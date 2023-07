Ora tutto è molto più chiaro.

Marco Tosatti

Adesso ne siamo proprio certi. Ora che i fratelli De Rege di questa nostra povera Italia si sono espressi sul cambiamento climatico, come potete vedere a questo collegamento , e a questo, non ci sono più dubbi: si sta preparando una fregatura mondiale, planetaria, cosmica. Su basi pseudo-scientifiche e un massiccio uso della propaganda spalmata da Lor Servi su giornali e TV.

Sullo stile degli “atti d’amore” nel farsi iniettare un siero in larga parte inefficace, e ignoto nelle sue conseguenze a breve medio e lungo termine. Vi ricordate? Vedete questo collegamento, e anche questo.

Non sono carini? Usano sostanzialmente gli stessi termini. Maligno chi pensa che Lor Signori forniscano una traccia preparata…Speriamo che non si confondano, e Mattarella non si trovi a benedire i fedeli in pellegrinaggio da Papua-Nuova Guinea, e al pontefice capiti di rivolgere un severo richiamo al Consiglio Superiore della Magistratura….sarebbe strepitoso.

