Una Ave Maria per ogni Italiano.

Ave, o Maria, piena di grazia,

il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,

adesso e nell’ora della nostra morte.

Amen.

– Beato Alano della Rupe: “Il cielo è nell’esultanza, la terra nell’ammirazione ogni volta che io dico: Ave Maria”

– San Giovanni Paolo II: “Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo Millennio al soffio dello Spirito di Dio, è preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata dal Magistero, destinata a portare frutti di santità. Il Rosario, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal cuore cristologico.

(…) vogliamo riproporlo a tutti con particolare intensità, invitando i singoli e le comunità a usarlo come strumento quotidiano di preghiera per la pace nelle famiglie, nelle nazioni e nel mondo intero.”





E’ nato nel giorno della Festa di Maria Ausiliatrice

il sito https://www.pienadigrazia.com/ che si pone un obiettivo grande:

un’Ave Maria per ogni italiano (58.851.000)

Perchè questa iniziativa?

La Madonna è felice quando le dedichiamo questa preghiera e triste quando un figlio mai la saluta o mai le dedica un pensiero. I motivi possono essere tanti, non li giudichiamo.

La Madonna sa che abbiamo bisogno di preghiere per stare con Dio, rimanere con Dio, arrivare a Dio.

Ecco perchè desidera che preghiamo.

Noi possiamo pregare un’Ave Maria anche per chi non prega, per chi ha perso la speranza e la fede o è troppo fragile o malato per pregare.

Vorremmo che ogni persona fosse ricordata con almeno una Ave Maria.

Pensiamo alle persone che abbiamo incontrato oggi e diciamo una preghiera per ognuna.

Maria che ci vuole bene ed è Madre attenta ne terrà conto il giorno in cui sarà necessaria quella preghiera

“prega nell’ora della nostra morte. Amen”

Cosi proponiamo ai nostri amici, sostenitori, gruppi di preghiera, religiosi, poveri, malati, benefattori, comunità, associazioni e anche cattolici lontani di unirsi in questa missione di preghiera.

Mettiamo nelle mani della Provvidenza il desiderio che nessuno lasci questa vita senza un’Ave Maria.