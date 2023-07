Stati Uniti, guerra. Continuano le trattative segrete con la Russia…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su Newsmax, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Secondo un nuovo rapporto, tra diversi ex alti funzionari della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e alti funzionari del Cremlino continuano le discussioni sull’Ucraina, secondo un ex funzionario statunitense coinvolto nei colloqui.

Il funzionario, che ha parlato al Moscow Times a condizione di anonimato, considerando la natura delle discussioni, ha affermato che gli incontri hanno avuto luogo almeno due volte al mese, di solito online, ma ha confermato di “visitare Mosca almeno ogni tre mesi”.

Tali discussioni sono note tra i diplomatici come “diplomazia di secondo livello”, che descrive impegni non ufficiali che coinvolgono cittadini privati che non fanno parte del governo. Tuttavia, ad aprile, i colloqui sono passati alla “diplomazia di primo livello”, che significa che i funzionari in carica sono coinvolti in una parte dei colloqui.

In quell’occasione, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si è incontrato a New York con Richard Haass, ex diplomatico e presidente uscente del Council on Foreign Relations, con l’esperto di Europa Charles Kupchan e con l’esperto di Russia Thomas Graham, entrambi ex funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato che sono borsisti del Council on Foreign Relations, riferisce NBC News.

“C’è un’eminente necessità di una diplomazia track 1.5 quando il mondo si chiude come ora”, ha dichiarato l’ex funzionario al Moscow Times.

La diplomazia track 1.5 è descritta come una diplomazia che permette a entrambe le parti di sapere dove sono le “linee rosse” dell’altro, mitigando al contempo il potenziale conflitto, e funge da collegamento tra la diplomazia track 1, ovvero i negoziati ufficiali del governo, e la diplomazia track 2, che descrive i dialoghi tra esperti che non sono ufficiali.

Secondo il rapporto della NBC News, che cita due fonti che hanno familiarità con i colloqui, le discussioni si stanno svolgendo con la conoscenza dell’amministrazione Biden, ma non con la sua direzione. E dopo il rapporto del Moscow Times, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adam Hodge, ha twittato che “gli Stati Uniti non hanno chiesto a funzionari ufficiali o ex funzionari di aprire un canale di ritorno, e non stanno cercando un tale canale. Né stiamo passando alcun messaggio attraverso altri. Quando non diciamo nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina, lo diciamo sul serio”.

Ma senza autorizzazione, ci si chiede se i colloqui potrebbero sollevare accuse di violazione del Logan Act del XVIII secolo, che secondo i documenti del Congresso rende illegale per i privati cittadini “impegnarsi in una diplomazia non autorizzata con Paesi stranieri con l’intento di “influenzare le misure o la condotta di un governo straniero” o di “sconfiggere le misure degli Stati Uniti”.

Nel frattempo, la fonte del Moscow Times ha commentato che “ci è stato dato accesso ad alcuni pensieri del Cremlino, anche se non quanto avremmo voluto”, ma ha aggiunto che la Russia “non sa come definire la vittoria o la sconfitta. Alcune delle élite con cui abbiamo parlato non hanno mai voluto la guerra, dicendo addirittura che è stata un errore totale”.

L’ex funzionario ha aggiunto: “Abbiamo chiarito che gli Stati Uniti erano pronti a lavorare in modo costruttivo con le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza nazionale” e ha detto che l’attuale tattica della Casa Bianca di isolare la Russia a livello internazionale per porre fine alla guerra potrebbe non essere l’approccio giusto”.

Il tentativo di isolare e paralizzare la Russia fino all’umiliazione o al collasso renderebbe quasi impossibile il negoziato”, ha affermato. “L’ex funzionario ha affermato che i colloqui sono in una sorta di impasse, ma il problema non è tanto con i funzionari russi quanto con il Presidente Vladimir Putin”.

L’amministrazione statunitense ha fatto almeno un tentativo di parlare con il Cremlino, ma Putin stesso ha rifiutato”, ha detto la fonte, aggiungendo che, dal momento che ciò sta accadendo, Washington dovrebbe “iniziare a raggiungere l’élite russa contraria alla guerra e iniziare a fare progressi con loro”, poiché “spodestare Putin non sarebbe impossibile” se l’élite fosse d’accordo.

§§§

