Arrendersi All’Evidenza. Come e qualmente il siero non è vaccino, e l’RNA….

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Arrendersi All’Evidenza, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione un articolo piuttosto tecnico, ma molto interessante, sul siero e alcune menzogne scientifiche. Buona lettura e diffusione.

§§§

Eravamo nei primi giorni del 2021 e sui mezzi di informazione si potevano trovare articoli ancora facilmente reperibili in rete. Spiegavano la differenza tra i vaccini tradizionali (contenenti piccole qualità di virus indeboliti o forme inattivate di germi portatori di una malattia allo scopo di addestrare il corpo a riconoscere le proteine prodotte dal virus o dai batteri così da indurre il sistema immunitario a reagire incontrando la minaccia reale) e quelli nuovi, a mRNA.

Questi ultimi discendono dalla prerogativa del RNA naturale di concorrere alla sintesi proteica nei ribosomi, dopo aver copiato l’istruzione (la sequenza di nucleotidi con la quale devono essere allineati gli amminoacidi che formano le proteine) codificata geneticamente nel DNA.

Per semplificare al massimo: le proteine che ci servono sono note al nostro patrimonio genetico, essendo inscritte nel DNA che è nel nucleo cellulare.

Dato che i ribosomi (sede della sintesi proteica) sono fuori dal nucleo nel citoplasma, esiste un processo di trasferimento della sequenza, una trascrizione, tramite una struttura naturale, sempre costituita da nucleotidi, ma non tutte le stesse basi (c’è l’uracile al posto della timina), nota come RNA. Sarebbe un po’ più complesso, ma in prima battuta basta questo e possiamo tornare alla novità dei cosiddetti vaccini presentati in pompa magna nel 2020-2021.

Rileggendo oggi, stupisce che allora pubblicavano cose scomode, come questa: “il funzionamento di Pfizer e Modena si basa sul principio di fornire al sistema immunitario le istruzioni genetiche per costruire antigeni direttamente nelle cellule. Di fatto, il corpo umano viene trasformato in una fabbrica di vaccini”.

A parte la definizione di vaccino che è un po’ differente dalla terapia genica qui asserita, è vero che tutto il corpo umano di chi ha ricevuto il siero è stato trasformato in una fucina di proteina Spike, anche nei tessuti dove il virus non sarebbe entrato – ma i veicoli nanolipidici dell’iniezione sì – attraverso l’istruzione impartita da un RNA modificato (non c’è l’uracile) per renderlo più duraturo.

Oggi sappiamo che questa ingegnosa soluzione si porta dietro anche un residuo non piccolo di D NA.

https://www.marcotosatti.com/2023/07/21/il-siero-il-dna-e-i-tumori-i-documenti-di-pfizer-da-leggere-assolutame nte/

Per ricordare la superficialità o l’assenza di scrupoli dell’operazione, ai tempi si trovava scritto che si ritiene che i “vaccini a mRNA messaggero siano più sicuri dei vaccini tradizionali, proprio perché non esiste alcuna possibilità che la proteina Spike isolata (quindi innocua) possa far contrarre la malattia virale”.

Peccato che la Spike sia un problema di suo per il nostro organismo!

L’articolo qui menzionato riprende una serie di perplessità che sono state via via illustrate in questi mesi, con il merito di elencarle tutte in modo sintetico.

L’RNA modificato non è quello messaggero: la sua cinetica e la sua distribuzione sono sostanzialmente differenti.

Tutte cose note, ma dagli effetti collaterali che inizialmente erano ignoti: con miliardi di cavie gli scienziati hanno potuto imparare di più.

Se poi la cavia è felice e inconsapevole dei rischi, resta inascoltata nei lamenti ed è indifesa nei suoi diritti, chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto.

Comunque è vero che il vaccino a mRNA non esiste: infatti quello inoculato a moltissimi non è un vaccino e l’RNA utilizzato (puro o impuro che sia) è modificato.

L’articolo citato avrà una seconda parte… Da seguire.

§§§

