Obbedire all’insegnamento della Chiesa, disobbedire al papa? Mons. Ics.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mons. Ics offre alla vostra attenzione questo breve messaggio sull’obbedienza. Buona lettura e condivisione.

Caro Tosatti, di seguito trascrivo quattro righe di un intervento – intervista che Mons Marcel Lefebvre rilasciò nel 1978.La pubblicazione di questo intervento venne proibita dalla CEA (Conferenza Episcopale Americana).Detto intervento fu pubblicato nel 2016 su Chiesa e Post Concilio. (fonte :Inter Multiplices – UNA VOX).

Come si può essere fedeli alla Chiesa e disubbidienti al Papa.

Mons. Lefebvre:”Si deve intendere il significato dell’obbedienza e si deve distinguere tra l’obbedienza cieca e la virtù dell’obbedienza. L’obbedienza indiscriminata è in realtà un peccato contro la virtù dell’obbedienza. Quindi noi disubbidiamo al fine di praticare la virtù dell’obbedienza, piuttosto che sottometterci a comandi illeciti contrari agli insegnamenti morali cattolici; tutto ciò che ciascuno deve fare è consultare qualsiasi libro di teologia cattolica per comprendere che noi non stiamo peccando contro la virtù dell’obbedienza.”

Lo propongo quale riflessione perché il dibattito sulla “obbedienza” è e sarà fondamentale nel prossimo tempo di pre e post sinodo. L’espressione obbedienza al papa è infatti fonte di innumerevoli dispute di interpretazione riferite a Obbedienza e Verità ecc., che abbiamo letto infinite volte e perciò tralascio.

Il fatto è che la disobbedienza, temo, possa ora comportare persino la scomunica di fatto. In più la disobbedienza è ormai considerata una reazione solo neotradizionalista, che deve perciò esser estinta. Solo Papa Francesco, vero attuatore del Vaticano II in questo periodo di post globalizzazione fallita, sta attuando il vero processo di Chiesa in uscita (è un abbaglio pensare che Chiesa in uscita significhi uscita dal centro alla periferia).

Chiesa in uscita è “uscita dai paradigmi storico culturali considerati fino a ieri assoluti”, ma che sono insostenibili dato il declino dell’influenza della Chiesa sulla civiltà e sulla cultura, dato l’indebolimento delle Istituzioni cattoliche, dato il crollo vocazioni ecc.

Ma senza spiegare le cause di perché tutto ciò sia avvenuto. Poiché “in Curia romana” si ritiene che i tradizionalisti continuino a disobbedire, senza capire il male che fanno alla chiesa, devono esser “eliminati”,anche con minaccia della scomunica. Che ne pensano i suoi lettori?

Mons ICS

