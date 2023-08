I ghiacci dell’Antartide sono cresciuti di 5305 km2. dal 2009 al 2019.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, l’abstract e le conclusioni di questo articolo pubblicato dall’European Geoscienses Union sulle variazioni registrate nei ghiacci antartici dal 2009 al 2019. Che sono cresciuti, a dispetto del terrore climatico…buona lettura e diffusione.

Le piattaforme di ghiaccio antartiche forniscono un sostegno alla calotta glaciale, stabilizzando il flusso di ghiaccio a terra e il suo contributo al livello globale del mare.

Negli ultimi 50 anni, le osservazioni satellitari hanno mostrato il collasso, l’assottigliamento e l’arretramento delle piattaforme di ghiaccio; tuttavia, esistono poche misurazioni della variazione dell’area delle piattaforme di ghiaccio in tutto l’Antartide.

Qui utilizziamo i dati satellitari MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) per misurare la variazione della posizione e dell’area del fronte di distacco delle piattaforme di ghiaccio su 34 piattaforme di ghiaccio in Antartide dal 2009 al 2019.

Nell’ultimo decennio, la riduzione dell’area della Penisola Antartica (6693 km2) e dell’Antartide occidentale (5563 km2) è stata superata dalla crescita dell’area dell’Antartide orientale (3532 km2) e delle grandi piattaforme di Ross e Ronne-Filchner (14 028 km2).

Il più grande ritiro è stato osservato sulla piattaforma di ghiaccio Larsen C, dove 5917 km2 di ghiaccio sono stati persi durante un singolo evento di distacco nel 2017, mentre il più grande aumento di superficie è stato osservato sulla piattaforma di ghiaccio Ronne nell’Antartide orientale, dove un avanzamento graduale nell’ultimo decennio (535 km2 all’anno-1) ha portato a un guadagno di superficie di 5889 km2 dal 2009 al 2019. Complessivamente, l’area delle piattaforme di ghiaccio antartiche è cresciuta di 5305 km2 dal 2009, con 18 piattaforme di ghiaccio che si sono ritirate e 16 piattaforme più grandi che hanno aumentato la loro area. Le nostre osservazioni mostrano che le piattaforme di ghiaccio antartiche hanno guadagnato 661 Gt di massa di ghiaccio nell’ultimo decennio, mentre l’approccio allo stato stazionario stimerebbe una sostanziale perdita di ghiaccio nello stesso periodo, dimostrando l’importanza di utilizzare osservazioni del flusso di calving variabili nel tempo per misurare i cambiamenti.

Conclusioni

Questo studio ha generato un set di dati completo sulla variazione dell’area delle 34 piattaforme di ghiaccio dell’Antartide nell’ultimo decennio. Complessivamente, le piattaforme di ghiaccio della Penisola Antartica e dell’Antartide occidentale hanno perso rispettivamente 6693 km2 e 5563 km2 , mentre le piattaforme di ghiaccio dell’Antartide orientale hanno guadagnato 3532 km2 di ghiaccio e le grandi piattaforme di Ross, Ronne e Filchner sono cresciute di 14 028 km2 (in totale). Questo set di dati rappresenta una registrazione ad alta risoluzione spaziale dei cambiamenti dal 2009 al 2019, che mostra le differenze regionali nel comportamento di distacco delle piattaforme di ghiaccio e documenta la frequenza e l’entità degli eventi di distacco delle piattaforme di ghiaccio in tutto il continente su scale temporali decadali. Queste osservazioni saranno utili per gli studi regionali sul cambiamento delle piattaforme di ghiaccio in Antartide e potranno essere utilizzate come dati di input per gli studi di modellazione o come dati di convalida per studi futuri che sviluppino metodi più automatizzati per misurare il cambiamento della posizione del fronte di distacco delle piattaforme di ghiaccio. Gli studi futuri dovrebbero utilizzare gli archivi storici di dati satellitari per estendere la registrazione della variazione dell’area della piattaforma di ghiaccio, il che ci permetterà di stabilire se c’è un cambiamento a lungo termine nella frequenza di distacco della piattaforma di ghiaccio in Antartide. Dobbiamo sviluppare e applicare tecniche automatizzate per aumentare la frequenza delle misurazioni del fronte di distacco, in particolare sulle piattaforme di ghiaccio e sui ghiacciai più piccoli, che consentiranno di caratterizzare e monitorare il comportamento di distacco a breve termine e stagionale.

