” serve come identificativo univoco del responsabile per la redazione di un testo. Prendiamo un esempio dall’attualità. Il testo del principe Harry, Spare. Il minore, un grande successo editoriale, ha inequivocabilmente il principe Harry come autore in copertina, non solo con il suo nome, ma anche con la sua faccia in primissimo piano. Ma in realtà il libro lo ha scritto un’altra persona, un ghostwriter, J.R. Moehringer, che ha anche rivelato le tensioni fra lui e il Principe durante la stesura del testo. Eppure nessuno penserebbe di non attribuire ad Harry la paternità del libro, in quanto si parla della sua vita e lui lo ha promosso come suo ed avallato con la sua autorità. Come si risolve la contraddizione? Si risolve con il riconoscere che in alcuni casi l’autore di un testo è colui che, appunto, con la sua autorità (autorità/autore) lo avalla.

Ma pensiamo all’esempio dei Papi. Scrivono loro tutti i documenti che escono a loro nome? Certamente no, sappiamo bene che esistono persone incaricate di scrivere questi documenti, nel caso che il Pontefice non potesse farlo di persona, ma diventano documenti papali quando il Pontefice come tali li approva.

Qui posso comprendere il problema che viene sollevato da alcuni: come poteva Mosè approvare documenti redatti molto dopo la sua morte? Una obiezione certamente legittima.

Lo studioso americano dell’Antico Testamento di confessione presbiteriana, William M. Wood, dice che Mosè è l’autore “sostanziale” dei cinque libri, cioè che alcune parti di questi testi egli possa averli commissionati ad altri e quindi essere stati compilati dopo la sua morte. Questa può essere una spiegazione.

Ma un’altra che credo potrebbe essere ancora più convincente è quella che fa capo a quella che possiamo chiamare la “tradizione mosaica”. In effetti sembra questa essere l’idea adombrata dalla Pontificia Commissione Biblica nel 1906 quando, pur riconoscendo che Mosè non avesse scritto da capo a fondo, sostanzialmente attribuisce a lui il Pentateuco. Riprendendo questo documento, la stessa Pontificia Commissione Biblica nel 1948 affermava che bisognava dire “che Mosè «nel comporre la sua opera si è servito di documenti scritti o di tradizioni orali» e ammettere anche modifiche e aggiunte posteriori a Mosè. Non c’è più nessuno oggi che metta in dubbio l’esistenza di queste fonti e che non ammetta una progressiva amplificazione delle leggi mosaiche dovuta alle condizioni sociali e religiose dei tempi posteriori, fenomeno che si riscontra anche nei racconti storici. Tuttavia, anche tra gli esegeti non-cattolici, si professano oggi opinioni assai divergenti riguardanti la natura e il numero di questi documenti, i loro nomi e la loro data. Non mancano neppure autori, in diversi paesi, che per ragioni puramente critiche e storiche, senza alcuna intenzione apologetica, rifiutano risolutamente le teorie fin qui più in voga e cercano la spiegazione di certe peculiarità redazionali del Pentateuco, non tanto nella diversità dei documenti supposti, quanto piuttosto nella speciale psicologia e nei singolari procedimenti, oggi meglio conosciuti, del pensiero e dell’espressione degli antichi orientali, o ancora, nel diverso genere letterario postulato dalla diversità di materia. Ecco perché invitiamo gli studiosi cattolici a studiare questi problemi senza alcun partito preso, alla luce di una sana critica e dei risultati delle altre scienze coinvolte in queste materie, e un tale studio riuscirà senza dubbio a stabilire la grande portata e la profonda influenza di Mosè come autore e come legislatore”.

Insomma, il dato importante, più che pensare che Mosè possa aver scritto tutto il Pentateuco è inquadrare la redazione di questo documento nel contesto di una tradizione mosaica che vede non solo lo stesso Mosè come autore prevalente ma anche coloro che nella sua scia possono aver compilato porzioni del testo su indicazione o meno del condottiero di Israele.

Del resto esiste anche una tradizione confuciana per cui alcuni testi sono attributi a Confucio pur se il grande filosofo non può essere stato il responsabile per la loro compilazione. Certo che per accettare questo bisogna avere un’idea positiva sul concetto di “tradizione” e non vedere questa parola come un ostacolo al progresso, quando in realtà ne è la premessa.

Bibliografia

Oswald T. Allis (1943). The five books of Moses. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Company

Monika Bajić (2016). Authorship of the Pentateuch. Kairos: Evangelical Journal of Theology.

Thomas D. Dozeman. The authorship of the Pentateuch. Dialogue: A Journal of Mormon Thought.

Yury Leveratto. Il Pentateuco fu veramente scritto da Mosè?

André Wénin (2008). Erranze Umane. Da Adamo ad Abramo. Bologna: Edizioni Dehoniane

§§§

