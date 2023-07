L’ONU vuole imporre l’agenda LGBTQ+ alle religioni. Anche in Italia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo dagli amici di CitizenGo questo messaggio, che offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura, firma, e condivisione.

Ciao Marco,

Alle Nazioni Unite si sta scatenando una tempesta… È un attacco al diritto di praticare il nostro credo cristiano, e sta accadendo ora. Recentemente, durante il 53° Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC), è stato pubblicato un Rapporto che sostiene che la libertà religiosa è in conflitto con i diritti LGBT. Suggerisce che i governi debbano far accettare gli standard LGBT all’interno dei contesti religiosi e penalizzare i leader e le organizzazioni religiose non conformi. Non fraintendermi… Questo Rapporto non è solo una raccomandazione, ma un progetto per i governi di controllare le pratiche religiose e imporre le ideologie LGBT all’interno dei contesti religiosi. Ciò significa che l’Italia diventerà un luogo non sicuro per i cristiani. Gli effetti allarmanti di questo provvedimento potrebbero estendersi in lungo e in largo, dal prete locale ai tuoi figli all’università, e persino a te! Esprimere le proprie opinioni sulla base del proprio credo religioso potrebbe potenzialmente comportare una denuncia. È urgente agire ora, prima che la questione passi dall’essere un semplice Rapporto ad arrivare al tavolo dei negoziati. Il nostro obiettivo è raccogliere 300.000 firme nelle prossime settimane per impedire che la proposta radicale avanzi.

Eravamo presenti a Ginevra quando questo Rapporto è venuto alla luce… Se ricordi, ho chiesto urgentemente il tuo aiuto per sensibilizzare i delegati italiani e quelli di altri Paesi. Il nostro obiettivo era quello di convincerli a respingere la proposta. Ebbene… Odio essere portatore di tali notizie, ma il Rapporto della lobby pro-LGBT preso in considerazione e le sue ramificazioni sono davvero oltraggiose e allarmanti. Potrebbe implicare che i sacerdoti siano costretti a officiare matrimoni tra persone dello stesso sesso o rischiare di perdere il privilegio di celebrare matrimoni legalmente riconosciuti. Suggerisce inoltre che gli Stati membri dell’ONU debbano utilizzare leader religiosi di supporto per sostenere le ideologie LGBT, imponendo così queste ideologie a tutte le religioni, compresa la nostra fede cristiana. Si tratta di un’invasione diretta alla nostra libertà religiosa e alle nostre convinzioni. Victor Madrigal-Borloz, l’esperto indipendente delle Nazioni Unite sull’Orientamento Sessuale e l’Identità di Genere (SOGI), che ha redatto questo Rapporto, ritiene che se tutte le religioni non approvano le idee pro-LGBT, le persone che si identificano come LGBT saranno alienate, causando loro dolore e potenzialmente violando i loro diritti umani. Tuttavia, non si tratta solo di una contrapposizione tra due credenze diverse. Si tratta del diritto di praticare la nostra fede in modo libero e indipendente, rispetto a un mondo in cui i governi dettano le nostre pratiche religiose. La nostra petizione potrebbe scongiurare questa terribile situazione. Ma dobbiamo agire immediatamente. Aiutaci a raccogliere 300.000 firme nelle prossime settimane per impedire che questa proposta radicale avanzi in Italia e in tutto il mondo.

L’Italia ha una forte comunità cristiana che tiene alla propria libertà di religione. Crediamo che rimanendo fermi nella nostra fede e sollecitando il nostro leader a respingere questo Rapporto delle Nazioni Unite, sia possibile dimostrare la forza della nostra convinzione. Se ci uniamo e facciamo sentire la nostra voce, i nostri leader dovranno ascoltarci. Le voci di migliaia di cittadini non possono essere ignorate. Ma tutto questo non ti riaccende un ricordo, ahimè, per niente remoto? Circa un anno e mezzo fa siamo riusciti a respingere l’approvazione del DDL Zan, la cosiddetta Legge Bavaglio! Solo qualche mese fa ci volevano impedire di esprimerci liberamente ed oggi ci siamo di nuovo! Seppure le situazioni sembrino molto simili, oggi stiamo cercando di difenderci a livello europeo, la posta in gioco è sicuramente più alta! Ed è per questo che, raccogliendo 300.000 firme in tutti i Paesi che partecipano a questa campagna globale, riusciremo a scoraggiare la minaccia. In base alla nostra esperienza, fare pressione per tempo aumenta le possibilità di impedire alla sinistra radicale, ai gruppi LGBT e ai sostenitori delle proposte di ideologia di genere di raggiungere le fasi di negoziazione. Tu e io ci troviamo in un conflitto tra le nostre convinzioni religiose e l’imposizione di ideologie, come il transgenderismo e l’omosessualità, che contraddicono e sfidano queste convinzioni. È una battaglia per la salvaguardia del rispetto delle nostre convinzioni. Vincere questa battaglia significa preservare la libertà di praticare la nostra fede cristiana in modo indipendente e senza interferenze governative. Perdere significa erodere i nostri diritti e le nostre libertà religiose. È una questione urgente e dobbiamo agire subito. Dobbiamo affrontare questa proposta prima che prenda piede e rischi di andare al voto. Affermiamo che i nostri diritti cristiani non sono negoziabili!

Per favore, firma la nostra petizione che esorta il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intraprendere una forte azione per salvaguardare le nostre convinzioni cristiane contro l’agenda LGBT promossa dalle Nazioni Unite.

Grazie per esserti unito a questa battaglia cruciale!

Ignacio Arsuaga e tutto il team di CitizenGO

P.S. Dopo aver firmato, per favore condividi questa petizione con quante più persone possibili. Solo attraverso il nostro sforzo collettivo possiamo avere un impatto reale.

