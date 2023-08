Jesuita non cantat. Mica solo loro, però….purtroppo. Porfiri.

Jesuita non cantat

Uno dei più grandi santi nel panorama cattolico viene considerato sant’Ignazio di Loyola, che la Chiesa cattolica festeggia il 31 luglio. Questo è detto con ragione, non solo per la grandezza di sant’Ignazio e della sua testimonianza di virtù cristiane, ma anche per la Congregazione religiosa da lui iniziata, la Compagnia di Gesù che tutti conosciamo con il nome di “gesuiti”.

I gesuiti hanno veramente dato gloria alla Chiesa cattolica, come missionari, teologi, confessori della fede, educatori e via dicendo. Sarebbe molto ingiusto non riconoscere questo contributo eccezionale che la Compagnia di Gesù ha portato al Cristianesimo. Alcuni sembrano dimenticarlo quando si confrontano con una certa deriva ideologica in seno alla stessa Compagnia, o in larga parte della stessa, che certamente deve preoccupare tutti coloro che hanno a cuore la dottrina e la fede cattolica.

Ma qui si vuole parlare di un altro aspetto che riguarda i gesuiti, quello che viene descritto da un detto molto popolare in ambiente ecclesiastico: jesuita non cantat. Ora, per comprendere questo detto dobbiamo distanziarci dalla contingenza dell’attualità. Il presente Papa gesuita, in effetti, non canta. Sembra quasi una conferma del detto già citato in precedenza. Alcuni dicono questo sia dovuto ad alcuni problemi di salute del Pontefice. A noi tutto ciò risalta perché veniamo dai Papi recenti che, in un modo o nell’altro, hanno sempre cantato. Paolo VI aveva una voce molto roca e pare non fosse proprio intonato, ma comunque si può ascoltare in alcune occasioni intonare le parti pertinenti al celebrante nella liturgia; Giovanni Paolo II aveva una voce maschia e vigorosa, era intonato ed amava molto cantare.

Ricordo quanto raccontava il padre francescano Emidio Papinutti, organista delle celebrazioni pontificie sotto Giovanni Paolo II, quando descriveva il canto del Prefazio nell’occasione in occasione della canonizzazione di Massimiliano Kolbe (se non vado errato) e in cui il Papa, preso dall’entusiasmo, cantillava sul Do che è nota abbastanza acuta; poi abbiamo avuto Benedetto XVI, grande amante e cultore della musica, che cantava con la sua voce sottile ed affilata ma molto intonata; infine Francesco, e il canto si è smorzato.

Il giornalista Luigi Accattoli nel 2013 offriva questa spiegazione per il caso specifico di papa Francesco: “I primi giorni dopo l’elezione di Francesco, il portavoce Lombardi alle domande sul fatto che il nuovo Papa non cantava e prestava poca attenzione a cerimonie e cerimoniali ebbe a rispondere che ciò è tipico del gesuita, il quale – secondo un aulico detto – “nec rubricat nec cantat”. Da allora cerco l’autore di questa massima che trovo indovinata”. Insomma, una versione leggermente modificata del detto che è oggetto di questo articolo.

Sempre nel 2013 Matteo Matzuzzi su Il Foglio così dava conto della scelta di papa Francesco di non cantare: “I gesuiti sono solitari, pregano da soli nelle loro stanze, danno forma a una spiritualità radicata negli Esercizi. Da sempre favorevoli alla pratica della confessione generale come sintesi di un percorso di introspezione e scoperta di sé, non è un caso che tra le prime omelie di Francesco abbia trovato uno spazio di rilievo il tema della confessione – che per un gesuita deve essere frequente, in modo da ricavare consolazione e forza interiore. I gesuiti sono autonomi, e Bergoglio rispecchia in pieno le caratteristiche del chierico ignaziano: parla con tutti, prende nota e poi decide senza chiedere pareri a nessuno, dicono con qualche apprensione in Vaticano. E lo fa nella sua suite, la numero 201 del residence di Santa Marta. Il suo stile è austero, in sintonia con la vocazione “militare” dell’ordine. Uno stile che già nel XVI secolo lasciò perplesso più di un porporato: “Ma che religiosi siete se non avete neppure il canto e la preghiera corale?”, sbottò il cardinale Gian Pietro Carafa, fondatore dei chierici teatini”.

Ma cerchiamo di comprendere la ragione di questo detto riguardo i gesuiti. In effetti i gesuiti danno più importanza ad altre cose rispetto ad altre Congregazioni che si concentrano sulla vita comunitaria. Nelle loro Costituzioni vi è scritto che non si sarebbe usato il coro per la recita (cioè il canto) delle ore canoniche e che non era conveniente tenere in casa oggetti che richiamano alla mondanità, come gli strumenti di musica (e questa disposizione verrà abrogata soltanto nel 1995). Quindi a questa differenza nella vita comunitaria che probabilmente si può ascrivere il detto jesuita non cantat, quando cantare era sinonimo di adempiere in coro all’ufficio divino.

Eppure non si deve pensare che storicamente i gesuiti non avessero attenzione al canto e alla musica: “A Roma, il Collegio Romano sviluppò una tradizione musicale seconda soltanto a quella del Collegio Germanico e i suoi allievi già nel 1587, cantavano due mottetti al giorno anche durante le messe ordinarie” (Antonino di Nardo, La musica come linguaggio interculturale: l’esempio dei gesuiti). Ricordiamo che pochi anni prima al Collegio Romano vi era stato Matteo Ricci che studiò lì musica e che poi proprio anche attraverso la musica cercò di conquistare la corte imperiale cinese e di evangelizzarla. Compose anche dei canti in lingua cinese.

Ma la vita dei gesuiti fu in in realtà sempre ricca di attività musicali e molti esempi potrebbero essere portati in questo senso. Pensiamo a Domenico Massenzio (vedi Antonella Nigro,Domenico Massenzio da Ronciglione: Il sublime discreto), musicista attivo a Roma nel diciassettesimo secolo. Fu molto attivo al Gesù, presso quella Congregazione de’ Nobili ancora oggi esistente, nata alla fine del XVI secolo per iniziativa dei Gesuiti e con una speciale devozione per la Vergine Maria. Per questa congregazione Massenzio compose e diresse “scelta musica”, come la sua bella “Ave Regina Coelorum” che si può anche ascoltare su YouTube. Antonella Nigro menziona nel libro citato in precedenza come la congregazione sostenesse spese ingenti per dare splendore alla liturgia. Ma sempre in quegli anni e in relazione alla chiesa del Gesù in Roma come dimenticare il virtuoso dell’organo Domenico Zipoli, che di questa chiesa fu organista e che fu parte della Compagnia di Gesù per cui andò in Paraguay e in altre parti dell’America Latina per aiutare le popolazioni locali a sviluppare una peculiare tradizione musicale, insieme ad altre cose. Ma molti altri esempi in questo senso potrebbero essere fatti.

Allora perché oggi il detto jesuita non cantat sembra molto conguente alla realtà odierna dei gesuiti? Perché secondo alcuni tra i gesuiti odierni, tranne eccezioni, l’interesse per canto e liturgia non sarebbe tra le priorità. Come detto questo pregiudizio, alla luce delle evidenze storiche, dovrebbe essere quantomeno rivisto, visto che in realtà i gesuiti hanno avito una ricca vita culturale in cui la musica ha giocato un ruolo importante.

Purtroppo il problema non è tanto dei gesuiti soltanto, che fanno un poco da capro espiatorio in questa questione. In realtà l’interesse per la dignità della liturgia e della musiva sacra è stato perso negli ultimi decenni in molte altre Congregazioni religiose che un tempo erano conosciute per lo splendore delle loro cerimonie e la bellezza della musica sacra in esse eseguita. Oggi non sarebbe accurato dire che i gesuiti non cantano, sarebbe meglio dire che la Chiesa non canta o, peggio, canta molto male.

