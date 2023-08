La ONU quiere imponer la agenda LGBTQ+ a las religiones. También en Italia

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, recibimos este mensaje de los amigos de CitizenGo, que ponemos a vuestra consideración. Feliz lectura, firma y compartir.

Hola, Marco,

Se está gestando una tempestad en las Naciones Unidas… Es un ataque al derecho de practicar nuestras creencias cristianas, y está sucediendo ahora.

Recientemente, durante el 53º Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC), se publicó un Informe que sostiene que la libertad religiosa está en conflicto con los derechos LGBT.

Él sugiere que los gobiernos deben hacer cumplir los estándares LGBT dentro de los contextos religiosos y penalizar a los líderes y organizaciones religiosas que no cumplan.

No me malinterprete… Este Informe no es solo una recomendación, sino un proyecto para que los gobiernos controlen las prácticas religiosas e impongan las ideologías LGBT en el interior de los contextos religiosos.

Esto significa que Italia se convertirá en un lugar no seguro para los cristianos.

Los efectos alarmantes de esta medida podrían llegar muy lejos, desde el sacerdote del barrio hasta tus hijos en la universidad, ¡e incluso hasta ti! Expresar tus opiniones sobre la base de tus creencias religiosas podría dar lugar a una denuncia judicial.

Es urgente actuar ahora, antes de que el tema pase de ser un mero Informe a llegar a la mesa de negociaciones. Nuestro objetivo es recoger 300.000 firmas en las próximas semanas para impedir que prospere la propuesta radical.

Por favor, firma nuestra petición que exhorta a la presidente del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, a emprender una fuerte acción para salvaguardar nuestras convicciones cristianas contra la agenda LGBT promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Estábamos presentes en Ginebra cuando este Informe salió a la luz …

Si recuerdas, te pedí urgentemente tu ayuda para sensibilizar a los delegados italianos y a los de otros países. Nuestro objetivo era convencerles de que rechazaran la propuesta. Pues bien…

Odio ser el portador de tales noticias, pero el Informe del lobby pro-LGBT que se está considerando y sus ramificaciones son realmente escandalosas y alarmantes.

Podría implicar que los sacerdotes se vean obligados a oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo o se arriesguen a perder el privilegio de celebrar matrimonios legalmente reconocidos.

También sugiere que los Estados miembros de la ONU deben utilizar a líderes religiosos de apoyo para sostener las ideologías LGBT, imponiendo así estas ideologías a todas las religiones, incluida nuestra fe cristiana.

Se trata de una invasión directa de nuestra libertad religiosa y a nuestras creencias.

Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas en Orientación Sexual e Identidad de Género (SOGI), quien redactó este Informe, considera que si todas las religiones no aprueban las ideas pro-LGBT, las personas que se identifican como LGBT serán alienadas, lo que les causará dolor y podría violar sus derechos humanos.

Sin embargo, no se trata sólo de un enfrentamiento entre dos creencias diferentes. Se trata del derecho a practicar nuestra fe en forma libre e independiente, en contraposición a un mundo en el que los gobiernos dictan nuestras prácticas religiosas.

Nuestra petición podría evitar esta terrible situación. Pero debemos actuar de inmediato. Ayúdanos a recoger 300.000 firmas en las próximas semanas para impedir que esta propuesta radical avance en Italia y en todo el mundo.

Por favor, firma nuestra petición que exhorta a la presidente del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, a emprender una fuerte acción para salvaguardar nuestras convicciones cristianas contra la agenda LGBT promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Italia tiene una fuerte comunidad cristiana que valora su libertad de religión. Creemos que si nos mantenemos firmes en nuestra fe e instamos a nuestros líderes a rechazar este Informe de las Naciones Unidas podremos demostrar la fuerza de nuestra convicción.

Si nos unimos y hacemos oír nuestra voz, nuestros líderes tendrán que escucharnos. Las voces de miles de ciudadanos no pueden ser ignoradas.

¿Pero todo esto no reaviva un recuerdo, por desgracia, nada remoto? Hace aproximadamente un año y medio logramos rechazar la aprobación del proyecto del diputado Zan, ¡la llamada Ley Mordaza! ¡Hace solo unos meses querían impedirnos que nos expresáramos libremente y hoy estamos de vuelta!

Aunque las situaciones parecen muy similares, hoy estamos tratando de defendernos a nivel europeo, ¡hay mucho más en juego!

Y es por eso que al recolectar 300,000 firmas en todos los países que participan en esta campaña global lograremos disuadir la amenaza. En base a nuestra experiencia, presionar antes de tiempo aumenta las posibilidades de impedir a la izquierda radical a los grupos LGBT y a partidarios de la ideología de género que lleguen a las etapas de negociación.

Tú y yo nos encontramos en un conflicto entre nuestras creencias religiosas y la imposición de ideologías, como el transgénero y la homosexualidad, que contradicen y desafían estas creencias.

Es una batalla para salvaguardar el respeto a nuestras creencias.

Ganar esta batalla significa preservar la libertad de practicar nuestra fe cristiana en forma independiente y sin interferencias gubernamentales.

Perder significa erosionar nuestros derechos y nuestras libertades religiosas.

Es una cuestión urgente y debemos actuar ya. Debemos abordar esta propuesta antes de que se consolide y se corra el riesgo de que vaya a votación.

¡Afirmemos que nuestros derechos cristianos no son negociables!

Por favor, firma nuestra petición que exhorta a la presidente del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, a emprender una fuerte acción para salvaguardar nuestras convicciones cristianas contra la agenda LGBT promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

¡Gracias por unirte a esta batalla crucial!

Ignacio Arsuaga y todo el equipo de CitizenGO

P.S.: Después de firmar, comparte esta petición con tantas personas como sea posible. Solo a través de nuestro esfuerzo colectivo podemos tener un impacto real.

Mas información :

Experto de Naciones Unidas afirma que las creencias religiosas deben cambiar para aceptar la ideología LGBT

https://washingtonstand.com/ commentary/un-expert-argues- religious-beliefs-must-change- to-accommodate-lgbt-ideology

La ONU pretende imponer la ortodoxia LGBT a todas las religiones

https://c-fam.org/friday_fax/ un-attempts-to-impose-lgbt- orthodoxy-on-all-religions/

La libertad religiosa o confesional no es incompatible con la igualdad de las personas LGBT: Experto de la ONU

https://www.ohchr.org/en/ press-releases/2023/06/ freedom-religion-or-belief- not-incompatible-equality- lgbt-persons-un-expert

Derechos LGBT y libertad religiosa, la ONU anula la Doctrina Social de la Iglesia

https://lanuovabq.it/it/ diritti-lgbt-e-liberta-di- religione-lonu-ribalta-la-dsc

El Informe de ONU da prioridad a los derechos LGBT respecto a la libertad religiosa

https://ifamnews.com/it/il- rapporto-delle-nazioni-unite- d-la-priorit-ai-diritti-lgbt- rispetto-alla-libert-religiosa

Publicado originalmente en italiano el 27 de julio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/07/27/lonu-vuole-imporre- lagenda-lgbtq-alle-religioni- anche-in-italia/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

