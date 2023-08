Venganzas minúsculas de un pontífice pequeño, pequeño

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo de Silere non possum, a quien agradecemos la deferencia. Recuerden cuando la prensa vaticana Lor Servi graznaba “¡Hay perfecta continuidad entre Benedicto y Francisco!”. Ya ven… el que tocó a Benedicto muere. Feliz lectura y circulación.

“Esperar juntos” es el lema elegido para la visita del Sumo Pontífice que se llevara a cabo en Mongolia a fines de agosto. Del 31 de agosto al 4 de setiembre de 2023 Francisco volara hacia Ulán Bator.

La atención de los medios de comunicación se ha centrado en el joven misionero Giorgio Marengo, creado cardenal el año pasado por Francisco, quien es prefecto apostólico de Ulán Bator.

Pero se sabe que los viajes apostólicos son organizados en gran parte por la Nunciatura Apostólica y por las diócesis involucradas. Bergoglio había enviado Mongolia al segundo secretario personal de Benedicto XVI.

Xuereb fuera del Vaticano

Precisamente como había hecho con monseñor Josef Clemens en 2016, Bergoglio siempre ha mostrado impaciencia con quienes han servido más de cerca a Benedicto XVI. Clemens recibió el despido en 2016 cuando el Papa hizo estallar el Pontificio Consejo del que era secretario.

Pero para el arzobispo Alfred Xuereb parecía que la relación con Francisco era un poco mejor. Bergoglio lo utilizó inmediatamente después de su elección, prefiriéndolo al arzobispo Gänswein. Probablemente al cardenal argentino le dio urticaria en seguida al ver ordenado obispo al secretario del Papa, lo vio como una especie de coronación. Recién llegado de Argentina y sin experiencia, pensó que Xuereb, al no haber recibido estos signos particulares, sería mejor para aprovechar durante los primeros meses de su pontificado. El tiempo justo para llamar a algunos servidores más fieles a la corte.

De hecho, el sacerdote maltés permaneció como secretario personal del Papa hasta abril del año siguiente cuando Bergoglio llamó a Fabián Pedacchio Leaniz, quien ya ha caído en desgracia, pobre hombre. Pero las muestras de confianza en Xuereb no se detuvieron ahí, de hecho, también le nombró delegado para la Pontificia comisión referida al IOR y para la Pontificia comisión referida al estudio y orientación sobre la organización de la estructura económico-administrativa de la Santa Sede.

Luego, el 3 de marzo de 2014 lo nombró prelado secretario general de la Secretaría para la Economía, para luego sustituirlo por un buen y fiel servidor, Maximino Caballero Ledo, quien todavía no ha caído en desgracia.

Pero el período de soportarlo llegó a su fin en 2018, cuando el 26 de febrero Francisco lo nombró nuncio apostólico en Corea y Mongolia. Promoveatur ut amoveatur, y Xuereb acaba en la otra punta del mundo.

Se trata de realidades particularmente difíciles y, como es habitual, Francisco no tiene en cuenta los asuntos familiares de los prelados que quiere quitar de en medio. No le importa lo que pienses, cuáles son tus deseos, tus actitudes, cómo está tu madre, nada. Tiene que hacerte revivir lo que él vivió cuando los jesuitas lo echaron de Argentina y lo exiliaron a Alemania. Es una de las dos únicas respuestas posibles cuando se sufre un trauma: o hacer lo mismo o hacer lo contrario. Bergoglio eligió hacer lo mismo y hacernos sufrir a todos.

Otro marginado

Después de haber anticipado su peor pesadilla que tendría que hacer las maletas a partir del 1 de julio, el 19 de junio de 2023 también estalló la cabeza del segundo secretario de Benedicto XVI.

Alfred Xuereb ya no es nuncio en Corea y Mongolia. Todo esto sucede mientras se prepara un Viaje Apostólico (o mejor dicho, el Viaje Apostólico) de Francisco.

“Me gustaría expresar especialmente mi más sincero agradecimiento por la invaluable cooperación del pueblo coreano. La contribución de los obispos locales en Corea es muy valiosa y es esencial que el Santo Padre formule una visión amplia y detallada del estado de la diócesis que le permita evaluar correctamente, con el debido cuidado, los candidatos que se le proponen”, escribió el nuncio en una carta enviada a los coreanos.

Y luego dijo: “Me alegra compartir la satisfacción de haber visto a la Iglesia en Corea reclutar a varios miembros nuevos con la administración del sacramento del Bautismo, entre los que se encuentran varios niños y algunos adultos. Me ha gratificado y honrado saber de estos últimos que mi testimonio modesto y sin pretensiones les ha ayudado a madurar en su decisión de unirse a la comunidad de la Iglesia católica”.

Después de todo, ya lo dijimos, con la muerte de Benedicto XVI Francisco perdió todos los frenos inhibitorios. Ahora, a la edad de 64 años, Alfred Xuereb no tiene ningún cargo. Se une así a Josef Clemens, que perdió todos sus nombramientos a los 69 años, y a Georg Gänswein, quien a los 66 años ha sido expulsado del Vaticano. Pero el 19 de junio la Oficina de Prensa de la Santa Sede no hizo ningún anuncio.

El clima que Francisco ha fomentado en los últimos años es desconcertante. “Quien no piensa como yo, fuera“. Y también los que se reflejan en este pontificado, debido a diferentes problemas psicológicos acumulados a lo largo de los años, utilizan el mismo método que el Papa. Si no piensas como ellos tienes que callarte. Cuidado.

Y la lista de los torpedeados por Santa Marta se ha hecho larga. Quizás alguien no se dé cuenta de que los que callan no están de acuerdo con el gobernante del momento sino que simplemente esperan que lleguen tiempos mejores. Y está claro que esto no asegura un recuerdo feliz en los anuarios de la Santa Iglesia Romana.

M.I.

Silere non possum

Publicado originalmente en italiano el 29 de julio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/07/28/vendette-minuscole- di-un-pontefice-piccolo- piccolo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

