A voi viene chiesto il Cieco Arbitrio, per caso?

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, riceviamo questo messaggio che doverosamente portiamo alla vostra attenzione, ringraziando l’autore. Così come ringraziamo Marco Matteucci autore dell’immagine, “Parole incendiarie”. Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro dottore Tosatti sono sacerdote ortodosso. Sabato 29 luglio lei, su Stilum Curiae, ha pubblicato un articolo di Mons. ICS: “Obbedire all’insegnamento della chiesa o obbedire al Papa?”.

E’ molto triste e preoccupante che nel mondo cattolico, persino fra Pastori (presbiteri) ci si debba porre questa domanda: si deve obbedire al Pontefice, Vicario di Cristo o no? La domanda io ve la porrei in modo più “ortodosso”: <Ciò che vi chiede di fare il vostro Pontefice, cioè ciò che chiede al suo popolo, di cui è custode e che deve portare alla vita eterna, lo trovate scorretto? Come mai genera da parte vostra la domanda se obbedirgli o no?>.

Tempo fa lessi un bel libretto (La vera obbedienza nella Chiesa) scritto dal prof. Peter Kwasniewski, famoso studioso tomista insegnante di teologia e filosofia in più università. La mia sintesi della lettura del libretto (ripeto, la mia sintesi) sta in due righe: “se il Papa non difende la dottrina della tradizione, non può essere papa, anche se legittimamente eletto. Ma non solo, se insegna un magistero che non rafforza la fede e propone invece una fede “mondana” (cioè quella pretesa dal mondo), modernista, protestante o persino pagana, non ci sono scelte da fare. Un cattolico è obbligato a disobbedire”.

L’obbedienza è un MEZZO per un fine superiore che è la salvezza. Ma non solo, l’Autorità non viene dal Conclave, viene da Dio. Per obbedire pertanto, non solo dobbiamo intendere che ci viene chiesto per il nostro massimo bene, ma che coincide con la obbedienza dovuta a Dio.

Vorrei porre ai sui lettori, caro dottore Tosatti, la seguente domanda: ma voi credete che solo il Papa conosce la Verità essendo Papa? Noi abbiamo o dovremmo avere il Libero Arbitrio. Lutero lo negò, spiegando che l’Arbitrio è invece Servo, perché servo del peccato (originale). A voi viene chiesto il Cieco Arbitrio per caso?

Grazie per la ospitalità.

Suo Pope Sergej.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ortodosso, pope, segej



Categoria: Generale